Доналд Тръмп се е подложил на ядрено-магнитен резонанс

27 Октомври, 2025 12:46 942 10

  • доналд тръмп-
  • ядрено-магнитен резонанс

Президентът на САЩ обяви пред репортери, че резултатите са „перфектни“

Доналд Тръмп се е подложил на ядрено-магнитен резонанс - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в понеделник, че е преминал изследване с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), предава News.bg.

„Беше перфектно“, заяви той пред репортери на борда на президентския самолет Air Force One по време на полета си за Токио, предава Ройтерс.

79-годишният държавен глава, който през януари започна втория си мандат, остава най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент на САЩ.

По-рано този месец личният му лекар обяви, че резултатите от рутинния медицински преглед показват „изключително здравословно състояние“.

Президентът не уточни причината за провеждането на изследването, нито кога и къде точно е било направено.


САЩ
