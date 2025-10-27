Доналд Тръмп се е подложил на ядрено-магнитен резонанс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в понеделник, че е преминал изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), предава News.bg.
„Беше перфектно“, заяви той пред репортери на борда на президентския самолет Air Force One по време на полета си за Токио, предава Ройтерс.
79-годишният държавен глава, който през януари започна втория си мандат, остава най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент на САЩ.
По-рано този месец личният му лекар обяви, че резултатите от рутинния медицински преглед показват „изключително здравословно състояние“.
Президентът не уточни причината за провеждането на изследването, нито кога и къде точно е било направено.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голям смях
на тия кравари всеки едни изкукали дъртаци има се падат за президенти ха ха х ха
12:47 27.10.2025
2 Дориана
12:48 27.10.2025
3 Сила
Коментиран от #6
12:54 27.10.2025
4 Ясноо
12:56 27.10.2025
5 ОК!
Тръмп,гол до кръста-на пони...😂🤣😝!
12:57 27.10.2025
6 Няма!
До коментар #3 от "Сила":Щото Бочко и Шиши са...,,Магнити" и ще повредят тръбата на ЯМР,още като включат мощните електромагнити...!
12:59 27.10.2025
7 00014
13:02 27.10.2025
8 ,,Беше перфектно“...!
На Тръмпи и без това му дрънчи и бръмчи главата,а като му пуснат ЯМР,със същите шумове,просто не му прави впечатление,за разлика от нормален човек...!
13:03 27.10.2025
9 Скарлет
13:16 27.10.2025
10 Хаха
На ЯМР се преглеждат хора със съмнения за тумори, при счупване на кости, след прекаран инфаркт, инсулт, но не и напълно здрави, просто хей така....
13:32 27.10.2025