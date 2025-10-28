Тръмп обещава на войските: „Ще спечелим войната като никой друг“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди международната общност, че ако страната му влезе във война, тя ще я спечели по начин, невиждан досега, предава News.bg.

В реч пред войските на самолетоносача USS George Washington в Япония Тръмп заяви, че САЩ няма да се водят от политическа коректност, когато става дума за защита на страната. Той повтори подкрепата си за политиката „мир чрез сила“, подчертавайки ролята на американските военни в поддържането на авторитета на САЩ.

Президентът поздрави моряците, наричайки ги „най-великите моряци“ и „горди американски патриоти“, и отбеляза, че САЩ са в момента най-уважаваната страна в света благодарение на техните усилия.

Тръмп също похвали министъра на отбраната Пийт Хегсет за действията му, особено в борбата с венецуелските лодки, използвани за трафик на наркотици в Карибско море, като изтъкна, че вече няма плавателни съдове, които да пристигат с наркотици.