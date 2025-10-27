Тръмп към Путин: „Спрете войната, не тествайте ракети“

Новини
27 Октомври, 2025 09:49 3 852 170

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • ракети-
  • война

Американският президент разкритикува Русия след изпитанието на крилатата ракета „Буревестник“

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова руския си колега Владимир Путин да прекрати войната в Украйна, вместо да демонстрира нови оръжия. Изявлението той направи по време на пътуването си в Азия, на борда на президентския самолет Air Force One, предава News.bg.

Според Тръмп, последният руски тест е „напълно неуместен“.

„Той трябва да сложи край на войната в Украйна. Конфликт, който трябваше да приключи за седмица, вече навлиза в четвъртата си година. Това е, което трябва да направи Путин – не да изстрелва ракети“, заяви американският лидер.

Коментарът му идва ден след като Москва обяви успешното изпитание на нова крилата ракета с ядрено задвижване – „Буревестник“ (9M730), способна да носи ядрена бойна глава. По данни на „Ройтерс“, оръжието е нисколетящо и може да се изстрелва от наземни установки, като притежава практически неограничен обсег. В рамките на НАТО тя е позната под кода SSC-X-9 Skyfall.

Проектът „Буревестник“ беше представен за първи път от Путин през 2018 г., когато руският президент увери, че ракетата ще може да преодолява американската противоракетна отбрана. Вчера Кремъл публикува видео, на което Путин, облечен в камуфлаж, обявява „успешното изпитание“ на това „уникално оръжие“.

Тръмп, който още през август започна дипломатическа инициатива за мирни преговори между Русия и Украйна, се срещна с Путин в Аляска, като тогава обяви срещата за „обещаваща стъпка към мир“. Въпреки това, само няколко седмици по-късно Москва засили военните удари, което предизвика разочарованието на американския президент.

В отговор Вашингтон предприе нова серия санкции, насочени срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Преди заминаването си за Азия Тръмп заяви, че няма да се среща с Путин, докато не бъде подписано реално споразумение за прекратяване на конфликта.

„Ще седна на масата само ако знам, че има шанс за сделка. Няма да си губя времето“, подчерта той. „Винаги съм имал добри отношения с Владимир Путин, но сегашната ситуация е изключително разочароваща.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 60 гласа.
  • 1 си дзън

    27 98 Отговор
    Гаспадарят Си дали е доволен, когато васалът замърсява радиоактивно земята му?
    Тази технология е изоставена още през 1955 заради радиоактивната диря.

    Коментиран от #7, #10, #53, #70, #82

    09:50 27.10.2025

  • 4 Путин

    94 17 Отговор
    СЯ или веднага?
    Купете си памперси.

    09:51 27.10.2025

  • 5 Пич

    85 13 Отговор
    Превод :
    - Знаем че риташ Зелю , но поне го ритай под масата !!!

    09:52 27.10.2025

    82 8 Отговор
    пий ги тея хапчета бе...

    09:52 27.10.2025

  • 7 Фругаря

    68 13 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    09:52 27.10.2025

  • 8 Кварталния Стратег

    89 9 Отговор
    Мхм ти я разпали заедно с Бай Гън. Сега спрете ауу спрете веднага...

    Коментиран от #86

    09:53 27.10.2025

  • 9 Путин

    82 8 Отговор
    Ти ли ще ми кажеш бе! 😉

    09:53 27.10.2025

  • 10 Дали знаеш какво значи Фругаря? Едва ли

    35 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Щото си т.п.

    09:53 27.10.2025

  • 12 Русофил

    87 8 Отговор
    ОСТАВЕТЕ ВЕНЕЦУЕЛА НЕ ТЕСТВАЙТЕ РАКЕТИ!

    09:53 27.10.2025

    85 6 Отговор
    Да я спреш, бе гявол?

    09:54 27.10.2025

  • 14 Цвете

    Който си играе с огъня от пожар загива. 🙃

    Коментиран от #30

    09:55 27.10.2025

  • 15 Путин към Тръмп

    76 12 Отговор
    за да Спрете войната
    кажете на бедния ви хвуйчо
    да кляка на нашите условия
    докато е време
    09:55 27.10.2025

  • 16 Ивелин Михайлов

    57 15 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, Русия ще спечели и тази война!

    Коментиран от #123

    09:56 27.10.2025

  • 17 Мишел

    82 17 Отговор
    Коментиран от #27, #74

    09:56 27.10.2025

    91 10 Отговор
    Защо бе чичо Тръмп.Ти не прати ли две подводници към Русия и кой е обградил Венецуела да и открадне нефта.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

    35 8 Отговор
    категорията на,
    Loitering Munitions/Dron, предназначена за Ядрена Война или по точно за
    Денят След Това/The Day After.

    (9M730) е ракета която трябва да до убие останалите Ядрени "Остановки" след като Главният Ядрен Удар е нанесен на врагът?
    Може да лети много дълго докато открие и унищожи откритата цел.

    Коментиран от #25, #127

    09:58 27.10.2025

  • 21 Ивелин Михайлов

    62 11 Отговор
    Никой не сключва мирен договор точно преди да спечели войната 😉

    09:59 27.10.2025

  • 22 Вашето мнение

    63 10 Отговор
    Нормално изявление на англосаксонската измет, воюват само когато насреща си имат слаб противник

    10:00 27.10.2025

  • 23 Съобщете, какво става!

    По-целия фронт горят бронетанкови колони.

    Коментиран от #142

    10:00 27.10.2025

  • 24 Кривоверен алкаш

    26 17 Отговор
    Клоун,бяха ти нужни 4 год.да разбереш нещо ,което е видно за всички...не си за този пост...

    Коментиран от #37

    10:00 27.10.2025

  • 25 И тя

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "(9M730) същноста си е от":

    Чия е?

    10:01 27.10.2025

  • 27 Герги

    14 4 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Коментиран от #129

    10:03 27.10.2025

  • 28 Я пък тоя

    49 5 Отговор
    Тръмп, не крещи бе, ще събудиш Путин!
    Колкото и да се напъваш няма резултат, най-много от напъване да пожълтиш гащите.

    10:03 27.10.2025

  • 29 Комунист

    57 7 Отговор
    Войната наистина ще свърши за седмица, ако САЩ спрат да дават оръжия на Украинските фашисти.

    10:04 27.10.2025

  • 30 букетьче..

    44 7 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Който прави барут за бандерските неонатцьисти..от него ще погибне

    10:05 27.10.2025

  • 31 вехтия

    бай дончо само сделки са му в главата.само америте да са добре,другите да мрът

    10:05 27.10.2025

  • 32 дядото

    36 4 Отговор
    и този се има за нещо голямо,но изглежда много не го слуша главата

    10:06 27.10.2025

  • 33 Ма ти защо

    45 3 Отговор
    Си тръгнал срещу Венецуела,а? Махай се от рам ,спри войната. Боклуккк.

    10:07 27.10.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    8 45 Отговор
    Тръмп молодец.
    Напълно адекватен коментар и призив към изкуфелия кремльовски гном 👍

    Коментиран от #48

    10:07 27.10.2025

  • 35 Американският

    46 2 Отговор
    президент да спре да се прави на господ и да раздава акъл на всички, а само на американците, ама май и те вече не го слушат.

    10:08 27.10.2025

  • 36 Дааа

    8 35 Отговор
    Блатния старец е решил да направи показуха

    10:08 27.10.2025

  • 37 чекисть..

    37 5 Отговор

    До коментар #24 от "Кривоверен алкаш":

    Колкото повече урсулските фашаги от четвъртио райх и рижавио държат нелегитимния зелен мухал..толкоз понадълбокичко ше влаза чепонавова

    Коментиран от #40

    10:09 27.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хахахаха

    9 28 Отговор
    Руските войнолюбци, как ще спрат войната?

    10:13 27.10.2025

  • 40 Путин е почитател на Хитлер!

    8 32 Отговор

    До коментар #37 от "чекисть..":

    Има телевизионен канал в Русия, нарича се каналът „Спас“, в който много основни рубрики са „богословие войны“ – „богословие на войната“, основни учители са свещеници, които обилно цитират идеологически съмнителни хора от миналото, като например Николай Велимирович, който е бил тогава голям фен на Адолф Хитлер; Иван Илин, който е яростен антиболшевик, но поради тая причина е и подкрепял Хитлер, който е смятал, че ще освободи Русия от болшевиците. За този Иван Илин се говори, че е любимият философ на Владимир Путин.

    Дълбоко се съмнявам, че Владимир Путин въобще чете философия, но симптоматично е, че към неговото име е прикрепено и името на Иван Илин, един много ревностен подръжник на Хитлер в тези времена. Тези двамата са основните авторитети в предаването руския канал „Спас“

    Коментиран от #55, #64

    10:14 27.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Русия няма сили за продължителна война

    7 30 Отговор
    и повторението на СССР 2 е неизбежно.

    Тръмп активно помага на Путин и примерите за това са много.
    Ако не е Тръмп, войната ще свърши по бързо.
    Тръмп надува балона на Путин и му дава надежди.

    Коментиран от #107

    10:15 27.10.2025

  • 44 пенсионер

    6 26 Отговор
    Путинеца започна демонстации като чен ун, защо ли се очудвам, нали са дупе и гащи двамата.

    10:15 27.10.2025

  • 45 Алоо ти трева да сапреш войната

    23 3 Отговор
    Прияти сичките укри в саш територията им отива при путин и войната свършва веднага

    10:15 27.10.2025

  • 46 Добре,ве Тръмпи...!

    33 3 Отговор
    Защо не кажеш на Зеленски-
    ,,Спрете войната!"...?!
    Путин също е...,,разочарован" от теб...!

    10:16 27.10.2025

  • 47 Странно

    43 4 Отговор
    Защо Тръмп все очаква отстъпки от Русия но нищо не казва за Украйна?! Айде да представи какво зеления е заявил като компромис ....Ами нищо!!! Заяви че няма да признае никакви територии за руски , ЕС настоява да приеме Украйна в НАТО....Путин няма избор освен да продължи да воюва.

    10:16 27.10.2025

  • 48 болгаринь..

    17 7 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    Дуземнио бгбандерски джуджак се е покръстил..като мисли че урсулците от четвъртио райх и рижавио ще му дадат витаминки та да порасне,ама нема да стане-отимакяти те е отбила като манечак и си сезапърчил

    Коментиран от #54

    10:16 27.10.2025

  • 51 Изживяване

    29 3 Отговор
    Тръмп си мисли, че все още може да дава акъл на всеки и да разпорежда какво да прави. Старо мислене.
    Тези времена отминаха безвъзвратно и светът е друг.

    10:18 27.10.2025

  • 52 Рублевка

    30 3 Отговор
    Много нефт, злато, природни богатства и плодородна земя има Русия. Там и е проблема. От векове се опитват да и ги вземат, а вече настъпва нова енергийна криза. Залежите от уран и нефт са на свършеване.

    Коментиран от #61, #131

    10:18 27.10.2025

  • 56 Тръмп продължава

    6 22 Отговор
    да демонстрира пълна наивност!

    Как да спре Путин вйната, когато цялата му икономика ще рухне?
    Милион озверели войници и престъпници ще се върнат от фронта и ще заварят една сгромолясала се страна.
    Къде ще се крие Путин тогава?

    Ясно е , че Тръмп и администрацията му са лаици, но не вярвам да са чак такива наивници, че да не си дават сметка за тия последици.

    Налага се извода, че Тръмп ПРОСТО играе игра- едно говори, други прави, всеки ден - ново двайсе.

    Агент Краснов е в услуга на Путин.

    Коментиран от #66

    10:20 27.10.2025

  • 57 Русия попиля НАТО

    31 3 Отговор
    Нещастното нато е в шах и мат, и вече само реве.
    „Буревестник“ е от новите видове стратегически оръжия, които изобщо не използват балистични траектории, когато се движат към целите си, което означава, че системите за ПВО са безполезни и просто безсмислени срещу тях.

    Коментиран от #58

    10:20 27.10.2025

  • 58 Русия попиля НАТО

    27 5 Отговор

    До коментар #57 от "Русия попиля НАТО":

    Това модерно оръжие е компактна, свръхмощна ядрена електроцентрала, поместена в корпуса на крилата ракета, подобна на най-новата ни въздушно-базирана Х-101, но осигуряваща десетки пъти по-голям обхват и практически неограничен. Нисколетяща, невидима крилата ракета, носеща ядрена бойна глава, с практически неограничен обхват, непредсказуема траектория на полета и способност да заобикаля бариерите за прихващане, е неуязвима за всички съществуващи и бъдещи системи за противоракетна и противовъздушна отбрана. 

    Никой друг в света няма нещо подобно.

    Коментиран от #62, #67, #143

    10:21 27.10.2025

  • 59 Ха ХаХа

    14 0 Отговор
    кажи кой плаща канала Спас и къде се намира.
    Марш на фронта за оборска тор

    10:21 27.10.2025

  • 61 Пък вече има и друго!

    24 3 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    Съвременният свят се нуждае от много електроника и чипове...!
    А благородните метали ,необходими за произвеждането им,са редкоземни метали,които са в изобилие ,в Русия...!
    Та цялата патардия е-как да им ги откраднем,че нещо Русия много яко се опъва...!
    Няма ги вече продажниците Горбачов и Елцин...!
    Но,проблемът си е ваш-
    на Тръмпи и Урсулицата....!

    10:23 27.10.2025

  • 62 аz СВО Победа 80

    2 22 Отговор

    До коментар #58 от "Русия попиля НАТО":

    Руският полковник Баранец пред "Комсомольская правда":Ако нападнем натовска държава от Русия няма да остане нищо.

    10:24 27.10.2025

  • 63 путин бабаит Фашист

    3 21 Отговор
    руското жуже скоро ще бъде обявено за Враг на Народа, като своите велики предшевственици!

    10:24 27.10.2025

  • 64 маке..

    13 4 Отговор

    До коментар #40 от "Путин е почитател на Хитлер!":

    А бгбандерските п0маци със фереджетата и шалварете..по цел ден зяпать станбулското тв-без превод и се молат по бърже да дойде отново онова време преди трети март,та отново да командорарт бг-тата..по техните обичай и нрави..

    10:25 27.10.2025

  • 65 Покровск

    25 5 Отговор
    Добро утро. Кога изтича ултиматума за обградените урки? Почнаха ли ги вече? Има ли американски туристи в Покровск? Руснаците дадоха зелен коридор и стотици западни туристи с военни дрехи се възползваха. Всички твърдят, че не са стреляли против руснаци и даже са путинисти!

    Коментиран от #73, #77, #85

    10:25 27.10.2025

  • 67 ракета на чертеж

    4 17 Отговор

    До коментар #58 от "Русия попиля НАТО":

    Корупционната руска военна машина отново хвърля прах в очите на путин! Чиповете от пералня не стават за тази ракета!

    10:26 27.10.2025

  • 68 Ракетите рижава мутро

    16 3 Отговор
    краварска ,ви поставя на мястото теб и краварника и подлогите евро пиндал ски

    10:26 27.10.2025

  • 69 Не раздавай акъл!

    11 2 Отговор

    До коментар #60 от "Чакаме Буревестник с ИСКУСТВ. ИНТЕЛЕКТ":

    С този дълъг роман,който едва ли някой има време да чете!
    Ами грабвай пушката,каската и на фронта,да трепеш Ушанки,че Зеленски,вече ще праща и жени на фронта...,,матриала" свърши...!

    10:28 27.10.2025

  • 70 Знае

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Май само ти още не си разбрал , че другарите Си , Ким и господин Путин играят в един отбор , рамо до рамо . Другарят Си открито заяви , че Китай няма да допусне Русия да изгуби войната срещу САЩ и васалите им на територията на Украйна. А това означава , че Китай ще подпомага всячески Русия финансово , военно и технологично. И тъй като дипломацията е тънко нещо , Китай подпомага Русия не толкова явно , колкото директно , чрез Северна Корея.

    Коментиран от #79

    10:28 27.10.2025

  • 71 любопитен

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "доктор":

    И как ще стане това?

    10:28 27.10.2025

  • 72 Ким Чен

    1 8 Отговор
    и Путин,ще си останат с тестването!

    10:30 27.10.2025

  • 73 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 10 Отговор

    До коментар #65 от "Покровск":

    Свиквай.

    10:30 27.10.2025

  • 74 буран

    5 19 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Русия залезе след неуспешния опит с ракета Буран, който стои в музея! И тая ракета с ядрено двигателче от кафемелачка за нищо не става! РФ пред разпад, като СССР!

    10:31 27.10.2025

  • 76 ПУТИН КЪМ ТРЪМП

    18 2 Отговор
    Доналд, спри войната във Венецуела.

    10:32 27.10.2025

  • 77 Гудериан

    9 7 Отговор

    До коментар #65 от "Покровск":

    Чакаме първия предал се натовски генерал!

    10:32 27.10.2025

  • 78 Пора

    6 18 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #93

    10:33 27.10.2025

  • 79 русия васал на Китай

    6 16 Отговор

    До коментар #70 от "Знае":

    Китай е бързо развиваща се държава, която иска мир за да продава своите стоки! русия е мизерна изостанала държава! Така че Си няма да остави путин Фашиста да си играе на войни!

    Коментиран от #118

    10:33 27.10.2025

  • 80 Тайгър

    4 0 Отговор
    Удрии,със стика !

    10:34 27.10.2025

  • 82 Той и хиперзвука е известен от

    18 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    тогава,ама само руснаците и китайците го имат реално,като руснаците го и ползват на бойното поле. На краварите е в разработка от 10 години и не са стигнали дори до макет,а западналите дупедавци и подлоги са на технико от средата на ХХ век.

    10:34 27.10.2025

  • 83 АНГЛОСАКСОНСКИТЕ БАНДИТИ

    15 4 Отговор
    Разбират само от ракети.

    10:35 27.10.2025

  • 84 Накрая

    2 15 Отговор
    Буревестник,откъдето излети,там ще се приземи!

    10:36 27.10.2025

  • 85 тагаренков..

    11 5 Отговор

    До коментар #65 от "Покровск":

    Бравос на буревестника..що една степен падна и отреза логистиката и помоща на бандерците от кiевската хунта в покровске и сега над пятьтисяч солдат на сирскио са обкръжени и чакат водата на масковскио котел да заври и да почнат да рипкать-вътре

    Коментиран от #89

    10:36 27.10.2025

  • 87 Американските туристи

    20 4 Отговор
    обкръжени в Покровск са отправили зов за помощ към своя президент. Тръмп е изправен пред дилема. Да продължи агресивната риторика и да обрече американците в Покровск на каторга в Сибир или да успокои топката, да се разбере тихомълком с Русия и да ги върне живи в САЩ.

    Коментиран от #88, #97

    10:37 27.10.2025

  • 88 Колко

    1 4 Отговор

    До коментар #87 от "Американските туристи":

    са генералите?

    10:38 27.10.2025

  • 89 Браво на русофилите

    3 16 Отговор

    До коментар #85 от "тагаренков..":

    нали имаше преди време Орешник

    сега Буревестник

    Няма ракети РАУ-25 или ПАУ-26 които да спасят Четвъртия Райх!

    Като ращистите бях кселяли прословугого Армата, да не би Красната армия да спечели СВУ-то или да превзеха Покровск?!?!
    СДтига сте трили коментарите.
    Няма спасение за Путлер и Путлеризъма!

    Коментиран от #101

    10:40 27.10.2025

  • 90 хихи

    11 2 Отговор
    Путин от дедо си знае "С Буревестник и добра дума се постига повече отколкото само с добра дума."

    10:41 27.10.2025

  • 91 ои8уйхътгрф

    8 4 Отговор

    До коментар #66 от "доктор":

    Утре удобно ли ще ти бъде да почнеш с "избиването"? Лично ще ти се явя и ще чакам да ме "избиваш"... Ей ти справка за мен която да те стимулира още:

    - РУСКИ ГРАЖДАНИН
    - ОФИЦИАЛНО отказал се от вашето гражданство
    - ДОКАЗАНО спонсорирал войната на Путин с над $6 000 000

    Вкратце- и да не ти е удобно утре ще ти се наложи да ме срещнеш очи в очи... И или аз ще бъда "избиван", или ти ще си поредният финиширал в болницата за дълъг престой... Обичайно такива като теб лежат в болницата 3-4 месеца и после поне още 2 години се учат да ходят- явно е много гадно да паднеш по стълбите от 13-я етаж... До партера... Минимум 4 пъти...

    10:41 27.10.2025

  • 92 Ццц

    15 3 Отговор
    Един Буревестник - два заека. Прогнозирам, че санкциите срещу Лукойл а Роснефт ще бъдат отложени и Тръмп ще бъде разочарован, както всеки път, когато не му се играе по свирката.

    10:42 27.10.2025

  • 93 деди..

    13 3 Отговор

    До коментар #78 от "Пора":

    А двата плондера дето командорат бг-тата..бавно но славно използват тактиката на масковците в покровске-постъпенно унищожаване на бгнацията..като клечат и цукат нозете на дъртио джендър урсуль и нейната бандерска свита от четвъртио райх

    10:42 27.10.2025

  • 94 Руските лъжи:

    2 16 Отговор
    Че нещата не вървят на добре за Русия се видя и през почивните дни, когато Путин за трети път от началото на пълномащабната война в Украйна се появи в униформа – на заседание на руския генщаб. Там началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов нарисува оптимистична картинка – как руската армия обкръжила 5500 украински войници в Покровск и общо блокирала действията на 31 украински батальона при града и в Мирноград, североизточно от Покровск. Геолокализирани кадри – снимки и видеа, които да подкрепят твърденията на Герасимов, още няма. Нещо повече – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) директно охарактеризира казаното от Герасимов като "много вероятна лъжа" - език, който анализаторите от института за пръв път си позволяват, откакто се занимават с войната в Украйна. Всъщност руският генерал каза и, че 2-ра и 51-ва руска общовойскова армия напредват от север, за да завършат обкръжението на Покровск. И двете армии обаче така и не успяха да се справят с Добропиля и Мирноград, макар че специално за втората локация боеве да има от над половин година и то само за да могат руснаците да я приближат, докато към Добропиля бяха задържани и дори някои ключови села (точки) бяха върнати от украинците, като например Кучеров Яр. Отделно, Герасимов обяви, че в Купянск били обкръжени 18 украински батальона, руските части завършвали и превземането на Ямпол в Лиманското направление и едва ли не изцяло превзели Вовчанск, докато геолокализирани

    Коментиран от #119

    10:42 27.10.2025

  • 95 Дончо се вживява, вече нареждания дава,

    12 2 Отговор
    не разбра ли, че никой не го признава, мина времето на краварската империя, сега ще се шири БРИКС!

    Коментиран от #100

    10:43 27.10.2025

  • 98 Гетлост УСА

    9 3 Отговор
    Изтеглете се от източна Европа войната е заради вас нагли кравари приберете си и марионетките нали сте преуспели къв го дирите тука?

    Коментиран от #102, #104

    10:44 27.10.2025

  • 99 Мистер Президент Тръмп!

    7 4 Отговор
    Много ти се молим! Разбери се с Путин, че в Сибир е студено и няма алкохол, дрога и украинки! Ще се мятаме като риби на сухо без дрога, ще заприличаме на плашила, забравени от всички.

    Коментиран от #106

    10:44 27.10.2025

  • 100 Важното е

    2 6 Отговор

    До коментар #95 от "Дончо се вживява, вече нареждания дава,":

    Фюрера от Бункера е силен и каквото каже- все ставало.

    Къде са победите на Рашмахга?

    10:46 27.10.2025

  • 101 Ццц

    8 2 Отговор

    До коментар #89 от "Браво на русофилите":

    За Армати не съм чувал да вземат участие. Пердашат със старите от и малко след ВСВ. Но бая геймчейнджъра се чейнджнаха и всеки ден границата се чейнджва до границите, които хората определиха с референдуми.

    10:46 27.10.2025

  • 102 НАТО🌐 завинаги

    2 10 Отговор

    До коментар #98 от "Гетлост УСА":

    Никога повече под блатен ботуш на некадърниците корумпирани от мацква

    Коментиран от #111

    10:46 27.10.2025

  • 103 Руските лъжи:

    2 9 Отговор
    Всички тези твърдения за големи успехи обаче срещат критика и то от руски военнопропагандни телеграм канали. Няколко от тях директно казват, че няма никакво обкръжение на украински части в Купянск. И още – за Покровск все още има километричен коридор, който пречи на сливането на руските армии северно и западно от града (51-ва и 2-ра) – това специално го казва известният руски пропагандист Филатов, който уточнява, че да поставиш под огневи контрол някое място не значи, че си го обкръжил, а само че можеш да стреляш за прекъсване на сухоземни логистични връзки. С помощта на дронове, които да доставят боеприпаси, храна и вода, уж обкръжените могат да удържат месеци наред, казва той. Уникалното в това отношение е, че на заседанието на руския генщаб Путин говори, че руснаците напредвали бавно, защото много пазели цивилните и исторически имали репутация, че осигуряват възможност на врага да се предаде – и това при положение, че постоянно излизат видеокадри за руски военни престъпления, включително разстрели на цивилни (пример от Херсон), не само на предали се украински войници .

    Коментиран от #130

    10:48 27.10.2025

  • 104 Ветеран от Протеста

    2 9 Отговор

    До коментар #98 от "Гетлост УСА":

    Как да обясниш на руските Нацисти,че трябва да се изтеглят от Украйна и да спрат Войната,която започнаха ..М?
    Как може един Нацист да не е Нацист ???Само въжето ги оправя !!!

    10:48 27.10.2025

  • 105 Путин

    8 0 Отговор
    Иначе,какво?

    Коментиран от #109

    10:48 27.10.2025

  • 107 Знаещ

    11 1 Отговор

    До коментар #43 от "Русия няма сили за продължителна война":

    С помощта на Китай , Русия не само има сили да спечели войната срещу САЩ и васалите им на територията на Украйна, но и да ги унищожи икономически . САЩ имат вече над 37 трилиона долара външен и над 75 трилиона долара вътрешен дълг. Петродоларът губи петролното си покритие , защото държавите от БРИКС и ШОС започват да купуват енергоресурси в собствени валути , а не с петродолари. Едва 10 процента от Брутният Вътрешен Продукт на САЩ се дължи на реално производство . Останалите 90 процента са от услуги , финасови спекулации и други далавери и за това Тръмп се опитва да върне производствата в САЩ. Това става за сметка на загиващият икономически ЕС . Вече трета година локомотивът на ЕС, Германия я кара на заеми, като ежедневно там се закриват над 60 фирми ...

    Коментиран от #122

    10:49 27.10.2025

  • 108 хи хи ихи хи

    9 1 Отговор
    Сичкуту що е юрогАйатлантик е на амбразурата! Вой и квичене, значи нещата вървят на добре!

    Коментиран от #112

    10:49 27.10.2025

  • 110 Руските лъжи:

    2 8 Отговор
    Друг руски военнопропаганден телеграм канал в лицето на "Zаписки Vетерана" директно говори следното: "Ще се изненадате колко дълго след като дадено селище бъде обявено за превзето (от руснаците) вражеските войници могат да останат там". Същевременно каналът твърди, че в Покровск броят на украинските войници е недостатъчен за ефективна защита и това създава проблеми с изграждането на единна отбрана и координация – нещо, което и украинският генщаб де факто намекна на 26 октомври, когато публикува сводка специално за Покровското направление и подчерта, че ситуацията е трудна заради голямото числено превъзходство на руснаците. А пореден посочен в библиографията на дневния обзор на ISW руски военен канал казва, че Герасимов се изхвърля отново и дава прогноза, че реалността на фронта много скоро ще опровергае розовите приказки. Всичко се прави с идеята да се създаде впечатление у Доналд Тръмп, че украинците губят здраво, добавя каналът.

    10:51 27.10.2025

  • 111 Преди девети септември

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "НАТО🌐 завинаги":

    в България крещяха хайл Хитлер и райха 1000 години, но да са благодарни на Георги Димитров че след ВСВ не ги подкараха към блатата на Сибир в свински вагони, като германците. Блатата са си там и те очакват.

    Коментиран от #121

    10:51 27.10.2025

  • 113 Натовски генерал

    6 0 Отговор
    Обкръжен съм в Покровск!Некой да ми помогне!

    Коментиран от #114, #116

    10:53 27.10.2025

  • 115 Узбеките

    0 1 Отговор
    бягат от Русия и идват в София да карат автобуси!

    10:54 27.10.2025

  • 116 Путлер може и да си вярва

    0 3 Отговор

    До коментар #113 от "Натовски генерал":

    Изчакай и Фюрера ще издаде амнистия за бандерите!

    10:54 27.10.2025

  • 117 нарежда по тръмпски

    6 2 Отговор
    Тръмп е никой за Русия....

    10:55 27.10.2025

  • 118 дядя ваня..

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "русия васал на Китай":

    Сипинь не може без масковски нефт,а сега вече прави и водопровод до русьграница и чака благословията на кремля да му даде вода от някоя сибирска бара..оти в шанхае вече питейната течност не стига..ама дано догодина да бъде още по жешко за урсулците и бгбандерците..та да видими кой може да вирее без вода..у имперята такъв проблем нема

    10:55 27.10.2025

  • 119 Ццц

    8 2 Отговор

    До коментар #94 от "Руските лъжи:":

    Първа лъжа: Вероятно, може би, почти сигурно, са най-честите изрази във всекидневния главобол на кютек експертите. Втора лъжа: Путин във военна униформа е знак, че Русия отива на зле? Едно друго нещо спи в бункера, ходи в Белия дом, Ватикана и дебне в храстите всяка среща на НАТО облечено като ловджия с гумени бутуши. И така с едни и същи дрехи вече години. Да разбираме ли, че се представя за президент на бивша държава в много лошо състояние? Трета лъжа: руснаците половин година се бият за селска махала. Става въпрос за укрепена защитна система, която всички натовски и киевски експерти подготвяха 10 години, за да не позволят на Путин да защити населението на Донбас. Ако не се казваш "Руските лъжи" излиза, че дори и за името си излъгал, а?

    10:56 27.10.2025

  • 120 Американски турист от Покровск

    4 1 Отговор
    Господин Тръмп, ние сме в обкръжение. Руснаците ни дадоха ултиматум и другите туристи се предават. Молим за помощ! Изпратете Рамбо и Топ Гън на помощ или бели байраци!

    10:57 27.10.2025

  • 121 А след 10-ти ноември

    3 4 Отговор

    До коментар #111 от "Преди девети септември":

    Къде са Комунистите?!

    Къде са им манифекгацииге и лозунгите?!
    Социализъма Умря, комунизъма абортира, а Путлеризъма няма бъдеще!
    Уродливостта не може да просъществува!

    10:57 27.10.2025

  • 122 Руските лъжи:

    4 4 Отговор

    До коментар #107 от "Знаещ":

    Тая басня за БРИКС и търговиятя в юани и донги я забрави, че се излагаш, дори Путин я отрече.

    Що се отнася до пробития долар- глей кво става, САЩ наложиха санкции за банки, обслужващи търговската дейност на ЛУКойл и Роснефт В ДОЛАРИ и хоп, търговията падна в пъти!

    Що така ве, специалист?
    Санкции има и за вторична търговия, демек всички световни банки са под заплаха и айдее- китайските и индийските банки отказаха руските горива.

    10:57 27.10.2025

  • 123 Бат Мишо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ивелин Михайлов":

    Ивелина, мама бактиcах да ти повтарям
    да не лапаш в у4илище а да у4иш щото ако беше у4ила щеше да знаеш 4е парка краи Варна не е наи големия иcори4еcки парк в cве нито е втория нито е третия по големина виcо4ина квадратура ИЛИ ПО КАКОТО ЩЕШ
    Наи големия е Мамаев Курган
    ма то на маика cи cе метнала евроа тлнти4ката- кат види щур и cпира да миcли за 4еене а как да cе наведе

    10:58 27.10.2025

  • 124 Колко е трудно

    3 3 Отговор
    да си пропутлерист.
    Усрацията не върви, ама изродите от Бузлуджа продължават да ис се надяват на РАУ-25 да спаси Путлеризъма!

    10:59 27.10.2025

  • 125 604

    1 1 Отговор
    Ко съ пънете тука ве я марш нъ фронтъ ве, с чуждъ питъ помен че правят...а после що ще висите по диреците живо одрани!

    11:00 27.10.2025

  • 126 Вова

    3 2 Отговор
    Няма да спра!Харесвам,да агонизирам!

    11:01 27.10.2025

  • 127 Какъв калс бе чиляк я вкарваш

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "(9M730) същноста си е от":

    тая ракета,като тя поставя началото на нов клас не съществуащ до сега. тази ракета е баражираща с неограничено времетраене в полет поради ядреният двигател и носи 4 ядрени глави по 500 килотона,които изпепляват такива наглеци като нагличаните и острова им. При изпитанието проведено онзи ден е преодоляла 14000 км,като това въобще не е предела. А и лети с от 900 до 1300 км/ч.

    Коментиран от #135

    11:02 27.10.2025

  • 128 Руските лъжи:

    1 4 Отговор
    ВСУ- напредваме от Добропиля на юг, тенденцията е доста добра в този сектор, обаче като цяло ситуацията е далеч от идеалната – трябва да спасим Покровск, ако той падне, пада и Мирноград, обобщава и украинският военен канал "Офицер". Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че пленени руски войници твърдят, че Путин е дал заповед до средата на ноември Покровск да бъде превзет.

    ДО СРЕДАТА НА НОЕМВРИ , чухте ли ватници?!

    Я камилата , я камиларя!

    Коментиран от #132

    11:04 27.10.2025

  • 129 През това време се

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Герги":

    въоръжаваха руснаците,защото краварника и подлогите им в НАТО нарушиха договор за неразширение на алианса в бившите соц страни.

    11:04 27.10.2025

  • 130 Ако не си разбрал

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Руските лъжи:":

    На лов и на война най- много се лъже. Няма значение коя пропаганда ти е приоритет.Ти за България мисли и какви ще са последствията за българите от войната на финансовия и индустриалния капитал на територията на Украйна.

    Коментиран от #137

    11:06 27.10.2025

  • 131 Помни

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка":

    Русия вече пусна работещи по нови технологии атомни реактори използващи повторно отработено от АЕЦ ядрено гориво . Така , че е още рано да се пее заупокойна песен за урана . Освен това , навлизат технологиите за използване на водород , като гориво . Русия вече има нужните технологии за изработването на водородно гориво . Путин разпореди проектирането и изграждането на приливни ВЕЦ и приливно акумулаторни ВЕЦ .Предвижда се към 2050 година Русия да изнася до 50 милиона тона водород годишно !!! И това е само началото !

    Коментиран от #133

    11:06 27.10.2025

  • 133 Също

    0 0 Отговор

    До коментар #131 от "Помни":

    и за храната!

    11:07 27.10.2025

  • 134 С прости думи-

    2 2 Отговор
    нито Покровск, нито Купянск са обкръжени!
    Путлер пусна поредната пропагандна партенка, за да впечатли Тръмп.
    Родните русофилски медии веднага я поеха.
    Копейките по форумите заквичаха от възторг.


    Междувременно вчера при Покровск руските атаки са били С 40 ПО МАЛКО ОТ ПРЕДНИЯ ДЕН!

    РАЗБИРАТЕ ЛИ КАК ВИ РАБОТЯТ, КОПЕЙКИ?

    11:08 27.10.2025

  • 135 Тази ракета

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Какъв калс бе чиляк я вкарваш":

    е анимация,като останалите!

    Коментиран от #144

    11:08 27.10.2025

  • 136 Путин

    2 3 Отговор
    нареди да се разработи,повторно използване на храната!

    Коментиран от #140

    11:10 27.10.2025

  • 137 България

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Ако не си разбрал":

    си е на място в Европа и така трябва да бъде!

    Не по наша вина се налага малко да се повъоръжим и да понесем някои дребни несгоди.
    Европа и България в частност, трябва да се справят сами със защитата си от агресивни фюрери от североизток.

    Това е.

    11:11 27.10.2025

  • 138 Тръмп в Аляска

    2 1 Отговор
    крещял на Путин и викал на Ванс-Подай ми стика!

    Коментиран от #148

    11:13 27.10.2025

  • 139 Буревестникът

    3 3 Отговор
    лети с дозвукова скорост, какво се разквичахте толкова!

    Може да бъде свален с дрон!

    Поредната руска изхвъргачка.

    Коментиран от #150, #160

    11:13 27.10.2025

  • 140 Това не Знам!

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Путин":

    НО!
    Знам,че скоро Желязков,ще обяви -...повторна употреба на храната НИ...,като иТи, ,,Драги ми Смехурко",си в кюпа...!
    Тогава хич няма да ти е до шегички,с Русия...!

    11:14 27.10.2025

  • 141 Вова

    3 1 Отговор
    напразно си хвърли парите,за изборите в САЩ!

    11:15 27.10.2025

  • 142 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Съобщете, какво става!":

    ГОРЯТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРИ ЗА ЗАПАДНИ ОРЪЖИЯ ..И НА ПР0СТИЯ ГАНЧО ЩЕ МУ ДОЙДЕ КРАЯ СКОРО ...3 КОТЕЛА СА ОРГАНИЗИРАЛИ РУСИТЕ И ТРЕПЯТ БЕЗСПИР УКРО ФАШИСТИ А ЗЕЛЕНСКИ СИ ПИЕ КАФЕТО В ЛОНДОН

    11:15 27.10.2025

  • 143 Русия попиля себе си

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Русия попиля НАТО":

    350 000 убити руски войници, 20 000 унищожени руски бронирани машини, $1 трилион заминали на вятъра пари. А края му не се вижда.

    11:16 27.10.2025

  • 144 Щом е ,,поредната анимация"...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #135 от "Тази ракета":

    Тогава Зелката,стига е рИвал...!

    11:16 27.10.2025

  • 145 18% руснаци

    0 2 Отговор
    одобряват Тръмп и толкова американци,не са чували за Путин!

    11:17 27.10.2025

  • 146 Владимир Путин офишъл

    1 0 Отговор
    И6aл съм та

    11:18 27.10.2025

  • 147 Баш Балък

    2 2 Отговор
    Тоя кво се е разпенявил, ще си докара някой инсулт, после Путин му влошил здравето.

    Коментиран от #151

    11:18 27.10.2025

  • 148 ЯСНО!

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Тръмп в Аляска":

    Щом си така добре запознат и то в детайли...!
    Значи Ти си бил...- топката🤣!

    11:18 27.10.2025

  • 149 Путин

    2 0 Отговор
    Връщай парите ,бе !

    11:19 27.10.2025

  • 151 Ами ДА...!

    4 2 Отговор

    До коментар #147 от "Баш Балък":

    Тръмпи така се е разпенявил - не случайно!
    Свикнал е цял свят,да му играе по свирката...!
    Пък тоя Путин- нещо не иска...😉!

    11:21 27.10.2025

  • 152 14000 км със завоите

    3 1 Отговор

    До коментар #150 от "Брачед":

    за 15 часа, токова е изминал Буревестникът, ма Путин не каза дали е улучил целта или язък за кюмюра!
    Хахаха!

    Коментиран от #154

    11:23 27.10.2025

  • 153 Време е

    0 3 Отговор
    Путин да нападне НАТО!

    Коментиран от #156, #166

    11:25 27.10.2025

  • 154 Интересно

    2 2 Отговор

    До коментар #152 от "14000 км със завоите":

    Че изстреляли ракетата на 21и,а докладваха на Путин на 25и!

    Коментиран от #159

    11:26 27.10.2025

  • 155 Лили

    4 3 Отговор
    Никой не се впечатлява от празнодумието на Путин и фейковете му за супер оръжие .
    Иска да е страшен ,но ди остава смешно и жалко джудже .

    11:27 27.10.2025

  • 156 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Време е":

    Дано те види Путин и се вслуша в ,,ценният" ти съвет...!

    11:27 27.10.2025

  • 157 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Явно целия свят много се уплаши от буревестника в негова чест тръмп обяви нови руски санкции

    11:27 27.10.2025

  • 158 Рублевка

    0 1 Отговор
    Американските станции за ранно оповестяване са разположени на най-вероятната посока на прелитане. Целта е ракетата да прелети от неочаквана посока и да ги заобиколи. В такъв случай САЩ ще трябва да разполагат станции за ранно оповестяване по целия периметър, което на практика няма как да стане.

    Коментиран от #161

    11:29 27.10.2025

  • 159 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "Интересно":

    С тази ракета всичко е цирк.това е стар проект и на ссср и на сащ изоставен заради непереспективност.бавна ракета с много технически недостатъци за сметка на това голяма колкото самолет и лесно откриваема.освен путин дето за пореден път го бяха облекли с военна униформа поне три номера по голяма от размера му друг никой не се впечатли от този руски цирк.

    11:31 27.10.2025

  • 160 мушмул

    0 2 Отговор

    До коментар #139 от "Буревестникът":

    "лети с дозвукова скорост, какво се разквичахте толкова", руснаците дават на 9М739 Буревестник скорост до 1300 км/ч., а това вече е свръхзвукова скорост!

    Коментиран от #169

    11:31 27.10.2025

  • 161 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Рублевка":

    Тая ракета ще я види рвд.тя е колкото самолет.и за твое инфо сащ.следят през сателитите си руските полигони за изстрелване .не случайно украйна има поне половин пас време за реакция след всяко руско изстрелване.

    11:33 27.10.2025

  • 162 Покровск

    0 5 Отговор
    Американските туристи ще се спасят само ако се предадат и се научат да пеят руския химн 😜

    11:34 27.10.2025

  • 163 Като Джо Байдън

    0 3 Отговор
    научи виетнамски и няколко години пя виетнамския химн😜😀😀😀

    11:36 27.10.2025

  • 164 пиночет

    4 0 Отговор
    От Русия се очаква само убийства, войни и палячовщини!

    11:38 27.10.2025

  • 165 Покровск

    0 3 Отговор
    Няма нищо срамно, американски герои! Ще научите руски, ще пеете химна няколко години в Сибир и ще ви разменят. Може би, но не се знае след колко години.😀😀😀😜

    Коментиран от #168

    11:40 27.10.2025

  • 166 НАТО се смее на руските оръфляци

    3 1 Отговор

    До коментар #153 от "Време е":

    Да -време е . Но резултата ще те изненада ,Русия ще спре да съществува в сегашния си вид.

    Коментиран от #170

    11:40 27.10.2025

  • 167 Салваторе

    1 1 Отговор
    Тръмпи, вие спрете да наливате в каца без дъно пари и оръжия. Целите на СВО така или иначе ще бъдат постигнати. Колкото по скоро стане това, толкова по добре.

    11:42 27.10.2025

  • 169 Тролей

    0 1 Отговор

    До коментар #160 от "мушмул":

    Я не си измислай ,дозвукова е Буре с вестник.

    Копейкаджия и сиганин не лъжат НИКОГА

    11:44 27.10.2025

  • 170 Смеят се от разстояние

    0 0 Отговор

    До коментар #166 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    От Сибир никак не е смешно. Няма алкохол, дрога и украинки. Уроци по руски и пеене на руския химн. Който пее хубаво, ще го пуснат по живо по здраво.😜 Досега само един англичанин се е справил.

    11:46 27.10.2025

