Die Welt: Кая Калас загуби битката си с Урсула фон дер Лайен за властта в ЕС

Die Welt: Кая Калас загуби битката си с Урсула фон дер Лайен за властта в ЕС

31 Октомври, 2025 06:27, обновена 31 Октомври, 2025 06:40

  • урсула фон дер лaйен-
  • кая калас-
  • европейска комисия-
  • европейски съюз

Нито една от големите държави в съюза не е на страната на заместник-председателя на Европейската комисия

Die Welt: Кая Калас загуби битката си с Урсула фон дер Лайен за властта в ЕС - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС Кая Калас е в конфликт с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и е загубила борбата за власт в апарата на ЕС, пише германския вестник Die Welt.

Според изданието Калас се е опитала да консолидира властта си, като е номинирала Мартин Зелмайер, бившия началник на кабинета на председателя на Европейската комисия, за свой най-близък съветник. Тя обаче не е предвидила, че това ще разстрои фон дер Лайен, тъй като Зелмайер, известен като един от най-влиятелните бивши служители на Брюксел, се смята за яростен критик на председателя на Европейската комисия и един от най-опасните ѝ политически опоненти.

„Калас очевидно е подценила реакцията, която това кадрово предложение би предизвикало в множество столици на ЕС и ужаса у фон дер Лайен“, подчертава статията.

В резултат на това, нито една голяма държава членка на ЕС не изглежда да е на страната на Калас в спора ѝ с фон дер Лайен, заключава изданието.

По-рано медиите съобщиха, че европейските служители активно обсъждат възможността за връщане на бившия началник на кабинета на председателя на Европейската комисия Мартин Зелмайр, който би могъл да заеме висша позиция във външната политика на ЕС. Това би провокирало ескалация на борбата за влияние между Европейската комисия и външнополитическото крило на ЕС и би влошило и без това крехките лични отношения между Калас и фон дер Лайен. Мартин Зелмайер е бил началник на кабинета на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер от 2014 до 2018 г.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Червената шапчица

    8 0 Отговор
    Дреме ми на зарзалата и за двете кифли.

    06:47 31.10.2025

  • 4 А где

    5 0 Отговор
    Никакая Калас ? Где она ?

    06:48 31.10.2025

  • 5 ООрана държава

    13 0 Отговор
    И двете не стават за нищо, да си седят у тях и да пържат яйца на внуците, оставете политиката на кадърни хора с мозък

    06:49 31.10.2025

  • 6 Тия двете когато

    13 0 Отговор
    и да ги разкарат все ще е късно! Толкова вреда за ЕС едва ли някой друг е нанесъл, ама така ще е когато властта се даде на водоплаващи птици, при това без никакви избори и някаква конкуренция...

    06:50 31.10.2025

  • 7 Да,бе

    12 0 Отговор
    Тия двете трябва да се борят само за горното легло в килията...

    06:51 31.10.2025

  • 8 Хапчетатааа!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готов за бой":

    Пак си пропуснал да ги изпиеш!

    06:52 31.10.2025

  • 9 Ужас

    7 0 Отговор
    Хвани едната, пребий ги и двете, и не им казвай защо!

    06:55 31.10.2025

  • 10 Перо

    8 0 Отговор
    Грешка на Урсула е, че назначи на този пост представителката на бившата съветска република и несъществуващата от десетилетия държава! Най-мини “държава” с най-макси пост!

    06:57 31.10.2025