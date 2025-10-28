Силно земетресение разруши три сгради и един магазин в Турция ВИДЕО

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че три двуетажни сгради и един магазин са били разрушени след земетресението със сила 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция).

Сградите са били необитаеми. Няма информация за жертви, предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Множество екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) са били изпратени на място. Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, регистриран в 22:48 ч. местно време, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. На едно място е прекъснато електричеството. Утрешният ден е обявен за неучебен в целия окръг Балъкесир.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Паниката изкара хората навън. Част от тях продължават да бъдат на открито. Засега няма вълна от подадени сигнали на тел. 112.

От кадри разпространени в турските медии се вежда, че има множество срутени и опостошени сгради.



След силния трус последваха и реакции на турските политици. От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

"Пожелавам скоро оздравяване на нашите граждани, пострадали от земетресението, което се случи в област Sındırgı в Balıkesir, както и в околните ни провинции. Нашите заинтересовани части, особено нашите АФАД, усърдно извършват инспекционни и контролни работи на полето. Следим и процеса отблизо. Нека моят Господ пази страната и нацията ни от всякакви бедствия. Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.



