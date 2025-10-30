САЩ подновяват тестовете на ядрени оръжия

От 1992 САЩ не правят изпитания на ядрени оръжия, но сега президентът Тръмп иска те да се подновят, при това "незабавно".
Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ незабавно ще подновят изпитанията на ядрени оръжия. Той обоснова твое свое решение в платформата Truth Social с тестовите програми на други страни. Засега изобщо не е известно за какъв вид изпитания и за какъв тип оръжия става дума. Стъпката не била лесна, но друг избор нямало, обяснява Тръмп.
САЩ са прекратили доброволно изпитанията на ядрени оръжия от 1992 година, припомня АРД. Но на полигона в Невада, където са били осъществени последните тестове, те могат да бъдат подновени по всяко време. Германската обществена медия посочва и, че заявлението на Тръмп може да се приеме като умишлена демонстрация на стратегическата сила на САЩ спрямо Русия и Китай.
Девет държави имат ядрени оръжия
Разпоредбата на Тръмп бе оповестена непосредствено преди неговата среща с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея. Китай е една от ядрените сили, наред с Русия, Великобритания и Франция.
АРД пише, от 1998 година насам никоя друга държава освен Северна Корея не е извършвала ядрени тестове. В периода между 1945 и 1992 САЩ са осъществили над 1000. Изпитанията в Китай са били 45, последното от които през 1996-а. По данни на Института за изследване на мира СИПРИ държавите, които имат ядрени оръжия, са девет. Извън вече споменатите четири, които са постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, с атомни оръжия разполагат и Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел.
Критики към заявлението на Тръмп
Решението на американския президент веднага предизвика критики от страна на демократите в Конгреса. Експертите също се отнасят към него по този начин. "Не мисля, че са необходими изпитания, за да се докаже надеждността на американския ядрен арсенал", цитира "Уол Стрийт Джърнъл" експерта по оръжията за масово унищожение Гари Сеймър. Той казва и: "Това ще е подарък за Русия и Китай, които разработват нови видове ядрени оръжия и ще се възползват от подновяването на изпитанията".
Както отбелязва АРД, САЩ и без изпитанията на ядрени оръжия разполагат с обширна програма за гарантиране на надеждността на своя арсенал. Тя включва компютърни симулации, тестове с ядрен материал, при които няма верижни реакции, както и тестове на ракети и технологии на бойни глави. Някои експерти смятат, че това е напълно достатъчно и няма необходимост от изпитания.
1 А ПАРЕ ЗА
17:24 30.10.2025
2 Сатана Z
17:25 30.10.2025
3 Симеон Иванов
Май си проси импийчмънт ...
Коментиран от #12
17:26 30.10.2025
4 :))))
17:27 30.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Pyccкий Карлик
И най-тъпия руски кapлик ще разбере, че със С.А.Щ шyтки плoxи 👍😁
Коментиран от #21
17:28 30.10.2025
7 вие ще плащате въглеродни глоби
17:30 30.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Имало едно време в Атина
А аз отдавна съм се качила на лодката и съм се изтеглила от кофти човешкият ген
17:33 30.10.2025
10 Всичко от московия е лъжа и измама !
Както може би си спомняте,веднага след като САЩ наложиха санкции срещу Роснефт и Лукойл, които, както знаем, са в полза само на руски компании, путин започна да размахва ракета „Буревестник“. Така че, росия не се страхува от санкции, но путин, президентът на държава, която според Матвиенко дори не произвежда собствени пирони, изведнъж получи доклад за изпитанието на супер ракета!
Само преди няколко дни, Путин обяви, че росия е изпробвала успешно подводния апарат „Посейдон“. Това е безпилотен подводен апарат с ядрена бойна глава (или, по-просто казано, ядрено торпедо), който е трябвало да бъде носен от други ядрени подводници, от които е планирано да се сформира подводна дивизия в Камчатка през 2024-2025 г. Но дивизията така и не е сформирана, а самата „Посейдон“, съвсем неочаквано, е била успешно изпитана, само седмица след успешния тест на „Буревестник“!
Ясно е, че путин е преминал в режим на сплашване срещу Тръмп с различни супер-оръжия на Шрьодингер, които едновременно съществуват и не съществуват! Една слаба бензиностанция... която напоследък внася бензин от Китай, не може да отговори икономически на санкциите, затова се опитват да го сплашат.
Тръмп очевидно няма да оцени тези конвулсии на молец с овъглени крила, а Вова прави всичко както трябва. Остава
17:34 30.10.2025
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:34 30.10.2025
12 Хахахаха
До коментар #3 от "Симеон Иванов":Той обеща приключване на войни! А това е начин на приключване. Той и путлера каза, че Крим е украински, ама след това го нападна и окупира.
Коментиран от #17
17:35 30.10.2025
13 Атина Палада
Коментиран от #20
17:36 30.10.2025
14 Иван
17:37 30.10.2025
15 Хахахаха
Коментиран от #19, #46
17:37 30.10.2025
16 бай Даньо
17:38 30.10.2025
17 Иван
До коментар #12 от "Хахахаха":И гнусните евреи живееха в Палестина, но сега го наричат Израел.
Коментиран от #41
17:39 30.10.2025
18 Добри новини
Най-големите рафинерии в страната са замразили договори с търговци, свързани с Роснефт и Лукойл.
„Отменихме някои предварително поръчани доставки“.
„Банките отказват да обработват плащания, ако в сделката участва санкционирана компания.“
Изглежда, че поддръжниците на Путин намират все по-трудно да намерят нови пари за войната си. Очакват се още данъци, глоби и такси в самата Русия.
Коментиран от #25, #26, #31
17:40 30.10.2025
19 Иван
До коментар #15 от "Хахахаха":Боклук, разширяването на НАТО-ОТАН доведе до Трета световна война.......и гнусните са.танински хазарски нацистки коварни равини, които казват, че искат да създадат от Украйна нов Израел.
17:42 30.10.2025
20 бай Даньо
До коментар #13 от "Атина Палада":Тука не си права. Заповедта да почнат ядрени опити е преди срешата . Тръмпо като стар мошеник от кооперативния пазар във Варна се опитва да я използва за пазарене със Си... цигaнckа работа.
Коментиран от #23, #29
17:43 30.10.2025
21 Атина Палада
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":В САЩ спират купоните за храна от 01.11.2025 г.
Ами сега ?
Министерството на земеделието на САЩ обяви,че спира финансирането на програмата за хранителна помощ ( SNAP) известна като купони за храна от 01.11.2025г на 48 милиона американци!
Майкъл Снайдер -иконимипески анализатор веднага реагира с :- "Задават се бунтове от глад в САЩ! Какво ще стане ,когато на тези 48 милиона бъдат спрени купоните за храна" ,пита риторични М.Снайдер..
Коментиран от #30
17:44 30.10.2025
22 Какво стана с глобалното затопляне
17:45 30.10.2025
23 Иван
До коментар #20 от "бай Даньо":Правилно. Преди срещата беше.
17:45 30.10.2025
24 Горски
17:45 30.10.2025
25 Индия се подиграва на санкциите
До коментар #18 от "Добри новини":Индийската държавна компания за производство на военни самолети Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) съобщи във вторник, че е подписала споразумение за съвместно изграждане на граждански пътнически самолет с руска авиокосмическа корпорация, която е обект на западни санкции.
17:45 30.10.2025
26 Хеми значи бензин
До коментар #18 от "Добри новини":Тоест Моди е руско корумпе
17:46 30.10.2025
27 Алфред Нобел
17:46 30.10.2025
28 Така ли?!
,,Вместо да ми изпробват нова ракета,трябва да работят за МИР...!"
Че това се отнася с пълна сила и за тях...?!
17:46 30.10.2025
29 Атина Палада
До коментар #20 от "бай Даньо":Четох това в европейските СМИ . И пишеше,че след срещата със Си в самолета си на прибиране към САЩ е издал тази заповед!
Колко в така, не мога да кажа...Това съм чела..
Коментиран от #33
17:47 30.10.2025
30 Иван
До коментар #21 от "Атина Палада":Повечето от тях са негри, които живеят на купони цял живот.
Коментиран от #34
17:47 30.10.2025
31 Абе
До коментар #18 от "Добри новини":Индия заявява, че не признава едностранни санкции и осъжда опитите да бъдат застрашени нейните отношения с Москва като неоснователни и несправедливи, обвинявайки Запада в двойни стандарти, тъй като ЕС и САЩ продължават да купуват руски стоки за милиарди долари
17:48 30.10.2025
32 Хм Хм
17:49 30.10.2025
33 Иван
До коментар #29 от "Атина Палада":Грешка, но не фатална. Един ден преди срещата беше.....в самолета боклука Доналд Тръмп може да е повторил........каза го часове след като Русия тества ракетата Буревестник в Новая Земля.
Коментиран от #40
17:50 30.10.2025
34 Атина Палада
До коментар #30 от "Иван":Възможно е! Аз не зная какви са по етнос..
Коментиран от #38
17:50 30.10.2025
35 Иван
17:53 30.10.2025
36 Е кво има да изпитваш😂😂😂
Коментиран от #42
17:54 30.10.2025
37 Поредното нещо,
17:55 30.10.2025
38 Иван
До коментар #34 от "Атина Палада":И между другото това няма значение, ще настанат интересни времена.
Коментиран от #43
17:55 30.10.2025
39 Ами
Най-интересното е, че то идва в точният момент.
"Нов СТАРТ" изтича след няколко месеца.
17:57 30.10.2025
40 Атина Палада
До коментар #33 от "Иван":Това пък за казаното от него ден преди срещата със Си не съм го чела..Срещнах това , и то конкретно в германски и гръцки Сми ,че веднага след срещата още в самолета си го бил наредил ..Но не съм се ровила повече в други СМИ да търся инфо конкретно за това..Струваше ми се безинтересно за да търся по задълбочено ..
Коментиран от #47
17:57 30.10.2025
41 Хахахаха
До коментар #17 от "Иван":Не намесвай другите, аз не пиша за другите. Пиша за раша.
Коментиран от #44
17:58 30.10.2025
42 Иван
До коментар #36 от "Е кво има да изпитваш😂😂😂":Грешка, планетата изобщо няма да се разхвърчи, но ще загинат около шест милиарда души.......и както пише в Библията, една трета от рибите в моретата ще умрат, а Слънцето няма да се вижда цели шест месеца.
Коментиран от #49
17:59 30.10.2025
43 Атина Палада
До коментар #38 от "Иван":Да,разбира се..Този икономическия анализатор обясняваше,че те се били изказвали,че спрат ли им купоните щели направо да си влизат и да си грабят от магазините храна.Ако някой ги притесни,щели да чупят и пр. Затова той казва,че се задавали гладни бунтове..А това са 48 милиона .Не са малко...
Коментиран от #45
18:01 30.10.2025
44 Иван
До коментар #41 от "Хахахаха":Аз пък пиша за другите--- сатанистите с бомбетата и къдриците.
18:02 30.10.2025
45 Иван
До коментар #43 от "Атина Палада":Напълно съм съгласен!
18:03 30.10.2025
46 Атина Палада
До коментар #15 от "Хахахаха":Значи Тръмп се среща със Си, и нещо не се разбират както трябва и Тръмп започва да дрънка ЯО, за което е виновен Путин:) Това ли се опитваш да ни кажеш?
18:04 30.10.2025
47 Иван
До коментар #40 от "Атина Палада":Беше след срещата с японската премиерка.
18:06 30.10.2025
48 Факти
18:11 30.10.2025
49 Ии чудо големо
До коментар #42 от "Иван":Хората и бездруго са паразити и трябва да се махнат от планетата
18:11 30.10.2025
50 Буревестници, Орешници
18:12 30.10.2025
51 9689
18:17 30.10.2025
52 идиоти вън
18:34 30.10.2025