Пекин: Не се отказваме да си върнем Тайван чрез сила
Пекин: Не се отказваме да си върнем Тайван чрез сила

29 Октомври, 2025 06:49, обновена 29 Октомври, 2025 06:59 921 18

Готови сме да създадем широки възможности за мирно обединение и ще се стремим към тази цел с максимална искреност и усилия, заявиха от Държавния съвет на Китай

Пекин: Не се отказваме да си върнем Тайван чрез сила - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайските власти при никакви обстоятелства няма да се откажат от обединението на континенталната част на Китай с Тайван чрез сила, заяви Пън Цин'ен, говорител на Службата по тайванските въпроси на Държавния съвет.

„Готови сме да създадем широки възможности за мирно обединение и ще се стремим към тази цел с максимална искреност и усилия. Въпреки това, ние по никакъв начин не обещаваме да се откажем от употребата на сила и си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки“, каза той на пресконференция, коментирайки формулировките относно Тайван в изявление, публикувано след неотдавнашния Четвърти пленум на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай.

В изявлението се посочва, че Пекин възнамерява да улесни обединението на континенталната част на Китай с Тайван, но не се уточнява, че това ще бъде мирен процес.

Длъжностното лице добави, че Пекин ще продължи да се придържа към принципа „една държава, две системи“ във взаимодействието си с Тайпе. Както отбеляза той, мирният процес на обединение изисква съвместни усилия от двете страни на Тайванския проток.

„Надяваме се, че нашите сънародници в Тайван ще се присъединят към нас в решително противопоставяне на сепаратизма на така наречените защитници на независимостта, както и на външната намеса, и непоколебимо ще преследват великата кауза за национално обединение, като съвместно насърчават дългосрочния просперитет на китайската нация и славата на нейното велико възраждане“, заключи Пън Цин'ен.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайши (1887-1975), се оттеглят на острова след поражението си в Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, която е съществувала на континента, преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.


Китай
  • 1 Обективно

    6 6 Отговор
    За да стане това ще се наложи да начупите канчето на краварите което при сегашния ви темп на развитие няма да е проблем особено след някоя друга година поради деградацията на обора.

    Коментиран от #8

    07:03 29.10.2025

  • 2 незнам за Тайван

    4 6 Отговор
    Но тихо и безмълвно сте почнали да завладявате Русия от Изток.

    Коментиран от #11

    07:07 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    5 4 Отговор
    Индийска държавна компания подписа в Москва споразумение с Русия за съвместно производство на пътнически самолет Superjet 100.

    Коментиран от #7

    07:09 29.10.2025

  • 5 1488

    3 4 Отговор
    ужас
    има ли опасност за българия ?

    07:11 29.10.2025

  • 6 ала бала

    6 7 Отговор
    Китайците като руснаците- нищо не чуват и не разбират, освен онова, което искат. С тях мирните преговори са само въоръжени преговори.

    07:13 29.10.2025

  • 7 Браво

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    Веднъж качиха едно магаре и опашката му остана извън самолета 😂

    07:13 29.10.2025

  • 8 Ветеран от Протеста

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Обективно":

    Комунистите ,могат само да крадат чуждото и убиват
    .Истерията за Тайван е заради най-големият производител на полупроводници по поръчка в света - тайванската компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).Там се произвеждат 90%от чиповете в Света.Капитализацията на компанията е от над един Трилион долара...

    07:17 29.10.2025

  • 9 Мишел

    3 1 Отговор
    САЩ също не са признали Тайван за самостоятелна държава, защото е основана от национално- патриотичните крило на Китайската комунистическа партия. Но България е признала държавата Тайван.

    07:25 29.10.2025

  • 10 ТЕ КИТАЙЦИТЕ

    3 1 Отговор
    Като решат нещо, няма да питат. Особено обора.

    07:30 29.10.2025

  • 11 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "незнам за Тайван":

    Явно не знаеш много неща, защото фантазираш завладяване на руска територия от Китай.
    По обясними причини никой в света не смее да помисли за завладяване на територия на ядрена държава.

    Коментиран от #14, #17

    07:31 29.10.2025

  • 12 Търновец

    1 1 Отговор
    Тайван никога не е бил Китайски а коренното население да Полинезийци - съвсем различна раса, Китайците всъщност не са Будисти, с Тибет и Манчжурия не са Китайски.

    Коментиран от #16

    07:38 29.10.2025

  • 13 Джо

    1 0 Отговор
    Във всички култури има притчи за малкото камъче и колата,за Давид и Голиат и т.н.

    07:40 29.10.2025

  • 14 Ай стига бе

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Курск до вчера беше завладян от зеления

    07:40 29.10.2025

  • 15 Някой

    0 0 Отговор
    Да говорят помежду си и да търсят общото, а не това което ги разделя. Може да направят общи части за конституция, закони и така нататък. Постепенно разликите може да станат толкова малки, че да стане безпроблемно обединение. Ситуацията е като между ГДР и ФРГ. Принципно същото за Кореите.

    07:41 29.10.2025

  • 16 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    В Китай са много различни, та даже броят околни към себе си, макар да се отличават. Но фактът е, че онези в островът Тайван наричат себе си Република Китай. Е явно имат нещо общо. ООН е признало Тайван за част от Китай. Признал го е и САЩ, които имат правото на вето.

    Коментиран от #18

    07:44 29.10.2025

  • 17 Търновец

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Китайските фирми да голям работодател в РФ а ниските лихвени проценти и държавната помощ стимулират средната класа в Китай. Китайците постепенно завладяват Сибир с Северно Корейци преди години ми казаха че Владивосток е исторически Корейска земя. В Русия средната класа е много слаба. Вова трябваше да постави референдум за войната.

    07:45 29.10.2025

  • 18 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Преди създаването на Китай там са живеели около 20 племена чрез война подчинени в една държава, има и културни разлики Юг-Север. Полинезийците не са Китайци нито Тибетците и Манчжурийците. Буда и бойните изкуства идват от Тибет а Виетнамците са също предпазливи към Китай

    07:51 29.10.2025

