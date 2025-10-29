Пекин: Не се отказваме да си върнем Тайван чрез сила

Китайските власти при никакви обстоятелства няма да се откажат от обединението на континенталната част на Китай с Тайван чрез сила, заяви Пън Цин'ен, говорител на Службата по тайванските въпроси на Държавния съвет.
„Готови сме да създадем широки възможности за мирно обединение и ще се стремим към тази цел с максимална искреност и усилия. Въпреки това, ние по никакъв начин не обещаваме да се откажем от употребата на сила и си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки“, каза той на пресконференция, коментирайки формулировките относно Тайван в изявление, публикувано след неотдавнашния Четвърти пленум на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай.
В изявлението се посочва, че Пекин възнамерява да улесни обединението на континенталната част на Китай с Тайван, но не се уточнява, че това ще бъде мирен процес.
Длъжностното лице добави, че Пекин ще продължи да се придържа към принципа „една държава, две системи“ във взаимодействието си с Тайпе. Както отбеляза той, мирният процес на обединение изисква съвместни усилия от двете страни на Тайванския проток.
„Надяваме се, че нашите сънародници в Тайван ще се присъединят към нас в решително противопоставяне на сепаратизма на така наречените защитници на независимостта, както и на външната намеса, и непоколебимо ще преследват великата кауза за национално обединение, като съвместно насърчават дългосрочния просперитет на китайската нация и славата на нейното велико възраждане“, заключи Пън Цин'ен.
Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайши (1887-1975), се оттеглят на острова след поражението си в Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, която е съществувала на континента, преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.
1 Обективно
Коментиран от #8
07:03 29.10.2025
2 незнам за Тайван
Коментиран от #11
07:07 29.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гориил
Коментиран от #7
07:09 29.10.2025
5 1488
има ли опасност за българия ?
07:11 29.10.2025
6 ала бала
07:13 29.10.2025
7 Браво
До коментар #4 от "Гориил":Веднъж качиха едно магаре и опашката му остана извън самолета 😂
07:13 29.10.2025
8 Ветеран от Протеста
До коментар #1 от "Обективно":Комунистите ,могат само да крадат чуждото и убиват
.Истерията за Тайван е заради най-големият производител на полупроводници по поръчка в света - тайванската компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).Там се произвеждат 90%от чиповете в Света.Капитализацията на компанията е от над един Трилион долара...
07:17 29.10.2025
9 Мишел
07:25 29.10.2025
10 ТЕ КИТАЙЦИТЕ
07:30 29.10.2025
11 Мишел
До коментар #2 от "незнам за Тайван":Явно не знаеш много неща, защото фантазираш завладяване на руска територия от Китай.
По обясними причини никой в света не смее да помисли за завладяване на територия на ядрена държава.
Коментиран от #14, #17
07:31 29.10.2025
12 Търновец
Коментиран от #16
07:38 29.10.2025
13 Джо
07:40 29.10.2025
14 Ай стига бе
До коментар #11 от "Мишел":Курск до вчера беше завладян от зеления
07:40 29.10.2025
15 Някой
07:41 29.10.2025
16 Някой
До коментар #12 от "Търновец":В Китай са много различни, та даже броят околни към себе си, макар да се отличават. Но фактът е, че онези в островът Тайван наричат себе си Република Китай. Е явно имат нещо общо. ООН е признало Тайван за част от Китай. Признал го е и САЩ, които имат правото на вето.
Коментиран от #18
07:44 29.10.2025
17 Търновец
До коментар #11 от "Мишел":Китайските фирми да голям работодател в РФ а ниските лихвени проценти и държавната помощ стимулират средната класа в Китай. Китайците постепенно завладяват Сибир с Северно Корейци преди години ми казаха че Владивосток е исторически Корейска земя. В Русия средната класа е много слаба. Вова трябваше да постави референдум за войната.
07:45 29.10.2025
18 Търновец
До коментар #16 от "Някой":Преди създаването на Китай там са живеели около 20 племена чрез война подчинени в една държава, има и културни разлики Юг-Север. Полинезийците не са Китайци нито Тибетците и Манчжурийците. Буда и бойните изкуства идват от Тибет а Виетнамците са също предпазливи към Китай
07:51 29.10.2025