Кой е Роб Йетен - изненадващият победител на парламентарните избори в Нидерландия ВИДЕО

30 Октомври, 2025 05:17, обновена 30 Октомври, 2025 05:01 1 597 8

38-годишният лидер на "Демократи 66" е бивш екоминистър в кабинета на Рюте и вицепремиер, не крие връзката си с аржентински хокеист

Кой е Роб Йетен - изненадващият победител на парламентарните избори в Нидерландия ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Тридесет и осем годишният Роб Йетен изведнъж се превърна в център на вниманието, след като оглавяваната от него партия Демократи 66 (Д66) неочаквано спечели произведените вчера предсрочни парламентарни избори в Нидерландия.

Според екзитпола партията му ще има 27 депутати в новия 150-местен парламент на страната, като за първи път в историята си ще е първа политическа сила. Официалните резултати от изборите ще бъдат обявени на 7 ноември.

Телевизия Ен О Ес припомня, че трябва да се изчакат официалните резултати, но за Роб Йетен в Нидерландия вече говорят като за бъдещия премиер на страната. Дали това ще е така, предстои да се разбере: не само за да се видят окончателните резултати, а и защото съставянето на коалиционно правителство в Нидерландия традиционно отнема доста време.

„Току-що станахме свидетели на нещо наистина специално. Едно е сигурно: милиони нидерландци са обърнали страницата. Те се разделиха с политиката на „не може да се направи“. Те избраха положителните сили и политиката, с която гледаме напред,“ каза Роб Йетен, след като бе огласен екзитполът. По думите му в следващия период ще е необходимо „политическо лидерство от всички положителни сили в политическия център, за да се търси сътрудничество.“ Според него в близкото бъдеще трябва да бъде сформиран стабилен и амбициозен кабинет. „И с това ще се заемем!“, бяха думите му.

Роб Йетен оглавява Д66 от август 2023 година. Беше министър на климата и енергийната политика от 2022 до 2024 година (в четвъртия кабинет „Рюте“) и вицепремиер на от януари 2024 г. до юли 2024 г.

Роден е на 25 март 1987 година във Вехел, провинция Северен Брабант. Учи в Университета „Радбоуд“ от 2005 до 2011 г., където получава бакалавърска и магистърска степен - и двете по публична администрация.

Политическата си кариера започва като политически съветник на фракцията Д66 в Сената, става председател на Младите демократи, младежката организация на Д66. По-късно става председател на фракцията на Д66 в Неймеген. „В тази партия се чувствам у дома си. Д66 е показала, че взема решения в трудни времена и проявява решителност“, казва той.

От 2010 до 2017 година е член на общинския съвет на Неймеген. На изборите през 2017 година е избран за член на Камарата на представителите. Става и говорител на партията си по въпросите на климата, енергията и газа, железопътния транспорт, демократичното обновление и икономическите въпроси.

На 9 октомври 2018 година Йетен е избран за парламентарен лидер на Д66 в Камарата на представителите: на 31 години той е най-младият парламентарен лидер на Д66 в историята на партията.

Роб Йетен проведе много умела предизборна кампания. Според анализаторите благодарение на него Д66 прибави цели 18 места към 9-те, които имаше в предишния парламент. Лично той се радваше на все по-голяма популярност по време на кампанията: млад, енергичен, комуникативен.

„През следващите години трябва да инвестираме допълнително в образованието и бързата интеграция на бежанците“, се казва във визитката му на сайта на Камарата на представителите. „Можем да стимулираме зеления икономически растеж, като подкрепим по-добре иновативните предприемачи. И трябва да се осмелим да поемем водеща роля в интелигентните решения за мобилност за големите градове и регионите в упадък, така че възможностите да бъдат достъпни за всички, в буквалния и преносния смисъл“.

Роб Йетен не крие връзката си с аржентинския хокеист на трева Николас Кийнан.


Нидерландия
