Кристин Лагард: Световната икономика все още не е усетила болката от митата на Тръмп

Президентът на Европейската централна банка заяви в неделя, че световната икономика "все още не е усетила болката" от тарифите на президента Доналд Тръмп, цитира думите ѝ "Политико".

В предаването "Face the Nation" по CBS Кристин Лагард заяви, че в един момент износителите и вносителите вече няма да приемат по-малките маржове на печалба, причинени от тарифите, и ще решат да повишат цените.

"Тези две трети, поети от две корпорации, по същество износителят и вносителят, се основават на свиване на техните маржове", каза тя. "Докога ще търпят свиване на маржа - ще видим. А когато не го направят, защото става твърде стегнато, тогава ще бъде за сметка на потребителя. Така че е въпрос на време."

Лагард каза пред водещата Маргарет Бренън, че тарифите са един от двата фактора, довели до "трансформация" на световната икономика, а другият е напредъкът в технологиите.

"Трансформацията", каза тя, "мисля, че е причинена от няколко неща. Едното са тарифите, които промениха картата на търговията по света, възстановиха нови съюзи и реформираха начина, по който търгуваме помежду си. Мисля, че втората голяма трансформация е въздействието на изкуствения интелект върху всичко, което правим - от управлението на данни до срещите и всичко между тях."

Лагард е ръководител на Европейската централна банка от 2019 г. Преди това тя е била във френското правителство, включително като министър на външната търговия и като управляващ директор на Международния валутен фонд.

Тя заяви, че част от настоящата търговска война между Съединените щати и Китай е позиране.

"Бих пренебрегнала малко позиционирането в момента, защото това е типично за тактиката на преговори и от двете страни. Типично", каза Лагард на Бренън. "Показвате мускулите си и казвате, че сте готови да убивате. Преувеличавам, разбира се. Но хората ще трябва да седнат на масата за преговори, защото това е в интерес и на двете икономики, въпреки враждебността, която съществува между двете."