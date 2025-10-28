Новини
Тръмп обещава на войските: „Ще спечелим войната като никой друг“

28 Октомври, 2025 10:19, обновена 28 Октомври, 2025 10:25 789 18

Президентът на САЩ подчерта „мир чрез сила“ и похвали усилията срещу наркотрафика в Карибско море

Тръмп обещава на войските: „Ще спечелим войната като никой друг“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди международната общност, че ако страната му влезе във война, тя ще я спечели по начин, невиждан досега, предава News.bg.

В реч пред войските на самолетоносача USS George Washington в Япония Тръмп заяви, че САЩ няма да се водят от политическа коректност, когато става дума за защита на страната. Той повтори подкрепата си за политиката „мир чрез сила“, подчертавайки ролята на американските военни в поддържането на авторитета на САЩ.

Президентът поздрави моряците, наричайки ги „най-великите моряци“ и „горди американски патриоти“, и отбеляза, че САЩ са в момента най-уважаваната страна в света благодарение на техните усилия.

Тръмп също похвали министъра на отбраната Пийт Хегсет за действията му, особено в борбата с венецуелските лодки, използвани за трафик на наркотици в Карибско море, като изтъкна, че вече няма плавателни съдове, които да пристигат с наркотици.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Миролюбец

    15 2 Отговор
    Ама друг път.всичко е за петрола

    10:25 28.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 3 Отговор
    МИСиркииииии, САЩ НЯМАТ
    МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА ‼️

    10:25 28.10.2025

  • 3 Отзад Сила

    3 2 Отговор
    Напред към Тексас!

    10:25 28.10.2025

  • 4 604

    6 1 Отговор
    Очаквайте бомбен килим над Венецуелъ
    ...тва е хамерикътъ...наще да не съ посмели да търсят петрол на няша територия...

    10:26 28.10.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 9 Отговор
    ей ся копеите съвсем ще побеснеят..пак са се превъзбудили рано рано , с Покровск...сякаш превземат Пенсилвания , а не СССРски город

    Коментиран от #10, #13

    10:26 28.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор
    Пийт Хегсет е МИНИСТЪР НА ВОЙНАТА‼️

    10:27 28.10.2025

  • 7 Гост

    1 4 Отговор
    Наркосите ще ги пуцат с високоточни в китарите да им дойде акъла. Бай Дони ше ги вкара в правия път. Всички по заводите и на полето да се трудят или ракета у главата празна.

    Коментиран от #15

    10:29 28.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    И тоя мир чрез сила!
    Този театър го гледахме.

    И защо днес няма новини за Украйна, пак ли ядат шамари украинците?

    10:29 28.10.2025

  • 9 Хе хе...

    10 0 Отговор
    Дотук печелят като никой друг срещу невъоръжени рибарски лодки в карибите. Иначе ги видяхме що за стока са срещу козарите с мотопеди в Афганистан и как се сипят от колесника на самолета.

    10:30 28.10.2025

  • 10 Анани

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ВСУ правил атака ама към Киев. Тва няква тактика ще да е. Ти ги разбираш, кажи.

    10:31 28.10.2025

  • 11 Дориана

    4 0 Отговор
    Точно обратното ! Ако, Тръмп предизвика война с Русия сам унищожава икономически САЩ , а войната печелят Русия , Китай и Северна Корея. Да не говорим за Европа, нейната съдба е ясна.

    10:31 28.10.2025

  • 12 побърканяк

    1 0 Отговор
    Тромпета е по-побъркан и от мен.

    10:31 28.10.2025

  • 13 604

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А нъл там усраинъ въ ...ся пъ ссср....аве я дъ си нанизвъш вибратуръ и не съ занимавай с нещъ дет не ти е вибратуръ.

    10:32 28.10.2025

  • 14 Трол

    0 0 Отговор
    Г-н Тръмп е готов да превземе цяла Америка от Гренландия до нос Хорн.

    10:32 28.10.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    Кви наркотици, ве 🤔❗
    Само ти ли не си разбрал,
    че всичко е заради петрола❗
    Американският петрол
    дето блика във Венецуела ❗

    10:33 28.10.2025

  • 16 ами

    1 1 Отговор
    ха ха ха сащ ще спечели войната срещу венецуелските рибарски лодки като никой друг

    10:34 28.10.2025

  • 17 плевен

    1 0 Отговор
    Същата реч може да я произнесе и в детската градина. Там също ще викат "ура", ище си хвърлят шапките.

    10:36 28.10.2025

  • 18 мхм

    0 0 Отговор
    бомбардират столицата, избиват управляващите и след това демократичната опозиция подготвяна от години от тях застава на власт и всичко е под контрол. Цялата територия вече им принадлежи и се разпореждат с нея без да я превземат село по село.

    10:36 28.10.2025