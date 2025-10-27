Полша ще създаде Център за сателитни операции възможно най-скоро, съобщи премиерът Доналд Туск, цитирана от полската агенция PAP, предава БТА.
Обявлението беше направено вчера на пресконференция, съпътстваща събитие на „Гражданската коалиция“ - нова политическа партия, формирана ден по-рано чрез сливането на три партии от управляващата коалиция: „Гражданска платформа“, „Новочесна“ и „Инициатива полска“.
Туск обясни, че решението за създаване на центъра е взето след дискусии между политици и експерти по време на втория ден от националния конгрес на „Гражданска коалиция“, във връзка с присъствието на Полша в Космоса и свързаните с него възможности.
„Имаме брилянтни хора. Полша се превръща в регионален лидер. Разполагаме и с ресурсите, с които можем да създадем Център за сателитни операции, който да координира дейностите и да осигурява взаимодействие за всички, които знаят как да използват нашите сателитни възможности в Полша възможно най-скоро“, подчерта премиерът.
Той добави, че благодарение на присъствието на министъра на финансите и икономиката Анджей Домански, обсъждането на решението не е отнело много време.
„В Полша ще бъде създаден Сателитен оперативен център“, заключи Туск.
1 Иван С
12:18 27.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:19 27.10.2025
4 Мутата
12:19 27.10.2025
5 МирО
Тия панчета явно много ……
12:20 27.10.2025
6 Руски колхозник
12:21 27.10.2025
7 Европеец
12:22 27.10.2025
8 Европеец
До коментар #1 от "Иван С":Коментарът ти не е свързан с статията, ама е верен и прав..... Пиян полицейски шеф и неговия авер бяха бити от младежи, защото се държаха мутренски и бабайски, напомня ми на битите френски командоси от земеделци от село Коиловци....
12:26 27.10.2025
10 авеее
12:27 27.10.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Смях в залата.
Напънала се Планината и родила ....мишка.
12:28 27.10.2025
12 Сателитни операции???
12:32 27.10.2025
14 Днес е преломен момент
От тук нататък Корабът москва се е запътил стремглаво към бездната
12:39 27.10.2025
15 голям смях
До коментар #1 от "Иван С":МНОГО ЯСНО ЧЕ ВСИЧКО СЕ ПОКРИВА
все пак е гербаджия бития милиционер ха ха ха
казали са му вече със осмокласници да не се занимава
12:44 27.10.2025
16 Механик
Не че имам сателити, но явно това не е пречка.
13:23 27.10.2025