Кристин Лагард: Световната икономика все още не е усетила болката от митата на Тръмп

Президентът на Европейската централна банка заяви в неделя, че световната икономика "все още не е усетила болката" от тарифите на президента Доналд Тръмп, цитира думите ѝ "Политико".
В предаването "Face the Nation" по CBS Кристин Лагард заяви, че в един момент износителите и вносителите вече няма да приемат по-малките маржове на печалба, причинени от тарифите, и ще решат да повишат цените.
"Тези две трети, поети от две корпорации, по същество износителят и вносителят, се основават на свиване на техните маржове", каза тя. "Докога ще търпят свиване на маржа - ще видим. А когато не го направят, защото става твърде стегнато, тогава ще бъде за сметка на потребителя. Така че е въпрос на време."
Лагард каза пред водещата Маргарет Бренън, че тарифите са един от двата фактора, довели до "трансформация" на световната икономика, а другият е напредъкът в технологиите.
"Трансформацията", каза тя, "мисля, че е причинена от няколко неща. Едното са тарифите, които промениха картата на търговията по света, възстановиха нови съюзи и реформираха начина, по който търгуваме помежду си. Мисля, че втората голяма трансформация е въздействието на изкуствения интелект върху всичко, което правим - от управлението на данни до срещите и всичко между тях."
Лагард е ръководител на Европейската централна банка от 2019 г. Преди това тя е била във френското правителство, включително като министър на външната търговия и като управляващ директор на Международния валутен фонд.
Тя заяви, че част от настоящата търговска война между Съединените щати и Китай е позиране.
"Бих пренебрегнала малко позиционирането в момента, защото това е типично за тактиката на преговори и от двете страни. Типично", каза Лагард на Бренън. "Показвате мускулите си и казвате, че сте готови да убивате. Преувеличавам, разбира се. Но хората ще трябва да седнат на масата за преговори, защото това е в интерес и на двете икономики, въпреки враждебността, която съществува между двете."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свобода на словото,а?
13:34 05.11.2025
2 Счетоводителя
13:35 05.11.2025
3 каква красота
Коментиран от #7, #8
13:35 05.11.2025
4 Грозен
13:36 05.11.2025
5 чичково червенотиквенече
Убийци на европейската цивилизация.
13:37 05.11.2025
6 Червената шапчица
13:39 05.11.2025
7 Красотията на еврозоната
До коментар #3 от "каква красота":Красива жена. Особен чар придава ченето и. Денем щрака, нощем плува!
13:41 05.11.2025
8 Красотка
До коментар #3 от "каква красота":Лагард щяла да празнува 70 годишнината си на 1 януари 2026 год. Аз си мислих , че ще празнува 107 години. Цялата злоба на света е изписана на лицата на тези старици Лагард и Урсула, истински баби Яги ! Защо не си гледат пенсиите на спокойствие, ами са тръгнали да оправят света!
13:44 05.11.2025
9 болката от митата на Тръмп
Коментиран от #15
13:47 05.11.2025
10 Пуйка смотана
13:49 05.11.2025
11 Ако Беше Умна !
Колкото Си Мислиш !
Щеше Да Говориш !
Друго !
Но Никой !
Неможе !
Да Избяга !
От !
Тъпотата Си !
13:51 05.11.2025
12 и ще решат да повишат цените
13:52 05.11.2025
13 Точно когато
13:54 05.11.2025
14 000
13:55 05.11.2025
15 Ами ще се хили тая Кристин Лагард....
До коментар #9 от "болката от митата на Тръмп":8% от "българските евра" автоматично стават собственост на ЕЦБ ! Собственост А НЕ ДЕПОЗИТ !
13:56 05.11.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Мина времето когато лансираха харизматични личности.
13:57 05.11.2025
17 Няма Европа....
Китай и САЩ довършват индустриална Европа. Фактът, че на практика са отрязали достъпа на Европа до евтини материали, суровини и превозвачи, не ѝ оставя никакъв шанс да остане на пазара за сложни продукти. Второ, разбира се, Русия, която е жизненоважен склад на енергия и материали. Русия е много важна в конфронтацията между тези две сили, не като трета сила, а като един вид „награда“.
13:59 05.11.2025
18 Тома
14:02 05.11.2025
19 Направо е гнусно
14:04 05.11.2025
20 помня
14:15 05.11.2025
21 Георгиев
14:17 05.11.2025