Тръмп към Путин: „Спрете войната, не тествайте ракети“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова руския си колега Владимир Путин да прекрати войната в Украйна, вместо да демонстрира нови оръжия. Изявлението той направи по време на пътуването си в Азия, на борда на президентския самолет Air Force One, предава News.bg.
Според Тръмп, последният руски тест е „напълно неуместен“.
„Той трябва да сложи край на войната в Украйна. Конфликт, който трябваше да приключи за седмица, вече навлиза в четвъртата си година. Това е, което трябва да направи Путин – не да изстрелва ракети“, заяви американският лидер.
Коментарът му идва ден след като Москва обяви успешното изпитание на нова крилата ракета с ядрено задвижване – „Буревестник“ (9M730), способна да носи ядрена бойна глава. По данни на „Ройтерс“, оръжието е нисколетящо и може да се изстрелва от наземни установки, като притежава практически неограничен обсег. В рамките на НАТО тя е позната под кода SSC-X-9 Skyfall.
Проектът „Буревестник“ беше представен за първи път от Путин през 2018 г., когато руският президент увери, че ракетата ще може да преодолява американската противоракетна отбрана. Вчера Кремъл публикува видео, на което Путин, облечен в камуфлаж, обявява „успешното изпитание“ на това „уникално оръжие“.
Тръмп, който още през август започна дипломатическа инициатива за мирни преговори между Русия и Украйна, се срещна с Путин в Аляска, като тогава обяви срещата за „обещаваща стъпка към мир“. Въпреки това, само няколко седмици по-късно Москва засили военните удари, което предизвика разочарованието на американския президент.
В отговор Вашингтон предприе нова серия санкции, насочени срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Преди заминаването си за Азия Тръмп заяви, че няма да се среща с Путин, докато не бъде подписано реално споразумение за прекратяване на конфликта.
„Ще седна на масата само ако знам, че има шанс за сделка. Няма да си губя времето“, подчерта той. „Винаги съм имал добри отношения с Владимир Путин, но сегашната ситуация е изключително разочароваща.
1 си дзън
Тази технология е изоставена още през 1955 заради радиоактивната диря.
09:50 27.10.2025
4 Путин
Купете си памперси.
09:51 27.10.2025
5 Пич
- Знаем че риташ Зелю , но поне го ритай под масата !!!
09:52 27.10.2025
6 дони съчмата
09:52 27.10.2025
7 Фругаря
До коментар #1 от "си дзън":СИ е подготвит Гръмовестник за западните васали
09:52 27.10.2025
8 Кварталния Стратег
09:53 27.10.2025
9 Путин
09:53 27.10.2025
10 Дали знаеш какво значи Фругаря? Едва ли
До коментар #1 от "си дзън":Щото си т.п.
09:53 27.10.2025
12 Русофил
09:53 27.10.2025
13 Нали ти щеше
09:54 27.10.2025
14 Цвете
09:55 27.10.2025
15 Путин към Тръмп
кажете на бедния ви хвуйчо
да кляка на нашите условия
докато е време
иначе
победителя взима всичко
09:55 27.10.2025
16 Ивелин Михайлов
09:56 27.10.2025
17 Мишел
09:56 27.10.2025
18 Тома
09:57 27.10.2025
20 (9M730) същноста си е от
Loitering Munitions/Dron, предназначена за Ядрена Война или по точно за
Денят След Това/The Day After.
(9M730) е ракета която трябва да до убие останалите Ядрени "Остановки" след като Главният Ядрен Удар е нанесен на врагът?
Може да лети много дълго докато открие и унищожи откритата цел.
09:58 27.10.2025
21 Ивелин Михайлов
09:59 27.10.2025
22 Вашето мнение
10:00 27.10.2025
23 Съобщете, какво става!
10:00 27.10.2025
24 Кривоверен алкаш
10:00 27.10.2025
25 И тя
До коментар #20 от "(9M730) същноста си е от":Чия е?
10:01 27.10.2025
27 Герги
До коментар #17 от "Мишел":Донякъде е така....докато аз си гледах спокойният живот ...ти се въоръжаваше като за последно...нали е така...
10:03 27.10.2025
28 Я пък тоя
Колкото и да се напъваш няма резултат, най-много от напъване да пожълтиш гащите.
10:03 27.10.2025
29 Комунист
10:04 27.10.2025
30 букетьче..
До коментар #14 от "Цвете":Който прави барут за бандерските неонатцьисти..от него ще погибне
10:05 27.10.2025
31 вехтия
10:05 27.10.2025
32 дядото
10:06 27.10.2025
33 Ма ти защо
10:07 27.10.2025
34 Pyccкий Карлик
Напълно адекватен коментар и призив към изкуфелия кремльовски гном 👍
10:07 27.10.2025
35 Американският
10:08 27.10.2025
36 Дааа
10:08 27.10.2025
37 чекисть..
До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":Колкото повече урсулските фашаги от четвъртио райх и рижавио държат нелегитимния зелен мухал..толкоз понадълбокичко ше влаза чепонавова
10:09 27.10.2025
39 Хахахаха
10:13 27.10.2025
40 Путин е почитател на Хитлер!
До коментар #37 от "чекисть..":Има телевизионен канал в Русия, нарича се каналът „Спас“, в който много основни рубрики са „богословие войны“ – „богословие на войната“, основни учители са свещеници, които обилно цитират идеологически съмнителни хора от миналото, като например Николай Велимирович, който е бил тогава голям фен на Адолф Хитлер; Иван Илин, който е яростен антиболшевик, но поради тая причина е и подкрепял Хитлер, който е смятал, че ще освободи Русия от болшевиците. За този Иван Илин се говори, че е любимият философ на Владимир Путин.
Дълбоко се съмнявам, че Владимир Путин въобще чете философия, но симптоматично е, че към неговото име е прикрепено и името на Иван Илин, един много ревностен подръжник на Хитлер в тези времена. Тези двамата са основните авторитети в предаването руския канал „Спас“
10:14 27.10.2025
43 Русия няма сили за продължителна война
Тръмп активно помага на Путин и примерите за това са много.
Ако не е Тръмп, войната ще свърши по бързо.
Тръмп надува балона на Путин и му дава надежди.
10:15 27.10.2025
44 пенсионер
10:15 27.10.2025
45 Алоо ти трева да сапреш войната
10:15 27.10.2025
46 Добре,ве Тръмпи...!
,,Спрете войната!"...?!
Путин също е...,,разочарован" от теб...!
10:16 27.10.2025
47 Странно
10:16 27.10.2025
48 болгаринь..
До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":Дуземнио бгбандерски джуджак се е покръстил..като мисли че урсулците от четвъртио райх и рижавио ще му дадат витаминки та да порасне,ама нема да стане-отимакяти те е отбила като манечак и си сезапърчил
10:16 27.10.2025
51 Изживяване
Тези времена отминаха безвъзвратно и светът е друг.
10:18 27.10.2025
52 Рублевка
Коментиран от #61, #131
10:18 27.10.2025
56 Тръмп продължава
Как да спре Путин вйната, когато цялата му икономика ще рухне?
Милион озверели войници и престъпници ще се върнат от фронта и ще заварят една сгромолясала се страна.
Къде ще се крие Путин тогава?
Ясно е , че Тръмп и администрацията му са лаици, но не вярвам да са чак такива наивници, че да не си дават сметка за тия последици.
Налага се извода, че Тръмп ПРОСТО играе игра- едно говори, други прави, всеки ден - ново двайсе.
Агент Краснов е в услуга на Путин.
10:20 27.10.2025
57 Русия попиля НАТО
„Буревестник“ е от новите видове стратегически оръжия, които изобщо не използват балистични траектории, когато се движат към целите си, което означава, че системите за ПВО са безполезни и просто безсмислени срещу тях.
10:20 27.10.2025
58 Русия попиля НАТО
До коментар #57 от "Русия попиля НАТО":Това модерно оръжие е компактна, свръхмощна ядрена електроцентрала, поместена в корпуса на крилата ракета, подобна на най-новата ни въздушно-базирана Х-101, но осигуряваща десетки пъти по-голям обхват и практически неограничен. Нисколетяща, невидима крилата ракета, носеща ядрена бойна глава, с практически неограничен обхват, непредсказуема траектория на полета и способност да заобикаля бариерите за прихващане, е неуязвима за всички съществуващи и бъдещи системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.
Никой друг в света няма нещо подобно.
10:21 27.10.2025
59 Ха ХаХа
Марш на фронта за оборска тор
10:21 27.10.2025
61 Пък вече има и друго!
До коментар #52 от "Рублевка":Съвременният свят се нуждае от много електроника и чипове...!
А благородните метали ,необходими за произвеждането им,са редкоземни метали,които са в изобилие ,в Русия...!
Та цялата патардия е-как да им ги откраднем,че нещо Русия много яко се опъва...!
Няма ги вече продажниците Горбачов и Елцин...!
Но,проблемът си е ваш-
на Тръмпи и Урсулицата....!
10:23 27.10.2025
62 аz СВО Победа 80
До коментар #58 от "Русия попиля НАТО":Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда":Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.
10:24 27.10.2025
63 путин бабаит Фашист
10:24 27.10.2025
64 маке..
До коментар #40 от "Путин е почитател на Хитлер!":А бгбандерските п0маци със фереджетата и шалварете..по цел ден зяпать станбулското тв-без превод и се молат по бърже да дойде отново онова време преди трети март,та отново да командорарт бг-тата..по техните обичай и нрави..
10:25 27.10.2025
65 Покровск
10:25 27.10.2025
67 ракета на чертеж
До коментар #58 от "Русия попиля НАТО":Корупционната руска военна машина отново хвърля прах в очите на путин! Чиповете от пералня не стават за тази ракета!
10:26 27.10.2025
68 Ракетите рижава мутро
10:26 27.10.2025
69 Не раздавай акъл!
До коментар #60 от "Чакаме Буревестник с ИСКУСТВ. ИНТЕЛЕКТ":С този дълъг роман,който едва ли някой има време да чете!
Ами грабвай пушката,каската и на фронта,да трепеш Ушанки,че Зеленски,вече ще праща и жени на фронта...,,матриала" свърши...!
10:28 27.10.2025
70 Знае
До коментар #1 от "си дзън":Май само ти още не си разбрал , че другарите Си , Ким и господин Путин играят в един отбор , рамо до рамо . Другарят Си открито заяви , че Китай няма да допусне Русия да изгуби войната срещу САЩ и васалите им на територията на Украйна. А това означава , че Китай ще подпомага всячески Русия финансово , военно и технологично. И тъй като дипломацията е тънко нещо , Китай подпомага Русия не толкова явно , колкото директно , чрез Северна Корея.
10:28 27.10.2025
71 любопитен
До коментар #66 от "доктор":И как ще стане това?
10:28 27.10.2025
72 Ким Чен
10:30 27.10.2025
73 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #65 от "Покровск":Свиквай.
10:30 27.10.2025
74 буран
До коментар #17 от "Мишел":Русия залезе след неуспешния опит с ракета Буран, който стои в музея! И тая ракета с ядрено двигателче от кафемелачка за нищо не става! РФ пред разпад, като СССР!
10:31 27.10.2025
76 ПУТИН КЪМ ТРЪМП
10:32 27.10.2025
77 Гудериан
До коментар #65 от "Покровск":Чакаме първия предал се натовски генерал!
10:32 27.10.2025
78 Пора
10:33 27.10.2025
79 русия васал на Китай
До коментар #70 от "Знае":Китай е бързо развиваща се държава, която иска мир за да продава своите стоки! русия е мизерна изостанала държава! Така че Си няма да остави путин Фашиста да си играе на войни!
10:33 27.10.2025
80 Тайгър
10:34 27.10.2025
82 Той и хиперзвука е известен от
До коментар #1 от "си дзън":тогава,ама само руснаците и китайците го имат реално,като руснаците го и ползват на бойното поле. На краварите е в разработка от 10 години и не са стигнали дори до макет,а западналите дупедавци и подлоги са на технико от средата на ХХ век.
10:34 27.10.2025
83 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ БАНДИТИ
10:35 27.10.2025
84 Накрая
10:36 27.10.2025
85 тагаренков..
До коментар #65 от "Покровск":Бравос на буревестника..що една степен падна и отреза логистиката и помоща на бандерците от кiевската хунта в покровске и сега над пятьтисяч солдат на сирскио са обкръжени и чакат водата на масковскио котел да заври и да почнат да рипкать-вътре
10:36 27.10.2025
87 Американските туристи
10:37 27.10.2025
88 Колко
До коментар #87 от "Американските туристи":са генералите?
10:38 27.10.2025
89 Браво на русофилите
До коментар #85 от "тагаренков..":нали имаше преди време Орешник
сега Буревестник
Няма ракети РАУ-25 или ПАУ-26 които да спасят Четвъртия Райх!
Като ращистите бях кселяли прословугого Армата, да не би Красната армия да спечели СВУ-то или да превзеха Покровск?!?!
СДтига сте трили коментарите.
Няма спасение за Путлер и Путлеризъма!
10:40 27.10.2025
90 хихи
10:41 27.10.2025
91 ои8уйхътгрф
До коментар #66 от "доктор":Утре удобно ли ще ти бъде да почнеш с "избиването"? Лично ще ти се явя и ще чакам да ме "избиваш"... Ей ти справка за мен която да те стимулира още:
- РУСКИ ГРАЖДАНИН
- ОФИЦИАЛНО отказал се от вашето гражданство
- ДОКАЗАНО спонсорирал войната на Путин с над $6 000 000
Вкратце- и да не ти е удобно утре ще ти се наложи да ме срещнеш очи в очи... И или аз ще бъда "избиван", или ти ще си поредният финиширал в болницата за дълъг престой... Обичайно такива като теб лежат в болницата 3-4 месеца и после поне още 2 години се учат да ходят- явно е много гадно да паднеш по стълбите от 13-я етаж... До партера... Минимум 4 пъти...
10:41 27.10.2025
92 Ццц
10:42 27.10.2025
93 деди..
До коментар #78 от "Пора":А двата плондера дето командорат бг-тата..бавно но славно използват тактиката на масковците в покровске-постъпенно унищожаване на бгнацията..като клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и нейната бандерска свита от четвъртио райх
10:42 27.10.2025
94 Руските лъжи:
10:42 27.10.2025
95 Дончо се вживява, вече нареждания дава,
10:43 27.10.2025
98 Гетлост УСА
10:44 27.10.2025
99 Мистер Президент Тръмп!
10:44 27.10.2025
100 Важното е
До коментар #95 от "Дончо се вживява, вече нареждания дава,":Фюрера от Бункера е силен и каквото каже- все ставало.
Къде са победите на Рашмахга?
10:46 27.10.2025
101 Ццц
До коментар #89 от "Браво на русофилите":За Армати не съм чувал да вземат участие. Пердашат със старите от и малко след ВСВ. Но бая геймчейнджъра се чейнджнаха и всеки ден границата се чейнджва до границите, които хората определиха с референдуми.
10:46 27.10.2025
102 НАТО🌐 завинаги
До коментар #98 от "Гетлост УСА":Никога повече под блатен ботуш на некадърниците корумпирани от мацква
10:46 27.10.2025
103 Руските лъжи:
10:48 27.10.2025
104 Ветеран от Протеста
До коментар #98 от "Гетлост УСА":Как да обясниш на руските Нацисти,че трябва да се изтеглят от Украйна и да спрат Войната,която започнаха ..М?
Как може един Нацист да не е Нацист ???Само въжето ги оправя !!!
10:48 27.10.2025
105 Путин
10:48 27.10.2025
107 Знаещ
До коментар #43 от "Русия няма сили за продължителна война":С помощта на Китай , Русия не само има сили да спечели войната срещу САЩ и васалите им на територията на Украйна, но и да ги унищожи икономически . САЩ имат вече над 37 трилиона долара външен и над 75 трилиона долара вътрешен дълг. Петродоларът губи петролното си покритие , защото държавите от БРИКС и ШОС започват да купуват енергоресурси в собствени валути , а не с петродолари. Едва 10 процента от Брутният Вътрешен Продукт на САЩ се дължи на реално производство . Останалите 90 процента са от услуги , финасови спекулации и други далавери и за това Тръмп се опитва да върне производствата в САЩ. Това става за сметка на загиващият икономически ЕС . Вече трета година локомотивът на ЕС, Германия я кара на заеми, като ежедневно там се закриват над 60 фирми ...
10:49 27.10.2025
108 хи хи ихи хи
10:49 27.10.2025
110 Руските лъжи:
10:51 27.10.2025
111 Преди девети септември
До коментар #102 от "НАТО🌐 завинаги":в България крещяха хайл Хитлер и райха 1000 години, но да са благодарни на Георги Димитров че след ВСВ не ги подкараха към блатата на Сибир в свински вагони, като германците. Блатата са си там и те очакват.
10:51 27.10.2025
113 Натовски генерал
10:53 27.10.2025
115 Узбеките
10:54 27.10.2025
116 Путлер може и да си вярва
До коментар #113 от "Натовски генерал":Изчакай и Фюрера ще издаде амнистия за бандерите!
10:54 27.10.2025
117 нарежда по тръмпски
10:55 27.10.2025
118 дядя ваня..
До коментар #79 от "русия васал на Китай":Сипинь не може без масковски нефт,а сега вече прави и водопровод до русьграница и чака благословията на кремля да му даде вода от някоя сибирска бара..оти в шанхае вече питейната течност не стига..ама дано догодина да бъде още по жешко за урсулците и бгбандерците..та да видими кой може да вирее без вода..у имперята такъв проблем нема
10:55 27.10.2025
119 Ццц
До коментар #94 от "Руските лъжи:":Първа лъжа: Вероятно, може би, почти сигурно, са най-честите изрази във всекидневния главобол на кютек експертите. Втора лъжа: Путин във военна униформа е знак, че Русия отива на зле? Едно друго нещо спи в бункера, ходи в Белия дом, Ватикана и дебне в храстите всяка среща на НАТО облечено като ловджия с гумени бутуши. И така с едни и същи дрехи вече години. Да разбираме ли, че се представя за президент на бивша държава в много лошо състояние? Трета лъжа: руснаците половин година се бият за селска махала. Става въпрос за укрепена защитна система, която всички натовски и киевски експерти подготвяха 10 години, за да не позволят на Путин да защити населението на Донбас. Ако не се казваш "Руските лъжи" излиза, че дори и за името си излъгал, а?
10:56 27.10.2025
120 Американски турист от Покровск
10:57 27.10.2025
121 А след 10-ти ноември
До коментар #111 от "Преди девети септември":Къде са Комунистите?!
Къде са им манифекгацииге и лозунгите?!
Социализъма Умря, комунизъма абортира, а Путлеризъма няма бъдеще!
Уродливостта не може да просъществува!
10:57 27.10.2025
122 Руските лъжи:
До коментар #107 от "Знаещ":Тая басня за БРИКС и търговиятя в юани и донги я забрави, че се излагаш, дори Путин я отрече.
Що се отнася до пробития долар- глей кво става, САЩ наложиха санкции за банки, обслужващи търговската дейност на ЛУКойл и Роснефт В ДОЛАРИ и хоп, търговията падна в пъти!
Що така ве, специалист?
Санкции има и за вторична търговия, демек всички световни банки са под заплаха и айдее- китайските и индийските банки отказаха руските горива.
10:57 27.10.2025
123 Бат Мишо
До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":Ивелина, мама бактиcах да ти повтарям
да не лапаш в у4илище а да у4иш щото ако беше у4ила щеше да знаеш 4е парка краи Варна не е наи големия иcори4еcки парк в cве нито е втория нито е третия по големина виcо4ина квадратура ИЛИ ПО КАКОТО ЩЕШ
Наи големия е Мамаев Курган
ма то на маика cи cе метнала евроа тлнти4ката- кат види щур и cпира да миcли за 4еене а как да cе наведе
10:58 27.10.2025
124 Колко е трудно
Усрацията не върви, ама изродите от Бузлуджа продължават да ис се надяват на РАУ-25 да спаси Путлеризъма!
10:59 27.10.2025
125 604
11:00 27.10.2025
126 Вова
11:01 27.10.2025
127 Какъв калс бе чиляк я вкарваш
До коментар #20 от "(9M730) същноста си е от":тая ракета,като тя поставя началото на нов клас не съществуащ до сега. тази ракета е баражираща с неограничено времетраене в полет поради ядреният двигател и носи 4 ядрени глави по 500 килотона,които изпепляват такива наглеци като нагличаните и острова им. При изпитанието проведено онзи ден е преодоляла 14000 км,като това въобще не е предела. А и лети с от 900 до 1300 км/ч.
11:02 27.10.2025
128 Руските лъжи:
ДО СРЕДАТА НА НОЕМВРИ , чухте ли ватници?!
Я камилата , я камиларя!
11:04 27.10.2025
129 През това време се
До коментар #27 от "Герги":въоръжаваха руснаците,защото краварника и подлогите им в НАТО нарушиха договор за неразширение на алианса в бившите соц страни.
11:04 27.10.2025
130 Ако не си разбрал
До коментар #103 от "Руските лъжи:":На лов и на война най- много се лъже. Няма значение коя пропаганда ти е приоритет.Ти за България мисли и какви ще са последствията за българите от войната на финансовия и индустриалния капитал на територията на Украйна.
11:06 27.10.2025
131 Помни
До коментар #52 от "Рублевка":Русия вече пусна работещи по нови технологии атомни реактори използващи повторно отработено от АЕЦ ядрено гориво . Така , че е още рано да се пее заупокойна песен за урана . Освен това , навлизат технологиите за използване на водород , като гориво . Русия вече има нужните технологии за изработването на водородно гориво . Путин разпореди проектирането и изграждането на приливни ВЕЦ и приливно акумулаторни ВЕЦ .Предвижда се към 2050 година Русия да изнася до 50 милиона тона водород годишно !!! И това е само началото !
11:06 27.10.2025
133 Също
До коментар #131 от "Помни":и за храната!
11:07 27.10.2025
134 С прости думи-
Путлер пусна поредната пропагандна партенка, за да впечатли Тръмп.
Родните русофилски медии веднага я поеха.
Копейките по форумите заквичаха от възторг.
Междувременно вчера при Покровск руските атаки са били С 40 ПО МАЛКО ОТ ПРЕДНИЯ ДЕН!
РАЗБИРАТЕ ЛИ КАК ВИ РАБОТЯТ, КОПЕЙКИ?
11:08 27.10.2025
135 Тази ракета
До коментар #127 от "Какъв калс бе чиляк я вкарваш":е анимация,като останалите!
11:08 27.10.2025
136 Путин
11:10 27.10.2025
137 България
До коментар #130 от "Ако не си разбрал":си е на място в Европа и така трябва да бъде!
Не по наша вина се налага малко да се повъоръжим и да понесем някои дребни несгоди.
Европа и България в частност, трябва да се справят сами със защитата си от агресивни фюрери от североизток.
Това е.
11:11 27.10.2025
138 Тръмп в Аляска
11:13 27.10.2025
139 Буревестникът
Може да бъде свален с дрон!
Поредната руска изхвъргачка.
11:13 27.10.2025
140 Това не Знам!
До коментар #136 от "Путин":НО!
Знам,че скоро Желязков,ще обяви -...повторна употреба на храната НИ...,като иТи, ,,Драги ми Смехурко",си в кюпа...!
Тогава хич няма да ти е до шегички,с Русия...!
11:14 27.10.2025
141 Вова
11:15 27.10.2025
142 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #23 от "Съобщете, какво става!":ГОРЯТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ ЗА ЗАПАДНИ ОРЪЖИЯ ..И НА ПР0СТИЯ ГАНЧО ЩЕ МУ ДОЙДЕ КРАЯ СКОРО ...3 КОТЕЛА СА ОРГАНИЗИРАЛИ РУСИТЕ И ТРЕПЯТ БЕЗСПИР УКРО ФАШИСТИ А ЗЕЛЕНСКИ СИ ПИЕ КАФЕТО В ЛОНДОН
11:15 27.10.2025
143 Русия попиля себе си
До коментар #58 от "Русия попиля НАТО":350 000 убити руски войници, 20 000 унищожени руски бронирани машини, $1 трилион заминали на вятъра пари. А края му не се вижда.
11:16 27.10.2025
144 Щом е ,,поредната анимация"...?!
До коментар #135 от "Тази ракета":Тогава Зелката,стига е рИвал...!
11:16 27.10.2025
145 18% руснаци
11:17 27.10.2025
146 Владимир Путин офишъл
11:18 27.10.2025
147 Баш Балък
11:18 27.10.2025
148 ЯСНО!
До коментар #138 от "Тръмп в Аляска":Щом си така добре запознат и то в детайли...!
Значи Ти си бил...- топката🤣!
11:18 27.10.2025
149 Путин
11:19 27.10.2025
151 Ами ДА...!
До коментар #147 от "Баш Балък":Тръмпи така се е разпенявил - не случайно!
Свикнал е цял свят,да му играе по свирката...!
Пък тоя Путин- нещо не иска...😉!
11:21 27.10.2025
152 14000 км със завоите
До коментар #150 от "Брачед":за 15 часа, токова е изминал Буревестникът, ма Путин не каза дали е улучил целта или язък за кюмюра!
Хахаха!
11:23 27.10.2025
153 Време е
11:25 27.10.2025
154 Интересно
До коментар #152 от "14000 км със завоите":Че изстреляли ракетата на 21и,а докладваха на Путин на 25и!
11:26 27.10.2025
155 Лили
Иска да е страшен ,но ди остава смешно и жалко джудже .
11:27 27.10.2025
156 НАЛИ?!
До коментар #153 от "Време е":Дано те види Путин и се вслуша в ,,ценният" ти съвет...!
11:27 27.10.2025
157 стоян георгиев
11:27 27.10.2025
158 Рублевка
11:29 27.10.2025
159 стоян георгиев
До коментар #154 от "Интересно":С тази ракета всичко е цирк.това е стар проект и на ссср и на сащ изоставен заради непереспективност.бавна ракета с много технически недостатъци за сметка на това голяма колкото самолет и лесно откриваема.освен путин дето за пореден път го бяха облекли с военна униформа поне три номера по голяма от размера му друг никой не се впечатли от този руски цирк.
11:31 27.10.2025
160 мушмул
До коментар #139 от "Буревестникът":"лети с дозвукова скорост, какво се разквичахте толкова", руснаците дават на 9М739 Буревестник скорост до 1300 км/ч., а това вече е свръхзвукова скорост!
11:31 27.10.2025
161 стоян георгиев
До коментар #158 от "Рублевка":Тая ракета ще я види рвд.тя е колкото самолет.и за твое инфо сащ.следят през сателитите си руските полигони за изстрелване .не случайно украйна има поне половин пас време за реакция след всяко руско изстрелване.
11:33 27.10.2025
162 Покровск
11:34 27.10.2025
163 Като Джо Байдън
11:36 27.10.2025
164 пиночет
11:38 27.10.2025
165 Покровск
11:40 27.10.2025
166 НАТО се смее на руските оръфляци
До коментар #153 от "Време е":Да -време е . Но резултата ще те изненада ,Русия ще спре да съществува в сегашния си вид.
11:40 27.10.2025
167 Салваторе
11:42 27.10.2025
169 Тролей
До коментар #160 от "мушмул":Я не си измислай ,дозвукова е Буре с вестник.
Копейкаджия и сиганин не лъжат НИКОГА
11:44 27.10.2025
170 Смеят се от разстояние
До коментар #166 от "НАТО се смее на руските оръфляци":От Сибир никак не е смешно. Няма алкохол, дрога и украинки. Уроци по руски и пеене на руския химн. Който пее хубаво, ще го пуснат по живо по здраво.😜 Досега само един англичанин се е справил.
11:46 27.10.2025