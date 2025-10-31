The ​​Economist: Украйна остава без пари през февруари, последната ѝ надежда е Европа

Украйна ще остане без пари до февруари 2026 г., ако европейските партньори на Киев не успеят да намерят начин да я финансират, предаде The Economist.
„Украйна е изправена пред сериозен недостиг на средства. Ако нищо не се промени, тя ще остане без пари до края на февруари. Ръбът на пропастта бързо се приближава“, се казва в статията.
Според изчисленията на The Economist, до края на 2025 г. военните разходи на Украйна от началото на конфликта, отразени в бюджета за отбрана, плюс западните доставки на оръжие и военните субсидии, ще възлизат на приблизително 360 милиарда долара. Само през 2025 г. военните разходи ще достигнат 100-110 милиарда долара, рекордна сума и равна на половината от БВП на Украйна, се казва в статията.
Изданието отбелязва, че от трите източника на финансиране на Киев, два постепенно пресъхват – средства от Вашингтон и вътрешни заеми. The Economist заключава, че Европа остава последният източник на финансиране, призовавайки европейските лидери да използват всяка възможност за финансова подкрепа на Украйна. Изданието смята, че подобни действия предлагат на Европа „историческа възможност“ да промени баланса на силите в противопоставянето с Русия и да постигне военна и финансова независимост от Съединените щати.
Списанието по-рано изчисли, че Киев ще се нуждае от приблизително 389 милиарда долара през следващите четири години (2026-2029 г.) финансиране и оръжия, за да снабдява армията си и да подкрепя икономиката си.
Отбелязва се, че това е почти двойно повече от 206-те милиарда долара, които Киев е получил от февруари 2022 г. насам, от които делът на Съединените щати е бил приблизително 133 милиарда долара. Както подчертава The Economist, предвид скептицизма на настоящата администрация на САЩ относно финансовата помощ за Украйна, тези разходи трябва да бъдат поети предимно от останалите членове на НАТО, които ще трябва да увеличат разходите си по този елемент от 0,2% на 0,4% от БВП си.
