Вашингтон: Израелският удар в Газа не нарушава примирието

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви днес, че Съединените щати не смятат последния израелски въздушен удар в Газа за нарушение на подкрепяното от Вашингтон прекратяване на огъня, съобщава „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Израелските сили съобщиха, че в събота са атакували член на групировката „Ислямски джихад“, обвинен в подготовка на нападение срещу израелски войници. От своя страна, организацията отрече обвиненията и заяви, че не е планирала подобна акция.
„Не виждаме в това нарушение на споразумението за спиране на огъня“, каза Рубио на борда на президентския самолет Air Force One.
Държавният секретар подчерта, че Израел не се е отказал от правото си на самоотбрана, заложено в споразумението, постигнато с посредничеството на САЩ, Египет и Катар.
„Израел има това право, ако възникне непосредствена заплаха за страната, и всички посредници са съгласни с това“, допълни Рубио.
Той уточни, че примирието в Газа изисква взаимни ангажименти от двете страни и отново призова движението „Хамас“ да върне телата на починалите заложници, държани в плен.
Според израелските власти въздушният удар е извършен малко след отпътуването на Марко Рубио от Израел, след визита, чиято цел е била укрепване на споразумението за прекратяване на огъня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
11:29 27.10.2025
2 Ццц
11:30 27.10.2025
3 Я пък тоя
Коментиран от #11
11:31 27.10.2025
4 Карлос Друсар
Употребата на наркотици от мен не нарушава споразумението ми с Прокуратурата за условна присъда. Шмрък!
11:32 27.10.2025
5 Руснаци
11:34 27.10.2025
6 Буш
11:34 27.10.2025
7 Трол
11:34 27.10.2025
8 604
11:39 27.10.2025
9 Имах си аз,да... ,,нарушава"...!
11:41 27.10.2025
10 стоян георгиев
С подобна международна политика никой няма да ви има доверие и ще изпаднете в пълна изолация.
11:41 27.10.2025
11 Тия не се ли умориха...?!
До коментар #3 от "Я пък тоя":Със своят Двоен Стандарт...?!
11:42 27.10.2025
12 Да,да
11:43 27.10.2025
13 Фокусмокус
11:45 27.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.