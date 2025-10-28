Тръмп обещава на войските: „Ще спечелим войната като никой друг“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди международната общност, че ако страната му влезе във война, тя ще я спечели по начин, невиждан досега, предава News.bg.
В реч пред войските на самолетоносача USS George Washington в Япония Тръмп заяви, че САЩ няма да се водят от политическа коректност, когато става дума за защита на страната. Той повтори подкрепата си за политиката „мир чрез сила“, подчертавайки ролята на американските военни в поддържането на авторитета на САЩ.
Президентът поздрави моряците, наричайки ги „най-великите моряци“ и „горди американски патриоти“, и отбеляза, че САЩ са в момента най-уважаваната страна в света благодарение на техните усилия.
Тръмп също похвали министъра на отбраната Пийт Хегсет за действията му, особено в борбата с венецуелските лодки, използвани за трафик на наркотици в Карибско море, като изтъкна, че вече няма плавателни съдове, които да пристигат с наркотици.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миролюбец
10:25 28.10.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА ‼️
10:25 28.10.2025
3 Отзад Сила
10:25 28.10.2025
4 604
...тва е хамерикътъ...наще да не съ посмели да търсят петрол на няша територия...
10:26 28.10.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #13
10:26 28.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
10:27 28.10.2025
7 Гост
Коментиран от #15
10:29 28.10.2025
8 Я пък тоя
Този театър го гледахме.
И защо днес няма новини за Украйна, пак ли ядат шамари украинците?
10:29 28.10.2025
9 Хе хе...
10:30 28.10.2025
10 Анани
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ВСУ правил атака ама към Киев. Тва няква тактика ще да е. Ти ги разбираш, кажи.
10:31 28.10.2025
11 Дориана
10:31 28.10.2025
12 побърканяк
10:31 28.10.2025
13 604
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А нъл там усраинъ въ ...ся пъ ссср....аве я дъ си нанизвъш вибратуръ и не съ занимавай с нещъ дет не ти е вибратуръ.
10:32 28.10.2025
14 Трол
10:32 28.10.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Гост":Кви наркотици, ве 🤔❗
Само ти ли не си разбрал,
че всичко е заради петрола❗
Американският петрол
дето блика във Венецуела ❗
10:33 28.10.2025
16 ами
10:34 28.10.2025
17 плевен
10:36 28.10.2025
18 мхм
10:36 28.10.2025