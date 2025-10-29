Новини
Свят »
Венецуела »
Ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници! Готви ли се Тръмп да нахлуе във Венецуела?

Ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници! Готви ли се Тръмп да нахлуе във Венецуела?

29 Октомври, 2025 09:55 1 810 72

  • венецуела-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • дрога-
  • пийт хегсет

Пентагонът обяви миналата седмица разполагането на самолетоносача "Джералд Форд" в Латинска Америка, което ескалира военното натрупване, което според експерти далеч надхвърля всякакви изисквания за операции по борба с наркотиците

Ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници! Готви ли се Тръмп да нахлуе във Венецуела? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Американски военни служители, участващи в разширяващите се операции на президента Доналд Тръмп в Латинска Америка, са били помолени да подпишат споразумения за неразкриване на информация, твърдят трима американски служители.

Това развитие повдига нови въпроси относно военното струпване, от което Венецуела се опасява, че може да доведе до инвазия, посочи "Ройтерс".

Тази стъпка е много необичайна, като се има предвид, че американските военни вече са длъжни да пазят тайните, свързани с националната сигурност, от публичното внимание, и идва в момент, в който законодателите в Конгреса заявяват, че не са информирани за ключови аспекти на мисията.

Длъжностните лица, които разговаряха с "Ройтерс" при условие за анонимност, не знаеха колко членове на Министерството на отбраната на САЩ са били помолени да подпишат споразуменията и не предоставиха допълнителни подробности за обхвата на споразуменията за неразкриване на информация.

Макар Министерството на отбраната да се обръща към споразумения за неразкриване на информация от време на време, откакто Пийт Хегсет стана министър на отбраната през януари, използването от Пентагона на споразумения за неразкриване на информация, специфични за дейности в Латинска Америка, не е било съобщавано досега.

Пентагонът обяви миналата седмица разполагането на самолетоносача "Джералд Форд" в Латинска Америка, което ескалира военното натрупване, което според експерти далеч надхвърля всякакви изисквания за операции по борба с наркотиците - заявената цел на мисията на САЩ досега.

От началото на септември американските въоръжени сили са извършили най-малко 13 удара срещу предполагаеми кораби с наркотици, предимно в Карибско море, като са убили около 57 души. Пентагонът е предоставил малко подробности за хората, срещу които са били насочени ударите, но е потвърдил, че сред тях има лица от Венецуела, Колумбия и Еквадор.

Ударната група на самолетоносача добавя още около 10 000 войници и огромна огнева мощ към военното напрежение, което вече включва ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници.

Пентагонът не е обяснил защо е необходима такава огнева мощ за операциите за борба с наркотиците.

Хегсет е предприел редица мерки, за да опита да контролира потока от информация, откакто пое Пентагона през януари.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Четете свободните медии за да знаете

    54 3 Отговор
    Това не е агресия, а нахлуване.

    Коментиран от #4, #38

    09:56 29.10.2025

  • 2 Внимание пропаганда

    36 5 Отговор
    Поредната платена статия.

    09:56 29.10.2025

  • 3 Само с 10-ина

    42 5 Отговор
    Руски Циркони и фашистан ще се оттегли.. А за подводницата един поздрав от Ясен, морският хщник.

    Коментиран от #6

    09:57 29.10.2025

  • 4 Путин многоходовия

    5 29 Отговор

    До коментар #1 от "Четете свободните медии за да знаете":

    Многоходови сме и към съюзниците ни.

    09:57 29.10.2025

  • 5 Някой

    51 3 Отговор
    Перчема е малко луд. Уж прекратява войни, а пали нови в други точки по света.

    Коментиран от #23

    09:58 29.10.2025

  • 6 Путин крадливия милиционер

    9 38 Отговор

    До коментар #3 от "Само с 10-ина":

    Не можем, децата ни са на запад, а не Мухонасранск.

    09:58 29.10.2025

  • 7 9689

    38 1 Отговор
    Военнопрестъпник-бъдещ нобелист.

    09:58 29.10.2025

  • 8 пешо

    33 0 Отговор
    тръмп се готви да получи нобелова награда за мир

    09:59 29.10.2025

  • 9 койдазнай

    5 26 Отговор
    Тръмп и Путин се разбраха за зоните на влияние. Южна америка си е за Тръмп и той може да прави там каквото си иска, а Европа остава за Путин.

    Коментиран от #11, #14

    09:59 29.10.2025

  • 10 Путлер

    3 24 Отговор
    Много сме слаби.

    09:59 29.10.2025

  • 11 Как ти се проясни хаха

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "койдазнай":

    Светна се, а милиционер?

    10:00 29.10.2025

  • 12 Смех, бате

    35 3 Отговор
    Тръмпито е силен пред Венецуела… ще бомбандира, ще сее дИмокрация. Виж, пред Русия е с подвита опашка. Смешник

    10:00 29.10.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    16 2 Отговор
    А, не бе.
    Ще залови двама съмнителни рибари🤣🤣🤣

    10:00 29.10.2025

  • 14 Адвокат по международно право

    4 28 Отговор

    До коментар #9 от "койдазнай":

    Разбраха се и за Сирия и за Либия и за Иран. Путлер да си стои в колибката, а САЩ да лапнат съюзниците му.

    10:01 29.10.2025

  • 15 Северноатлантик

    32 3 Отговор
    Венецуелците са виновни ! Защо провокират с тази миризма на петрол , която се разнася откъм Венецуела ? Налага се Белия дом да ги завладеят , и да назначат там дащни , "демократични" управляващи и бизнесмени .

    10:01 29.10.2025

  • 16 Българин

    31 2 Отговор
    Венецуелският петрол е по вкусна хапка от Иракският и е по близо за кражба.

    10:01 29.10.2025

  • 17 малко факти

    4 23 Отговор
    Ще видим .... , че той Тръмп ей така от нищото опатка и Иран , та нищо чудно и комунягата мадуро са си седне на местенцето .....

    10:02 29.10.2025

  • 18 си дзън

    5 25 Отговор
    И тази нощ розовите фламинга нацвъкаха 3 руски рафинерии и 1 химзавод.

    Коментиран от #25, #56

    10:03 29.10.2025

  • 19 Къса памет

    27 2 Отговор
    Хамериканските управници забравиха Корея 1953, Гватемала 1954, Куба - 1961, Виетнам -1975, Никарагуа, Ирак, Афганистан и т.н. и т.н. Сега под прицел е нефта на Венецуела!

    10:03 29.10.2025

  • 20 Тц тц тц тц

    23 3 Отговор
    След неуспеха с Путин сега се надува да покаже, че има топки ха ха ха. Много е зле дядката, избраха го за да има мир в Украйна а той войни ще води. Импотенцията избива в агресия.

    10:03 29.10.2025

  • 21 Готви се

    27 4 Отговор
    Там го чакат вагнеровци и ирански командоси !
    Ако Мадуро падне са подготвени за дълга партизанска война и с осигурено снабдяване !
    А партизанските войни свършват по един и същи начин за САЩ ! Грешката им е, че решиха пак да разбутат пазарите на петрол ! Не сме в 70-те !

    Коментиран от #42

    10:03 29.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    6 4 Отговор
    Ще нахлуе.

    10:03 29.10.2025

  • 23 Ти пък сега

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    И той иска една специална военна излагация.

    10:05 29.10.2025

  • 24 В В.П.

    26 2 Отговор
    И малките деца разбират че Тромп тъпака ,иска да убие Мадуро и да сложи ръка на Петрола ..Доню бил миротворец ??.там ще пропадне много .Цяла Америка Юг се готви за война ..

    10:06 29.10.2025

  • 25 Българин

    18 1 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Следва Буревестник за наркото и Киеф.

    Коментиран от #31

    10:06 29.10.2025

  • 26 Георги

    26 0 Отговор
    ЕС няма ли да осъди американската с нищо не предизвикана агресия и да запорира американски сметки ? А да предоставим оръжие и гориво ?

    Коментиран от #47

    10:07 29.10.2025

  • 27 А няма ли

    19 0 Отговор
    "Награда Хитлер", давана за най-масов убиец? Май има доста за такава награда? 😂

    10:07 29.10.2025

  • 28 В В.П.

    22 1 Отговор
    Южноамериканците са били дълго време роби ..Не искат вече белия боклук..

    10:07 29.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 В В.П.

    15 2 Отговор
    Тромп прави напук на Путин .и ще се вкара в блатото..

    10:09 29.10.2025

  • 31 си дзън

    7 16 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Май Буревестникът се оказа само вестник бе.

    Коментиран от #46

    10:10 29.10.2025

  • 32 В В.П.

    21 0 Отговор
    Колумбия ,също се готви за партизанска война .Все пак са братя с Венецуела..

    10:10 29.10.2025

  • 33 В В.П.

    16 2 Отговор
    Там където стъпи белия отпадък ,след него е мизерия и беднотия ..

    10:11 29.10.2025

  • 34 Въпрос на време

    20 0 Отговор
    Кога ли някой маняк ще изрине Вашингтон със говедата в него не се знае. Но, е ясно че когато това стане всичко ще си дойде на мястото.

    10:11 29.10.2025

  • 35 Не може

    18 0 Отговор
    да бъде!? Най голямата демокрация никога и никого не е нападала та сега да нападне и Венецуела! Виж нея са я нападали - Виетнам, Ирак, Авганистан ... но Тя се отбраняваше геройски! Който не вярва да потърси видеоматериали как се борят кой да се хване за колесника на самолета.

    10:13 29.10.2025

  • 36 В В.П.

    13 0 Отговор
    Долу лапите от Венецуела..!,Янки гооо хоумм..!!.Оня ден са заловени отряд от наемници ,с разузнавателна мисия .Плаща ЦРУ..

    10:14 29.10.2025

  • 37 Иам по-дълбок план

    1 9 Отговор
    САЩ охлаждат мераците на Мадуро да завзема Гвиана, в която откриха мощни петролни залежи.

    10:14 29.10.2025

  • 38 Едва ли

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Четете свободните медии за да знаете":

    Разрушителните и самолетоносачи гонят разни лодчици из океана и точат парите на ам. данъкоплатци.
    Оочаква се цената на петрола да се вдигне и чичо Дончо да сключи още някой, друг Боташ с европейските державици.

    10:16 29.10.2025

  • 39 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    С какво Венесуела е заплашила УСА? С петрола може би?

    10:17 29.10.2025

  • 40 Ъъъъъъъъ

    14 0 Отговор
    Тръмп прави това, което може най-добре: плаши гаргите!
    6500 войници.....Според оценките на Пентагона, ще му трябват поне 60К армия. Това е долната граница. Да не говорим,че ще се набият в джунглите на Венецуела, без логистика и без подкрепления.....Влязоха в Никарагуа с 30 000-дна армия и знаем резултата. Да не говорим, че територията на Никарагуа е 120 000 кв. км, а на Венецуела е 900 000кв.км. Ще влезел с 6500 човека във Венецуела....Ако е да ги избомбят, могат да го направят но за сухопътна операция - забравете!

    10:17 29.10.2025

  • 41 Поредната агресия

    15 0 Отговор
    на световният терорист САЩ.

    Коментиран от #48

    10:17 29.10.2025

  • 42 Лекар

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Готви се":

    Говорят ти гласовете

    10:18 29.10.2025

  • 43 между другото

    8 0 Отговор
    Намирисва на война ...

    10:19 29.10.2025

  • 44 Иван Иванов

    13 0 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ ГОРДИЯТ И НЕПРЕКЛОНЕН ПРЕД КРАВАРСКАТА АГРЕСИЯ НАРОД НА ВЕНЕЦУЕЛА И НЕГОВИЯТ ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ НИКОЛАС МАДУРО. КРАВАРИ ВИЕ СТЕ НАЙ-ДОЛНАТА И ОТВРАТИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ЧОВЕШКИЯ РОД.

    10:19 29.10.2025

  • 45 флип

    11 0 Отговор
    Какво са виновни САЩ, че петрола им все е на територията на други държави

    10:19 29.10.2025

  • 46 ганди

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "си дзън":

    Не е вярно. Тука в клуба всички се на си ра ме, само щом салавьов изрече Буривесник!

    10:20 29.10.2025

  • 47 Путин милиционерчето

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Георги":

    И аз няма да я осъдя, понеже ме е страх.

    10:20 29.10.2025

  • 48 Сорос

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Поредната агресия":

    Чети свободните медии за да знаеш кой е терорист

    Коментиран от #49

    10:21 29.10.2025

  • 49 За да знаеш кой е терорист

    7 0 Отговор

    До коментар #48 от "Сорос":

    трябва само да гледаш случващото се и онова на раменете да върши дейност по предназначение. Да търсиш в медиите да ти обяснят какво се случва, означава, че мразиш мисленето и си един от стадото агнета.

    Коментиран от #53

    10:24 29.10.2025

  • 50 Тръмп неможе да разбере,

    6 0 Отговор
    че тази война ще бъде война не само срещу Венецуела, а ще се превърне във война на Щатите срещу испаноговорящите държави: Венецуела, Колумбия, Никарагуа, Куба, дори възможно Мексико. Да, Щатите са силни, но ще воюватв джунглите и ще им донесе много повече жертви, отколкото във Виетнам и ще обедини всички испаноговорящи страни в Южна и Централна Америка срущу Щатите, изключая бедняката Аржентина..

    10:25 29.10.2025

  • 51 Иван Иванов

    7 0 Отговор
    ДА ЖИВЕЕ ГОРДИЯТ И НЕПРЕКЛОНЕН ПРЕД КРАВАРСКАТА АГРЕСИЯ НАРОД НА ВЕНЕЦУЕЛА И НЕГОВИЯТ ДОСТОЕН ПРЕЗИДЕНТ НИКОЛАС МАДУРО. КРАВАРИ ВИЕ СТЕ НАЙ-ДОЛНАТА И ОТВРАТИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ЧОВЕШКИЯ РОД.

    10:27 29.10.2025

  • 52 Анонимен

    7 0 Отговор
    Интересите на Америка са там,където има петрол и полезни изкопаеми.Един шофьор на автобус не е в състояние да ги спре.

    10:27 29.10.2025

  • 53 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "За да знаеш кой е терорист":

    И да знаеш, че не всичко видяно е истинско
    и не всичко истинско се вижда❗

    Коментиран от #54

    10:28 29.10.2025

  • 54 Как да не знаеш

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Агресиите на САЩ са холограма и не се случват.

    10:30 29.10.2025

  • 55 Гръм и мълнии

    6 0 Отговор
    Директна атака няма да има.Само отдалече с ракети.Просто Путин, трябваше като САЩ, да направи бази около Щатите и в Южна Америка.Така щяха да се въздържат един друг.Помните кубинската криза,нали? Бяха се ..💩..от руските оръжия там

    Коментиран от #61

    10:31 29.10.2025

  • 56 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    Досега са изстреляни общо само 3 Фламинго и нито едно не е успяло да удари цел преди да бъде свалено. Украйна се отказа от Фламинго (унищожени са заводите производители) и ползва Сторм Шадоу .

    10:32 29.10.2025

  • 57 Лицемерни 60клуци

    7 1 Отговор
    САЩ се дървят и бомбят слабите, но срещу Китай и Русия кляка

    10:34 29.10.2025

  • 58 Венецуелският президент

    3 0 Отговор
    Ше ме хваните за Мадуро

    10:35 29.10.2025

  • 59 Към края на мандата

    3 0 Отговор
    Тръмп ще започне микро война с Венецуела под предлог борба с наркотрафика , ще обяви военно положение в САЩ, може и един- два атентата в САЩ да се случат, ще вдигне Националната гвардия и ще отложи президентските избори.

    10:36 29.10.2025

  • 60 От Нобеловият комитет

    4 0 Отговор
    Бомбиш венецуелски рибари, а после награда за мир ше искаш, таева

    10:38 29.10.2025

  • 61 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Гръм и мълнии":

    И сега във Венецуела ежедневно кацат товарни военни руски самолети. Венецуела и Русия сключиха договор за всестранна помощ и Русия обяви, че няма да остави Венецуела сама срещу САЩ.

    10:40 29.10.2025

  • 62 Кресна

    4 1 Отговор
    Хайде на бас ,че Сащ няма да посмее да нападне Венецуела .Това ще се превърне в кървава баня за Сащ умножена по 50 в сравнение с Украйна .С 6500 наземна операция срещу Венецуела е бля бля .В крайна сметка ще пламне цяла Латинска Америка,готова ли е Сащ за това ?

    Коментиран от #66

    10:46 29.10.2025

  • 63 Хайо

    3 0 Отговор
    Анонимен служител от правителството на САЩ е издал ,че Тръмп е предложил на Путин ,Венецуела срещу Украйна ,на което Русия е казал твърдо ,не .

    10:48 29.10.2025

  • 64 за да пресечеш наркотрафика от Латинска

    5 0 Отговор
    Америка към САЩ не са необходими самолетоносачи и подводници.

    Тръмп замисля нещо за вътрешна употреба в САЩ- победна " война " за повдигане на рейтинга.

    10:51 29.10.2025

  • 65 Сандо

    1 2 Отговор
    Тръмп няма да нахлува във Венецуела,а ще отива на гости със свитата си на новата лауреатка на Нобелова награда за мир за да я поздрави с празнични салюти.

    10:51 29.10.2025

  • 66 Обаче

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Кресна":

    Струпаните американски сили са достатъчни за интензивни удари по венецуелски обекти и създаване на американски плацдарм на венецуелска територия, примерно на някой остров или бряг.

    Тръмп няма да води истинска машабна война, а ще разиграе победоносно шоу!

    10:54 29.10.2025

  • 67 Тръмп

    1 3 Отговор
    ще принуди Путин да заделя милиарди за подкрепа на Венецуела, така ще облекчи руския натиск във войната в Украйна.

    Коментиран от #69

    10:57 29.10.2025

  • 68 Тома

    2 0 Отговор
    Готов е Тръмп само че доставката на руснаците го превари и той много добре го знае.Сега гласят в Тринидад и Тобаго с помощта на техни хора да направят провокация срещу Венецуела.Акъла му се взема за милиардите от петрол на тази държава.

    11:11 29.10.2025

  • 69 Най-големият инвеститор във

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Тръмп":

    Венецуела е Китай.

    11:17 29.10.2025

  • 70 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    От кога опит за превземането на петролните находища на една държава се нарича "борба с наркотиците"? ;)
    С наркотиците не се ли бори ДЕА, а не цял Пентагон.... ?

    11:19 29.10.2025

  • 71 Госあ

    2 1 Отговор
    Важното е краварника да затъва икономически ! От Украйна няма да вземат това, за което се гласяха, от Иран петрол - йок, а с Венецуелския също ще удари на камък. Тия войни без грабеж са воденичен камък. Както вече писах, този път, като фалират пак са чао. Няма производство и технологии, които да ги спасят. И за разлика от Русия и ресурс нямат достатъчно.

    11:19 29.10.2025

  • 72 васил

    1 0 Отговор
    Америка ще нападне Венецуела в това никой не трябва да се съмнява и то не след 10-15 години а в най близко време . Целта е да разруши и да изолира Венецуела ще бъде назначен който ще им служи предано без значение как ще го направят като влиянието на Русия и Китай в тоя регион да отслабне и за страни като Никарагуа , Куба за тях ще е урок

    11:36 29.10.2025