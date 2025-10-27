Новини
Полша ще създаде център за сателитни операции

27 Октомври, 2025 12:15

Премиерът Доналд Туск обяви плановете по време на конгреса на новата „Гражданска коалиция“

Полша ще създаде Център за сателитни операции възможно най-скоро, съобщи премиерът Доналд Туск, цитирана от полската агенция PAP, предава БТА.

Обявлението беше направено вчера на пресконференция, съпътстваща събитие на „Гражданската коалиция“ - нова политическа партия, формирана ден по-рано чрез сливането на три партии от управляващата коалиция: „Гражданска платформа“, „Новочесна“ и „Инициатива полска“.

Туск обясни, че решението за създаване на центъра е взето след дискусии между политици и експерти по време на втория ден от националния конгрес на „Гражданска коалиция“, във връзка с присъствието на Полша в Космоса и свързаните с него възможности.

„Имаме брилянтни хора. Полша се превръща в регионален лидер. Разполагаме и с ресурсите, с които можем да създадем Център за сателитни операции, който да координира дейностите и да осигурява взаимодействие за всички, които знаят как да използват нашите сателитни възможности в Полша възможно най-скоро“, подчерта премиерът.

Той добави, че благодарение на присъствието на министъра на финансите и икономиката Анджей Домански, обсъждането на решението не е отнело много време.

„В Полша ще бъде създаден Сателитен оперативен център“, заключи Туск.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван С

    7 1 Отговор
    До къде стигна случая с русенския милиционер? Защо се мълчи? Замитат ли се следите? Как са децата? Министъра беше много словоохотлив в началото, а сега не казва нищо.

    12:18 27.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 1 Отговор
    В него пАляци ще са само чистачите, за портиерите-не е сигурно🤣❗

    12:19 27.10.2025

  • 4 Мутата

    5 1 Отговор
    Освенкурвидругоневерее

    12:19 27.10.2025

  • 5 МирО

    9 1 Отговор
    А сателитите чий ще са , джанъм????
    Тия панчета явно много ……

    12:20 27.10.2025

  • 6 Руски колхозник

    9 2 Отговор
    Путин да им прати някоя ракета, да разчисти място за централа

    12:21 27.10.2025

  • 7 Европеец

    9 3 Отговор
    Само не разбрах поляците колко сателита имат, та да правят сателитен оперативен център.... Е пратиха космонавт благодарение на Съветския съюз, но това беше много отдавна..... А туск, какво да го коментирам, прилича на фашист от явлен, ама може да си счупи главата..... Да прочета историята колко пъти е руснаците са отсядали във Варшава....

    12:22 27.10.2025

  • 8 Европеец

    6 1 Отговор

    Коментарът ти не е свързан с статията, ама е верен и прав..... Пиян полицейски шеф и неговия авер бяха бити от младежи, защото се държаха мутренски и бабайски, напомня ми на битите френски командоси от земеделци от село Коиловци....

    12:26 27.10.2025

  • 10 авеее

    6 0 Отговор
    Някой разбра ми точно за какъв "сателитен" център става дума!? Поредната натовска дp-иc-ня ли, нещо друго ли, но едва ми става въпрос за космически сателити, защото панетата нацисти такъв са виждали само по руската телевизия?

    12:27 27.10.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Паляците ще ползват за русобоските си сателитни операции ракети от Роскосмос и МКС.

    Смях в залата.

    Напънала се Планината и родила ....мишка.

    12:28 27.10.2025

  • 12 Сателитни операции???

    5 0 Отговор
    Сигурно е имал предвид... Джендърски трансформации

    12:32 27.10.2025

  • 14 Днес е преломен момент

    2 1 Отговор
    Путин се панира и изпадна във истерия
    От тук нататък Корабът москва се е запътил стремглаво към бездната

    12:39 27.10.2025

  • 15 голям смях

    3 0 Отговор

    МНОГО ЯСНО ЧЕ ВСИЧКО СЕ ПОКРИВА

    все пак е гербаджия бития милиционер ха ха ха

    казали са му вече със осмокласници да не се занимава

    12:44 27.10.2025

  • 16 Механик

    0 1 Отговор
    И аз мисля да създам център за сателитни операции.
    Не че имам сателити, но явно това не е пречка.

    13:23 27.10.2025

