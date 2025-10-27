Новини
Тръмп отпътува от Малайзия за Япония, среща се с премиера и императора

27 Октомври, 2025 05:31, обновена 27 Октомври, 2025 05:35 362 0

Сеул не вярва, че ще има среща между американския президент и Ким Чен-ун "в близко бъдеще"

Тръмп отпътува от Малайзия за Япония, среща се с премиера и императора - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отпътува от Малайзия за Япония, предадоха световните агенции.

По-късно днес Тръмп ще бъде приет в Токио от новата японска премиерка Санае Такаичи и от японския император Нарухито.

След Япония Тръмп ще отпътува за Южна Корея, където в четвъртък ще има среща с китайския си колега Си Цзинпин, припомня Франс прес. Двамата биха могли да подпишат търговско споразумение по време на тази среща.

Същевременно днес беше назначен нов временно изпълняващ длъжността американски посланик в Южна Корея, предаде Ройтерс. Това е Кевин Ким, който преди това е бил високопоставен дипломат в Бюрото за Източна Азия и Тихоокеанските въпроси към Държавния департамент и заместник помощник секретар за Япония, Южна Корея и Монголия.

Южнокорейски президентски съветник по въпросите на сигурността заяви, че не вярва, че ще има среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун близко бъдеще, предаде Ройтерс.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея, каза пред репортери, че няма конкретна информация, въпреки спекулациите в медиите за среща между двамата лидери по време на посещението на Тръмп в Азия.

Президентът на САЩ отпътува от Малайзия за Япония и след Япония ще посети Южна Корея. Това е първа негова обиколка в региона, откакто стартира вторият му президентски мандат.


Япония
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
