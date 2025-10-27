Новини
Вашингтон: Израелският удар в Газа не нарушава примирието

27 Октомври, 2025 11:25 489 14

  • марко рубио-
  • примирие-
  • израелски удар-
  • газа

Марко Рубио: Израел има право на самоотбрана при непосредствена заплаха

Вашингтон: Израелският удар в Газа не нарушава примирието - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че Съединените щати не смятат последния израелски въздушен удар в Газа за нарушение на подкрепяното от Вашингтон прекратяване на огъня, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Израелските сили съобщиха, че в събота са атакували член на групировката „Ислямски джихад“, обвинен в подготовка на нападение срещу израелски войници. От своя страна, организацията отрече обвиненията и заяви, че не е планирала подобна акция.

„Не виждаме в това нарушение на споразумението за спиране на огъня“, каза Рубио на борда на президентския самолет Air Force One.

Държавният секретар подчерта, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана, заложено в споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Египет и Катар.

„Израел има това право, ако възникне непосредствена заплаха за страната, и всички посредници са съгласни с това“, допълни Рубио.

Той уточни, че примирието в Газа изисква взаимни ангажименти от двете страни и отново призова движението „Хамас“ да върне телата на починалите заложници, държани в плен.

Според израелските власти въздушният удар е извършен малко след отпътуването на Марко Рубио от Израел, след визита, чиято цел е била укрепване на споразумението за прекратяване на огъня.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    12 0 Отговор
    А Венецуела и Колумбия имат ли това право?

    11:29 27.10.2025

  • 2 Ццц

    17 0 Отговор
    Ми значи и Путин се е подчинил на Тръмп и е приел примирието с Украйна без да го нарушава. Защо е това разочарование тогава? Я тоя Марко да дойде на село да пие една ракия. Все ще си намери адаш сред останалите магарета по поляната.

    11:30 27.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    16 0 Отговор
    Щом е за Израел и деца да убиват е позволено.

    Коментиран от #11

    11:31 27.10.2025

  • 4 Карлос Друсар

    12 0 Отговор
    Браво!
    Употребата на наркотици от мен не нарушава споразумението ми с Прокуратурата за условна присъда. Шмрък!

    11:32 27.10.2025

  • 5 Руснаци

    13 0 Отговор
    Истинска американска демокрация с двойно лице.

    11:34 27.10.2025

  • 6 Буш

    10 0 Отговор
    Вадим двойния аршин и мерим с него

    11:34 27.10.2025

  • 7 Трол

    5 0 Отговор
    Нито един удар по Газа не нарушава примирието.

    11:34 27.10.2025

  • 8 604

    6 0 Отговор
    Ахахахя...тея съ по големи палячовци и от деменцията.....и обамъ взети заедно!

    11:39 27.10.2025

  • 9 Имах си аз,да... ,,нарушава"...!

    3 0 Отговор
    Та нали с Израел сме си ...Приятелчета...?!

    11:41 27.10.2025

  • 10 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Целия свят се отврати от лъжите ви и двойния стандарт
    С подобна международна политика никой няма да ви има доверие и ще изпаднете в пълна изолация.

    11:41 27.10.2025

  • 11 Тия не се ли умориха...?!

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Я пък тоя":

    Със своят Двоен Стандарт...?!

    11:42 27.10.2025

  • 12 Да,да

    4 0 Отговор
    И вашият ред ще дойде,лицемерници

    11:43 27.10.2025

  • 13 Фокусмокус

    2 0 Отговор
    Йевреите винаги имат право.Че те печатат доларите.Нищо чудно.Зелена боя и хартия.

    11:45 27.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.