Ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници! Готви ли се Тръмп да нахлуе във Венецуела?

Американски военни служители, участващи в разширяващите се операции на президента Доналд Тръмп в Латинска Америка, са били помолени да подпишат споразумения за неразкриване на информация, твърдят трима американски служители.

Това развитие повдига нови въпроси относно военното струпване, от което Венецуела се опасява, че може да доведе до инвазия, посочи "Ройтерс".

Тази стъпка е много необичайна, като се има предвид, че американските военни вече са длъжни да пазят тайните, свързани с националната сигурност, от публичното внимание, и идва в момент, в който законодателите в Конгреса заявяват, че не са информирани за ключови аспекти на мисията.

Длъжностните лица, които разговаряха с "Ройтерс" при условие за анонимност, не знаеха колко членове на Министерството на отбраната на САЩ са били помолени да подпишат споразуменията и не предоставиха допълнителни подробности за обхвата на споразуменията за неразкриване на информация.

Макар Министерството на отбраната да се обръща към споразумения за неразкриване на информация от време на време, откакто Пийт Хегсет стана министър на отбраната през януари, използването от Пентагона на споразумения за неразкриване на информация, специфични за дейности в Латинска Америка, не е било съобщавано досега.

Пентагонът обяви миналата седмица разполагането на самолетоносача "Джералд Форд" в Латинска Америка, което ескалира военното натрупване, което според експерти далеч надхвърля всякакви изисквания за операции по борба с наркотиците - заявената цел на мисията на САЩ досега.

От началото на септември американските въоръжени сили са извършили най-малко 13 удара срещу предполагаеми кораби с наркотици, предимно в Карибско море, като са убили около 57 души. Пентагонът е предоставил малко подробности за хората, срещу които са били насочени ударите, но е потвърдил, че сред тях има лица от Венецуела, Колумбия и Еквадор.

Ударната група на самолетоносача добавя още около 10 000 войници и огромна огнева мощ към военното напрежение, което вече включва ракетни разрушители, изтребители F-35, атомна подводница и около 6500 войници.

Пентагонът не е обяснил защо е необходима такава огнева мощ за операциите за борба с наркотиците.

Хегсет е предприел редица мерки, за да опита да контролира потока от информация, откакто пое Пентагона през януари.