Полша ще създаде Център за сателитни операции възможно най-скоро, съобщи премиерът Доналд Туск, цитирана от полската агенция PAP, предава БТА.

Обявлението беше направено вчера на пресконференция, съпътстваща събитие на „Гражданската коалиция“ - нова политическа партия, формирана ден по-рано чрез сливането на три партии от управляващата коалиция: „Гражданска платформа“, „Новочесна“ и „Инициатива полска“.

Туск обясни, че решението за създаване на центъра е взето след дискусии между политици и експерти по време на втория ден от националния конгрес на „Гражданска коалиция“, във връзка с присъствието на Полша в Космоса и свързаните с него възможности.

„Имаме брилянтни хора. Полша се превръща в регионален лидер. Разполагаме и с ресурсите, с които можем да създадем Център за сателитни операции, който да координира дейностите и да осигурява взаимодействие за всички, които знаят как да използват нашите сателитни възможности в Полша възможно най-скоро“, подчерта премиерът.

Той добави, че благодарение на присъствието на министъра на финансите и икономиката Анджей Домански, обсъждането на решението не е отнело много време.

„В Полша ще бъде създаден Сателитен оперативен център“, заключи Туск.