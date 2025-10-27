Тръмп: „САЩ и Китай ще постигнат търговско споразумение“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е уверен в постигането на търговско споразумение между Вашингтон и Пекин, изразявайки оптимизъм преди предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предава News.bg.

Двамата държавни глави ще се срещнат по-късно тази седмица в Южна Корея, в рамките на азиатската обиколка на Тръмп.

Изявлението на американския президент идва малко след като Китай обяви, че между двете страни е постигнат консенсус по ключови търговски въпроси.

„Изпитвам голямо уважение към президента Си и вярвам, че ще сключим сделка“, заяви Тръмп по време на полет с Air Force One от Малайзия за Япония.

Американският лидер уточни, че планира посещение в Пекин в началото на 2026 г., след което Си Дзинпин ще върне визитата в САЩ. Срещата между двамата ще се състои или в Белия дом, или в резиденцията на Тръмп в Мар-а-Лаго, Флорида.

Той допълни, че окончателното споразумение за TikTok може да бъде подписано още в четвъртък.

Освен това Тръмп разкри, че е получил официална покана да посети Виетнам, като заяви:

„Ако мога, ще го направя.“