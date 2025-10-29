Пекин: Не се отказваме да си върнем Тайван чрез сила

Китайските власти при никакви обстоятелства няма да се откажат от обединението на континенталната част на Китай с Тайван чрез сила, заяви Пън Цин'ен, говорител на Службата по тайванските въпроси на Държавния съвет.

„Готови сме да създадем широки възможности за мирно обединение и ще се стремим към тази цел с максимална искреност и усилия. Въпреки това, ние по никакъв начин не обещаваме да се откажем от употребата на сила и си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки“, каза той на пресконференция, коментирайки формулировките относно Тайван в изявление, публикувано след неотдавнашния Четвърти пленум на 20-ия Централен комитет на Комунистическата партия на Китай.

В изявлението се посочва, че Пекин възнамерява да улесни обединението на континенталната част на Китай с Тайван, но не се уточнява, че това ще бъде мирен процес.

Длъжностното лице добави, че Пекин ще продължи да се придържа към принципа „една държава, две системи“ във взаимодействието си с Тайпе. Както отбеляза той, мирният процес на обединение изисква съвместни усилия от двете страни на Тайванския проток.

„Надяваме се, че нашите сънародници в Тайван ще се присъединят към нас в решително противопоставяне на сепаратизма на така наречените защитници на независимостта, както и на външната намеса, и непоколебимо ще преследват великата кауза за национално обединение, като съвместно насърчават дългосрочния просперитет на китайската нация и славата на нейното велико възраждане“, заключи Пън Цин'ен.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайши (1887-1975), се оттеглят на острова след поражението си в Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Република Китай, която е съществувала на континента, преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.