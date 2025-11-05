Новини
Кристин Лагард: Световната икономика все още не е усетила болката от митата на Тръмп
  Тема: Войната на митата

5 Ноември, 2025 13:33

  • кристин лагард-
  • доналд тръмп-
  • икономика-
  • инфлация-
  • мита

Кристин Лагард: Световната икономика все още не е усетила болката от митата на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на Европейската централна банка заяви в неделя, че световната икономика "все още не е усетила болката" от тарифите на президента Доналд Тръмп, цитира думите ѝ "Политико".

В предаването "Face the Nation" по CBS Кристин Лагард заяви, че в един момент износителите и вносителите вече няма да приемат по-малките маржове на печалба, причинени от тарифите, и ще решат да повишат цените.

"Тези две трети, поети от две корпорации, по същество износителят и вносителят, се основават на свиване на техните маржове", каза тя. "Докога ще търпят свиване на маржа - ще видим. А когато не го направят, защото става твърде стегнато, тогава ще бъде за сметка на потребителя. Така че е въпрос на време."

Лагард каза пред водещата Маргарет Бренън, че тарифите са един от двата фактора, довели до "трансформация" на световната икономика, а другият е напредъкът в технологиите.

"Трансформацията", каза тя, "мисля, че е причинена от няколко неща. Едното са тарифите, които промениха картата на търговията по света, възстановиха нови съюзи и реформираха начина, по който търгуваме помежду си. Мисля, че втората голяма трансформация е въздействието на изкуствения интелект върху всичко, което правим - от управлението на данни до срещите и всичко между тях."

Лагард е ръководител на Европейската централна банка от 2019 г. Преди това тя е била във френското правителство, включително като министър на външната търговия и като управляващ директор на Международния валутен фонд.

Тя заяви, че част от настоящата търговска война между Съединените щати и Китай е позиране.

"Бих пренебрегнала малко позиционирането в момента, защото това е типично за тактиката на преговори и от двете страни. Типично", каза Лагард на Бренън. "Показвате мускулите си и казвате, че сте готови да убивате. Преувеличавам, разбира се. Но хората ще трябва да седнат на масата за преговори, защото това е в интерес и на двете икономики, въпреки враждебността, която съществува между двете."


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свобода на словото,а?

    13 0 Отговор
    Изтриха и забраниха коментарите в статията за новия дистрикт на Израел в Европа

    13:34 05.11.2025

  • 2 Счетоводителя

    8 0 Отговор
    ..."за сметка на потребителя"

    13:35 05.11.2025

  • 3 каква красота

    18 0 Отговор
    каква сатанинска радост в тая вещица.

    Коментиран от #7, #8

    13:35 05.11.2025

  • 4 Грозен

    16 0 Отговор
    Рептил

    13:36 05.11.2025

  • 5 чичково червенотиквенече

    14 0 Отговор
    Е то ти може и удоволствие да усещаш от на патока ... митата.
    Убийци на европейската цивилизация.

    13:37 05.11.2025

  • 6 Червената шапчица

    12 0 Отговор
    Тази година 19 млрд заем, догодина 21 млрд.За две години ще увеличат външният дълг с 50 процента,за четири години ще го удвоят.

    13:39 05.11.2025

  • 7 Красотията на еврозоната

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "каква красота":

    Красива жена. Особен чар придава ченето и. Денем щрака, нощем плува!

    13:41 05.11.2025

  • 8 Красотка

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "каква красота":

    Лагард щяла да празнува 70 годишнината си на 1 януари 2026 год. Аз си мислих , че ще празнува 107 години. Цялата злоба на света е изписана на лицата на тези старици Лагард и Урсула, истински баби Яги ! Защо не си гледат пенсиите на спокойствие, ами са тръгнали да оправят света!

    13:44 05.11.2025

  • 9 болката от митата на Тръмп

    8 0 Отговор
    И как се хили тая Кристин Лагард.....

    Коментиран от #15

    13:47 05.11.2025

  • 10 Пуйка смотана

    7 0 Отговор
    ("трансформация" на световната икономика) било.... а не обезценка на спестяванията

    13:49 05.11.2025

  • 11 Ако Беше Умна !

    7 0 Отговор
    Ако Беше Умна !

    Колкото Си Мислиш !

    Щеше Да Говориш !

    Друго !

    Но Никой !
    Неможе !

    Да Избяга !

    От !

    Тъпотата Си !

    13:51 05.11.2025

  • 12 и ще решат да повишат цените

    9 0 Отговор
    И леле каква радост.... после пак кажете че тези хора са нормални

    13:52 05.11.2025

  • 13 Точно когато

    12 0 Отговор
    беше във френското правителство, включително като министър на външната търговия, точно тогава Франция потъна под водата впрочем

    13:54 05.11.2025

  • 14 000

    10 0 Отговор
    Лагард е осъдена от френски съд за корупция през 2016 г. Ююпо аферата Бернар Тапи. Честита ви зона!

    13:55 05.11.2025

  • 15 Ами ще се хили тая Кристин Лагард....

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "болката от митата на Тръмп":

    8% от "българските евра" автоматично стават собственост на ЕЦБ ! Собственост А НЕ ДЕПОЗИТ !

    13:56 05.11.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Другарите с принтера си избират подобни неприятни персони за мръсната работа.

    Мина времето когато лансираха харизматични личности.

    13:57 05.11.2025

  • 17 Няма Европа....

    7 0 Отговор
    Очертават се два центъра на сила: Съединените щати и Китай. За да протича развитието според законите на диалектиката, между тези два центъра на сила се води борба. И за да надделее едната или другата сила, са необходими ресурси. Днес има два ресурса: индустриална Европа и богата на суровини Русия.

    Китай и САЩ довършват индустриална Европа. Фактът, че на практика са отрязали достъпа на Европа до евтини материали, суровини и превозвачи, не ѝ оставя никакъв шанс да остане на пазара за сложни продукти. Второ, разбира се, Русия, която е жизненоважен склад на енергия и материали. Русия е много важна в конфронтацията между тези две сили, не като трета сила, а като един вид „награда“.

    13:59 05.11.2025

  • 18 Тома

    8 0 Отговор
    Жената мъж да каже защо Франция върви към фалит.

    14:02 05.11.2025

  • 19 Направо е гнусно

    8 0 Отговор
    Да я гледаш и да и четеш тъпотиите

    14:04 05.11.2025

  • 20 помня

    6 0 Отговор
    че като дете имах една книжка с приказки, в която беше нарисувана вещица, която поразително приличаше на Лагард. Сякаш тя е позирала в някаква машина на времето.

    14:15 05.11.2025

  • 21 Георгиев

    4 0 Отговор
    Интересно! САЩ налагат избирателно и индивидуално допълнителни или нови по високи мита на вносните стоки на определени страни. И всички в ужас и притеснения. Е, колко процента от световната икономика са САЩ? И ако 50% от американската са с внос колко милиарда са това? Е, възможно ли е тези стоки да се пренасочат в други страни? А САЩ ще могат ли да компенсират спрения внос от други източници? Вижте случая с газ и нефт от Русия за ЕС. Имаше и още има напрежение, спира се внос в ЕС, но Русия си търси други пазари, ЕС също търси нови доставчици. Икономическите преса и шантаж са до време. Обаче те могат и да имат обратно въздействие и то негативно. Такива големи реформи скоро не е имало и дано страстите се успокоят без война, защото тя ще е ТСВ.

    14:17 05.11.2025

