Тръмп: „САЩ и Китай ще постигнат търговско споразумение“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение между Вашингтон и Пекин, изразявайки оптимизъм преди предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предава News.bg.
Двамата държавни глави ще се срещнат по-късно тази седмица в Южна Корея, в рамките на азиатската обиколка на Тръмп.
Изявлението на американския президент идва малко след като Китай обяви, че между двете страни е постигнат консенсус по ключови търговски въпроси.
„Изпитвам голямо уважение към президента Си и вярвам, че ще сключим сделка“, заяви Тръмп по време на полет с Air Force One от Малайзия за Япония.
Американският лидер уточни, че планира посещение в Пекин в началото на 2026 г., след което Си Дзинпин ще върне визитата в САЩ. Срещата между двамата ще се състои или в Белия дом, или в резиденцията на Тръмп в Мар-а-Лаго, Флорида.
Той допълни, че окончателното споразумение за TikTok може да бъде подписано още в четвъртък.
Освен това Тръмп разкри, че е получил официална покана да посети Виетнам, като заяви:
„Ако мога, ще го направя.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #16
10:50 27.10.2025
2 честен ционист
10:50 27.10.2025
3 не може да бъде
10:57 27.10.2025
4 Чорбара
Айде отрепки давайте с минусите.р
10:58 27.10.2025
5 Хон Гил Дон
11:03 27.10.2025
6 А не биееее
Коментиран от #15
11:03 27.10.2025
7 456
11:05 27.10.2025
8 Не само ще
11:05 27.10.2025
9 Соя за 12 милиарда долара
Коментиран от #13
11:06 27.10.2025
10 Как тъй споразумение?
11:07 27.10.2025
11 Игнат мотокариста
11:07 27.10.2025
12 Рон Джереми
11:08 27.10.2025
13 Боинг
До коментар #9 от "Соя за 12 милиарда долара":иска поръчки за $60 милиарда или го затварят.
Коментиран от #17
11:08 27.10.2025
14 Важното е че Мърсулата
11:08 27.10.2025
15 456
До коментар #6 от "А не биееее":Това за соята е толкова странно ,защото едно време когато Китай купуваше в огромни количества соя ,ФАЩ им измислиха някакви санкции ,и китаиците започнаха те да си произвеждат соя ,та дори вече изнасят и при това в не малки количества. Та странно е как Китай ще се навие да купува соя от САЩ. Отново хамерикански мечти
11:09 27.10.2025
16 Брачед
До коментар #1 от "си дзън":А ва брачет, дека отиде и ти ве
11:10 27.10.2025
17 Вчера чета как САЩ
До коментар #13 от "Боинг":Деиндустриалира Тайван щото големи партньори им били и за това водещите тайвански фирми затварят в Тайван и се местят в Тексас. Генерален директор на Администрацията за международна търговия към Министерството на икономиката на САЩ , заяви, че през последните 18 месеца Тайван е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции в Тексас. Тайвански компании като GlobalWafers, Delta Electronics, Foxconn, Inventec и Wistron затварят всичко в Тайван и пълен погром ще стане там .... Ще се молят Китай да ги спасява ..
11:15 27.10.2025
18 Как тъй споразумение?
11:16 27.10.2025
19 И на края
Коментиран от #22
11:22 27.10.2025
20 Си Дзинпин офишъл
11:25 27.10.2025
21 Баш Балък
11:26 27.10.2025
22 Брачед
До коментар #19 от "И на края":Не са умни,раята е проста
11:26 27.10.2025
23 Си Дрън Пън
11:27 27.10.2025
24 Да ще внася краварника
11:42 27.10.2025
25 стоян георгиев
11:46 27.10.2025
26 Град Козлодуй
11:47 27.10.2025