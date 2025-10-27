Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: „САЩ и Китай ще постигнат търговско споразумение“

Тръмп: „САЩ и Китай ще постигнат търговско споразумение“

27 Октомври, 2025 10:48 681 26

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • китай-
  • търговско споразумение

Американският президент подчертава уважението си към Си Дзинпин преди предстоящата им среща в Азия

Тръмп: „САЩ и Китай ще постигнат търговско споразумение“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение между Вашингтон и Пекин, изразявайки оптимизъм преди предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предава News.bg.

Двамата държавни глави ще се срещнат по-късно тази седмица в Южна Корея, в рамките на азиатската обиколка на Тръмп.

Изявлението на американския президент идва малко след като Китай обяви, че между двете страни е постигнат консенсус по ключови търговски въпроси.

„Изпитвам голямо уважение към президента Си и вярвам, че ще сключим сделка“, заяви Тръмп по време на полет с Air Force One от Малайзия за Япония.

Американският лидер уточни, че планира посещение в Пекин в началото на 2026 г., след което Си Дзинпин ще върне визитата в САЩ. Срещата между двамата ще се състои или в Белия дом, или в резиденцията на Тръмп в Мар-а-Лаго, Флорида.

Той допълни, че окончателното споразумение за TikTok може да бъде подписано още в четвъртък.

Освен това Тръмп разкри, че е получил официална покана да посети Виетнам, като заяви:

„Ако мога, ще го направя.“


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 13 Отговор
    САЩ и Китай ще постигнат търговско споразумение и Си ще набие канчето на Путин

    Коментиран от #16

    10:50 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    3 9 Отговор
    Жълтурите станаха много нагли, откакто разбраха, че на Запад оризът е само грарнитура към основното.

    10:50 27.10.2025

  • 3 не може да бъде

    13 1 Отговор
    Подобни изказвания вредят сериозно на имиджа на Тръмп -според мен!?Следя изказванията и му и бих казал че заплахите към Китай бяха апокалиптични -мита санкции и т.н.!? Една част от заплахите бяха заради тесните икономически връзки между Русия и Китай !?...И сега какво - четвърта задна скорост!?Във всички случаи не само в Китай ще престанат да го приемат като сериозен човек !?

    10:57 27.10.2025

  • 4 Чорбара

    10 3 Отговор
    Кравите са в ъгъла .Фалит или войни.Ама с китайчетата дават на задна.
    Айде отрепки давайте с минусите.р

    10:58 27.10.2025

  • 5 Хон Гил Дон

    8 0 Отговор
    Бате Дончо с наколенки и обръсната точка пред Дзинпин 🤣🤣🤣

    11:03 27.10.2025

  • 6 А не биееее

    5 0 Отговор
    Иначе Тръмп само със соя ще го зобят у САЩ

    Коментиран от #15

    11:03 27.10.2025

  • 7 456

    8 0 Отговор
    Министърът на финансите на ФАЩ ,вчера съобщи ,че имало сделка. Но Китай никъде не обявява такова нещо. Тръмп сега - "надява се". Явно мераците са по- голями от реалността

    11:05 27.10.2025

  • 8 Не само ще

    7 0 Отговор
    Изпитва голямо уважение към президента Си но и гащи ще сваля...

    11:05 27.10.2025

  • 9 Соя за 12 милиарда долара

    6 0 Отговор
    Гние в САЩ и страшни врясъци от там се чуват ...

    Коментиран от #13

    11:06 27.10.2025

  • 10 Как тъй споразумение?

    6 0 Отговор
    Аааааа, Тръмп ще се моли на комунистите за пари! Боинг няма поръчки и е пред фалит. Молиха се на Китай за поръчки на самолети, но Китайците са като ядосани оси от митата и санкциите и казаха ни ни ни. Тръмпоча е супер смел. Фалирал е четири пъти, на петия път ще фалира Щатите. Няма ли съветници? Да си гледа хубавата жена и голфа и да не се занимава с политика.

    11:07 27.10.2025

  • 11 Игнат мотокариста

    8 0 Отговор
    Тръмп се усети,че със заплахи към китайците,губи контрол и търси среща за договорка.

    11:07 27.10.2025

  • 12 Рон Джереми

    9 0 Отговор
    Тръмпи голям го вадеше, ама нещо мек се оказа

    11:08 27.10.2025

  • 13 Боинг

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соя за 12 милиарда долара":

    иска поръчки за $60 милиарда или го затварят.

    Коментиран от #17

    11:08 27.10.2025

  • 14 Важното е че Мърсулата

    6 0 Отговор
    Много хубавички мита за Европа договори.

    11:08 27.10.2025

  • 15 456

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "А не биееее":

    Това за соята е толкова странно ,защото едно време когато Китай купуваше в огромни количества соя ,ФАЩ им измислиха някакви санкции ,и китаиците започнаха те да си произвеждат соя ,та дори вече изнасят и при това в не малки количества. Та странно е как Китай ще се навие да купува соя от САЩ. Отново хамерикански мечти

    11:09 27.10.2025

  • 16 Брачед

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    А ва брачет, дека отиде и ти ве

    11:10 27.10.2025

  • 17 Вчера чета как САЩ

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Боинг":

    Деиндустриалира Тайван щото големи партньори им били и за това водещите тайвански фирми затварят в Тайван и се местят в Тексас. Генерален директор на Администрацията за международна търговия към Министерството на икономиката на САЩ , заяви, че през последните 18 месеца Тайван е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции в Тексас. Тайвански компании като GlobalWafers, Delta Electronics, Foxconn, Inventec и Wistron затварят всичко в Тайван и пълен погром ще стане там .... Ще се молят Китай да ги спасява ..

    11:15 27.10.2025

  • 18 Как тъй споразумение?

    4 0 Отговор
    Нали Китай са комунисти и нямат права на човека? Не позволяват студентски и хомо паради? В предишна статия ни убеждаваха, че страната с най-голям износ на стоки и капитали била гола вода и китайците били бедни, сякаш всички американци са богати, возят ги в Бентли, имат имения с голфигрища и хотели.

    11:16 27.10.2025

  • 19 И на края

    2 0 Отговор
    Пак Европа ще го отнесе мощно, щот са много умни тея в ЕК

    Коментиран от #22

    11:22 27.10.2025

  • 20 Си Дзинпин офишъл

    1 0 Отговор
    И да се мазниш, Дончо... Тайван съм ги задумкал

    11:25 27.10.2025

  • 21 Баш Балък

    3 0 Отговор
    Кво стана с 500% митата към Китай, нещо при Си тия номера не минават.

    11:26 27.10.2025

  • 22 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "И на края":

    Не са умни,раята е проста

    11:26 27.10.2025

  • 23 Си Дрън Пън

    0 0 Отговор
    Га стреля за пиар да си мислил рижъв бак лук...кот беше буше вечи щи думъм в цифри!

    11:27 27.10.2025

  • 24 Да ще внася краварника

    0 0 Отговор
    яйца и соя и всички джунджурии от Китай и никакви мита няма да налага рижавия вентилатор ветропоказател. А, Китай ще си продължи да си търгува с Русия и краварника гък немой им каза.

    11:42 27.10.2025

  • 25 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Я, камилчето, я камиларчето. И войната в Украйна я спря за 24 часа. На Доньо Белината нищо не му се получава, само тъпите европейци му лижат копитата.

    11:46 27.10.2025

  • 26 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Даньо винаги се изхвърля и после яде големия...

    11:47 27.10.2025