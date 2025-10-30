САЩ подновяват тестовете на ядрени оръжия

От 1992 САЩ не правят изпитания на ядрени оръжия, но сега президентът Тръмп иска те да се подновят, при това "незабавно".

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ незабавно ще подновят изпитанията на ядрени оръжия. Той обоснова твое свое решение в платформата Truth Social с тестовите програми на други страни. Засега изобщо не е известно за какъв вид изпитания и за какъв тип оръжия става дума. Стъпката не била лесна, но друг избор нямало, обяснява Тръмп.

САЩ са прекратили доброволно изпитанията на ядрени оръжия от 1992 година, припомня АРД. Но на полигона в Невада, където са били осъществени последните тестове, те могат да бъдат подновени по всяко време. Германската обществена медия посочва и, че заявлението на Тръмп може да се приеме като умишлена демонстрация на стратегическата сила на САЩ спрямо Русия и Китай.

Девет държави имат ядрени оръжия

Разпоредбата на Тръмп бе оповестена непосредствено преди неговата среща с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея. Китай е една от ядрените сили, наред с Русия, Великобритания и Франция.

АРД пише, от 1998 година насам никоя друга държава освен Северна Корея не е извършвала ядрени тестове. В периода между 1945 и 1992 САЩ са осъществили над 1000. Изпитанията в Китай са били 45, последното от които през 1996-а. По данни на Института за изследване на мира СИПРИ държавите, които имат ядрени оръжия, са девет. Извън вече споменатите четири, които са постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, с атомни оръжия разполагат и Индия, Пакистан, Северна Корея и Израел.

Критики към заявлението на Тръмп

Решението на американския президент веднага предизвика критики от страна на демократите в Конгреса. Експертите също се отнасят към него по този начин. "Не мисля, че са необходими изпитания, за да се докаже надеждността на американския ядрен арсенал", цитира "Уол Стрийт Джърнъл" експерта по оръжията за масово унищожение Гари Сеймър. Той казва и: "Това ще е подарък за Русия и Китай, които разработват нови видове ядрени оръжия и ще се възползват от подновяването на изпитанията".

Както отбелязва АРД, САЩ и без изпитанията на ядрени оръжия разполагат с обширна програма за гарантиране на надеждността на своя арсенал. Тя включва компютърни симулации, тестове с ядрен материал, при които няма верижни реакции, както и тестове на ракети и технологии на бойни глави. Някои експерти смятат, че това е напълно достатъчно и няма необходимост от изпитания.