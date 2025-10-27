Тръмп към Путин: „Спрете войната, не тествайте ракети“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова руския си колега Владимир Путин да прекрати войната в Украйна, вместо да демонстрира нови оръжия. Изявлението той направи по време на пътуването си в Азия, на борда на президентския самолет Air Force One, предава News.bg.

Според Тръмп, последният руски тест е „напълно неуместен“.

„Той трябва да сложи край на войната в Украйна. Конфликт, който трябваше да приключи за седмица, вече навлиза в четвъртата си година. Това е, което трябва да направи Путин – не да изстрелва ракети“, заяви американският лидер.

Коментарът му идва ден след като Москва обяви успешното изпитание на нова крилата ракета с ядрено задвижване – „Буревестник“ (9M730), способна да носи ядрена бойна глава. По данни на „Ройтерс“, оръжието е нисколетящо и може да се изстрелва от наземни установки, като притежава практически неограничен обсег. В рамките на НАТО тя е позната под кода SSC-X-9 Skyfall.

Проектът „Буревестник“ беше представен за първи път от Путин през 2018 г., когато руският президент увери, че ракетата ще може да преодолява американската противоракетна отбрана. Вчера Кремъл публикува видео, на което Путин, облечен в камуфлаж, обявява „успешното изпитание“ на това „уникално оръжие“.

Тръмп, който още през август започна дипломатическа инициатива за мирни преговори между Русия и Украйна, се срещна с Путин в Аляска, като тогава обяви срещата за „обещаваща стъпка към мир“. Въпреки това, само няколко седмици по-късно Москва засили военните удари, което предизвика разочарованието на американския президент.

В отговор Вашингтон предприе нова серия санкции, насочени срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Преди заминаването си за Азия Тръмп заяви, че няма да се среща с Путин, докато не бъде подписано реално споразумение за прекратяване на конфликта.

„Ще седна на масата само ако знам, че има шанс за сделка. Няма да си губя времето“, подчерта той. „Винаги съм имал добри отношения с Владимир Путин, но сегашната ситуация е изключително разочароваща.