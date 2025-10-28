Тръмп и Такаичи гледаха бейзбол и подписаха споразумения за "нов златен век" в отношенията между САЩ и Япония ВИДЕО

Японският премиер Санае Такаичи и президентът на САЩ Доналд Тръмп подписаха споразумения за „нов златен век" на съюза между двете страни, както и меморандум за сътрудничество в областта на критичните минерали.

Церемонията по подписването беше излъчена от Японската обществена телевизия.

Такаичи се извини на членовете на японската и американската делегации, както и на журналистите, за забавянето на началото на разговорите с президента на САЩ Доналд Тръмп, обяснявайки, че са гледали бейзболен мач заедно по телевизията.

„Моля, простете закъснението. Току-що гледахме бейзбол в стаята на президента Тръмп. Доджърс водят с 1:0“, каза тя, усмихвайки се. Тръмп също се усмихна на думите на Такаичи.

Японският бейзболист Шохей Отани играе за Лос Анджелис Доджърс. 10-годишният договор за 700 милиона долара, който той подписа с клуба през 2023 г., се превърна в рекорд в историята на спорта.

Американският президент Доналд Тръмп се срещна в Токио с японската премиерка Санае Такаичи, очаква се двамата да обсъдят въпроси, свързани с търговията и отбраната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това е първата двустранна среща на Такаичи с президента Тръмп, след като встъпи в длъжност на 21 октомври. Посещението в Япония е и първото от втория мандат на Тръмп и четвъртото като цяло. За последно той посети Япония през 2019 г.



Двамата лидери си стиснаха ръцете при входа на двореца Акасака преди срещата, която се очаква да продължи 45 минути. Такаичи благодари на Доналд Тръмп за "дългогодишното приятелство" с бившия премиер Шинзо Абе, който е и неин бивш ментор.



"Бях много впечатлена и вдъхновена от вас", заяви новата премиерка на Япония.



От своя страна Тръмп я увери, че Вашингтон е съюзник "на най-високо ниво" на Токио. Това се случи в момент, в който САЩ изискват от архипелага да увеличи разходите си за отбрана.



"Винаги съм изпитвал голяма любов и дълбок респект към Япония. Искам да ви уверя, че това ще бъде привилегирована връзка. Ние сме съюзник на най-високо ниво", подчерта Тръмп.



Такаичи от своя страна заяви, че иска да отвори “нова златна ера" в японско-американските отношения, докато Токио се изправя пред нарастващата военна мощ на съседен Китай, отбелязва АФП.

Такаичи е подкрепила кандидатурата на Тръмп за Нобелова награда за мир, заяви пред репортери прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

Премиерът обяви намерението си да „номинира президента за Нобелова награда за мир“ по време на двустранна среща с Тръмп, който е на официално посещение в Япония, каза Ливит, цитирана от пресцентъра на Белия дом.

Тръмп многократно е заявявал, че се смята за достоен за Нобеловата награда за мир. На 10 октомври обаче Нобеловият комитет обяви, че наградата за 2025 г. е присъдена на бившия член на парламента на Венецуела от опозицията Мария Корина Мачадо. След това Тръмп се пошегува, че се надява да получи Нобеловата награда за мир догодина.



