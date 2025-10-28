Новини
Тръмп: Харесвам Илон и съжалявам за глупавия момент в живота му

28 Октомври, 2025 05:39, обновена 28 Октомври, 2025 04:43 926 5

Беше наистина много глупаво. Сигурен съм, че той би го признал, заяви американският президент

Тръмп: Харесвам Илон и съжалявам за глупавия момент в живота му - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

По-малко от шест месеца след разрива си с Илон Мъск, американският президент Доналд Тръмп се изказа мило за технологичния милиардер, предаде ДПА.

"Харесвам Илон и подозирам, че винаги ще го харесвам", каза Тръмп пред медиите по време на посещението си в Азия.

Мъск дари над 250 милиона долара за предизборната кампания на Тръмп миналата година. През първите месеци от мандата на Тръмп той се превърна в близък доверен човек на президента и беше натоварен със задачата да намали бързо правителствените разходи.

Но в началото на лятото възникна разрив по повод на важен законопроект за бюджета, прокарван от Тръмп, и двамата скоро започнаха да се атакуват взаимно в социалните медии. По-късно Мъск се оттегли от политическата си роля.

През юли Мъск обяви създаването на своя собствена партия, но след това нищо повече не се чу за нея, припомня ДПА. По-късно Мъск ограничи политическата си дейност до изразяване на десни възгледи в онлайн платформата си "Екс".

През септември Тръмп и Мъск разговаряха по време на церемония в памет на убития десен активист Чарли Кърк. След това Тръмп заяви, че от време на време е имал малко контакти с Мъск, определяйки ги като "нищо особено".

Тръмп заяви, че технологичният милиардер е преживявал "лош момент".

"Беше глупав момент в живота му. Много глупав", подчерта президентът на САЩ. "Сигурен съм, че той би ви казал същото".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Попер

    1 0 Отговор
    При роботи подобни издънки няма да има! Споко, още малко....

    05:09 28.10.2025

  • 3 Гост

    2 0 Отговор
    Гърнето и похлупачето... Ама прекалено самовлюбени и двамата извори.

    Коментиран от #4

    06:11 28.10.2025

  • 4 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Никакви извори, баш са си идиоtи

    06:12 28.10.2025

  • 5 гошо

    1 0 Отговор
    Пак е момент,а на теб целия ти живот е глупав.

    06:16 28.10.2025