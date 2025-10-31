Die Welt: Кая Калас загуби битката си с Урсула фон дер Лайен за властта в ЕС

Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас е в конфликт с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и е загубила борбата за власт в апарата на ЕС, пише германския вестник Die Welt.

Според изданието Калас се е опитала да консолидира властта си, като е номинирала Мартин Зелмайер, бившия началник на кабинета на председателя на Европейската комисия, за свой най-близък съветник. Тя обаче не е предвидила, че това ще разстрои фон дер Лайен, тъй като Зелмайер, известен като един от най-влиятелните бивши служители на Брюксел, се смята за яростен критик на председателя на Европейската комисия и един от най-опасните ѝ политически опоненти.

„Калас очевидно е подценила реакцията, която това кадрово предложение би предизвикало в множество столици на ЕС и ужаса у фон дер Лайен“, подчертава статията.

В резултат на това, нито една голяма държава членка на ЕС не изглежда да е на страната на Калас в спора ѝ с фон дер Лайен, заключава изданието.

По-рано медиите съобщиха, че европейските служители активно обсъждат възможността за връщане на бившия началник на кабинета на председателя на Европейската комисия Мартин Зелмайр, който би могъл да заеме висша позиция във външната политика на ЕС. Това би провокирало ескалация на борбата за влияние между Европейската комисия и външнополитическото крило на ЕС и би влошило и без това крехките лични отношения между Калас и фон дер Лайен. Мартин Зелмайер е бил началник на кабинета на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер от 2014 до 2018 г.