Сеул: Малко вероятна е нова среща между Тръмп и Ким Чен Ун

Съветник по националната сигурност на южнокорейския президент изрази съмнение, че в близко бъдеще ще се състои среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен Ун, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

О Хюн-джу, заместник-директор по националната сигурност в офиса на южнокорейския президент, заяви, че няма конкретни индикации или потвърдена информация относно подобна среща, въпреки спекулациите в медиите по време на азиатската обиколка на Тръмп.

Американският лидер по-рано подчерта, че е отворен към възможността за нов диалог със севернокорейския ръководител.

По време на посещението си в Южна Корея тази седмица Тръмп ще се срещне с президента Лий Дже-мьон, като разговорите между двамата ще се проведат в кулоарите на срещите на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК).

Една от основните теми на срещата ще бъде търговското споразумение между Вашингтон и Сеул. Двете страни се стремят да финализират предварителния договор, договорен през юли, след като първата им среща на върха през август приключи без конкретен резултат.

Въпреки проведените три кръга от търговски преговори този месец, някои ключови различия остават, включително по отношение на инвестиционен пакет на стойност 350 милиарда долара, който е част от пакта. Южнокорейски представители съобщават за известен напредък, но признават, че пълно споразумение все още не е постигнато.

Съветникът О Хюн-джу заключи, че е малко вероятно окончателното търговско споразумение да бъде подписано по време на предстоящата среща между Тръмп и Лий тази седмица.