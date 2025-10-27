Новини
Сеул: Малко вероятна е нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун

27 Октомври, 2025 10:22

Южнокорейският съветник по сигурността поставя под съмнение възможността за разговори по време на азиатската обиколка на американския президент

Сеул: Малко вероятна е нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун - 1
Снимкa: БГНЕС
Съветник по националната сигурност на южнокорейския президент изрази съмнение, че в близко бъдеще ще се състои среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в офиса на южнокорейския президент, заяви, че няма конкретни индикации или потвърдена информация относно подобна среща, въпреки спекулациите в медиите по време на азиатската обиколка на Тръмп.

Американският лидер по-рано подчерта, че е отворен към възможността за нов диалог със севернокорейския ръководител.

По време на посещението си в Южна Корея тази седмица Тръмп ще се срещне с президента Лий Дже-мьон, като разговорите между двамата ще се проведат в кулоарите на срещите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК).

Една от основните теми на срещата ще бъде търговското споразумение между Вашингтон и Сеул. Двете страни се стремят да финализират предварителния договор, договорен през юли, след като първата им среща на върха през август приключи без конкретен резултат.

Въпреки проведените три кръга от търговски преговори този месец, някои ключови различия остават, включително по отношение на инвестиционен пакет на стойност 350 милиарда долара, който е част от пакта. Южнокорейски представители съобщават за известен напредък, но признават, че пълно споразумение все още не е постигнато.

Съветникът О Хюн-джу заключи, че е малко вероятно окончателното търговско споразумение да бъде подписано по време на предстоящата среща между Тръмп и Лий тази седмица.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 12 Отговор
    Ким нещо изчезнал малко напоследък. Май е малце болен. Не искал да праща войници
    в Украйна.

    10:24 27.10.2025

  • 2 Сатана Z

    12 1 Отговор
    На бай Дончо му остават още 3 години царуване.За какво тавариш Ким трябва да се среща с това недоразумение в световната политика?

    10:25 27.10.2025

  • 3 Човека- ракета

    12 1 Отговор
    много "обича" САЩ.
    :)) :))

    10:25 27.10.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    12 1 Отговор
    Единствено фюрерът Земенски е склонен да се среща с изкуфелия оранжев психопат.

    10:27 27.10.2025

  • 5 УСА боклук

    7 1 Отговор
    Държи му още топло оная среща с Кимчо когато си тръгна като клъфтан петел. И самолетоносачите не помогнаха

    10:31 27.10.2025

  • 6 Ким нарече САЩ - нацисти, а всъщност...

    1 8 Отговор
    Има телевизионен канал в Русия, нарича се каналът „Спас“, в който много основни рубрики са „богословие войны“ – „богословие на войната“, основни учители са свещеници, които обилно цитират идеологически съмнителни хора от миналото, като например Николай Велимирович, който е бил тогава голям фен на Адолф Хитлер; Иван Илин, който е яростен антиболшевик, но поради тая причина е и подкрепял Хитлер, който е смятал, че ще освободи Русия от болшевиците. За този Иван Илин се говори, че е любимият философ на Владимир Путин.

    Дълбоко се съмнявам, че Владимир Путин въобще чете философия, но симптоматично е, че към неговото име е прикрепено и името на Иван Илин, един много ревностен подръжник на Хитлер в тези времена. Тези двамата са основните авторитети в предаването руския канал „Спас“

    10:31 27.10.2025

  • 7 Трол

    3 0 Отговор
    Г-н Ким ще се срещне с г-н Тръмп някъде около Сан Франциско, където корейските войски са окупирали западното крайбрежие.

    10:48 27.10.2025

  • 8 456

    2 0 Отговор
    Обърках се. Та нали онзи ден точно Сеул гарантираше ,че ще има такава среща ,тъй като се бяха загрижили за благосъстоянието на севернокорейците. Ъ..😀

    11:14 27.10.2025

Новини по държави:
