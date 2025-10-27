Вашингтон: Израелският удар в Газа не нарушава примирието

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че Съединените щати не смятат последния израелски въздушен удар в Газа за нарушение на подкрепяното от Вашингтон прекратяване на огъня, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Израелските сили съобщиха, че в събота са атакували член на групировката „Ислямски джихад“, обвинен в подготовка на нападение срещу израелски войници. От своя страна, организацията отрече обвиненията и заяви, че не е планирала подобна акция.

„Не виждаме в това нарушение на споразумението за спиране на огъня“, каза Рубио на борда на президентския самолет Air Force One.

Държавният секретар подчерта, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана, заложено в споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Египет и Катар.

„Израел има това право, ако възникне непосредствена заплаха за страната, и всички посредници са съгласни с това“, допълни Рубио.

Той уточни, че примирието в Газа изисква взаимни ангажименти от двете страни и отново призова движението „Хамас“ да върне телата на починалите заложници, държани в плен.

Според израелските власти въздушният удар е извършен малко след отпътуването на Марко Рубио от Израел, след визита, чиято цел е била укрепване на споразумението за прекратяване на огъня.