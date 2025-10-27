Новини
Свят »
Норвегия »
Норвежкото военно разузнаване: Руснаците изстреляха „Буревестник“ от Нова земя в Баренцово море

Норвежкото военно разузнаване: Руснаците изстреляха „Буревестник“ от Нова земя в Баренцово море

27 Октомври, 2025 16:35 1 205 50

  • русия-
  • ракета-
  • буревестник-
  • баренцово море-
  • нато-
  • владимир путин

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване

Норвежкото военно разузнаване: Руснаците изстреляха „Буревестник“ от Нова земя в Баренцово море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Норвежкото военно разузнаване съобщи, че изпитаната минала седмица нова руска далекобойна крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба.

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия е изпитала ядрената си крилата ракета „Буревестник“.

Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов.

9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    16 28 Отговор
    Това е една бутафория, също като Орешник.

    Коментиран от #34, #39

    16:37 27.10.2025

  • 2 Русия

    17 10 Отговор
    ще победи!

    16:38 27.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    9 18 Отговор
    Да товарят Герасимов на ракетата и право към Марс.
    Один pyccкий дypaк по-малко 👍

    Коментиран от #37

    16:38 27.10.2025

  • 4 Миротворец

    9 22 Отговор
    не спират да ни разсмиват тези руснаци. ракетата е летяла като спутник 1

    Коментиран от #22

    16:38 27.10.2025

  • 5 Пекан

    7 13 Отговор
    И кво от това? Това ще свали ли санкциите на Тръмп хаха

    Коментиран от #13

    16:39 27.10.2025

  • 6 Пич

    10 8 Отговор
    Запада :
    - Ей ся си Е.М.!!! Паии сеее....

    16:39 27.10.2025

  • 7 След Буревестник

    10 3 Отговор
    Следва буреносен облак!

    16:39 27.10.2025

  • 8 Хахахаха

    9 17 Отговор
    Радвайте се копейки, радвайте се. Рашата пуска радиационен прах над главите ни. Каква по-голяма радост от това, да ви тровят братушките.

    Коментиран от #43

    16:40 27.10.2025

  • 9 бен Ходжа

    13 5 Отговор
    Не мога да разбера само защо този Буревестник летял 14 часа във въздуха, вместо да ударят с него Киев.

    Коментиран от #17

    16:40 27.10.2025

  • 10 буревестник дума

    7 10 Отговор
    и буревестник правда истински лъжи на килограм по 1.20 рубли. Такова лай но и сергей бубка не може да прескочи

    16:40 27.10.2025

  • 11 Опааа

    14 8 Отговор
    Страх тресе кОчината /НАТО/😆 Мачкааааай Вова!

    16:40 27.10.2025

  • 12 това безаналоговото

    10 7 Отговор
    лети със скоростта на пътнически Боинг. РПГ може да го свали.
    Летяло е 15 часа, за да измине 14 000 километра. За толкова време колко пъти е могло да бъде свалено?

    Коментиран от #45

    16:41 27.10.2025

  • 13 Опаааа

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пекан":

    Ще свали на мА ка ти гащите на “Околовръстното.”

    16:41 27.10.2025

  • 14 Мдааа

    6 10 Отговор
    И къде падна тази ракета? Руснаците вече стрелят с ядрении реактори, които падат по земята и сеят радиация. Тия са пълни малоумници. Има ли някой глупак, на който да не му е ясно, че тоя ядрен реактор се взривява на земята, дори и да няма ядрена бойна глава. Тоя фашистки Путински режим е тотално изтрещял!

    Коментиран от #31, #47

    16:42 27.10.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    11 5 Отговор
    Много от руското оръжие няма аналог, не само тая ракета Буревестник! Русия фактически е непобедима страна!

    Коментиран от #18, #48

    16:42 27.10.2025

  • 16 Дървен кенеф в двора

    7 7 Отговор
    с ядрено задвижване!

    16:42 27.10.2025

  • 17 Хахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "бен Ходжа":

    Що да удря Киев? Нали уж ще го асвабаждават? Нали уж мачкали на фронта? А май излиза, че не мачкат?

    16:43 27.10.2025

  • 18 баба вуна

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    Така е, няма аналог също като Лада Нива - такова недоразумение няма аналог.

    Коментиран от #41

    16:43 27.10.2025

  • 19 Винкело

    0 5 Отговор
    И какво е това "ядрено задвижване"?

    Коментиран от #36, #42

    16:43 27.10.2025

  • 20 Ставри Калинов

    4 4 Отговор
    Буре, обвито с вестник - Буревестник.

    Коментиран от #28

    16:44 27.10.2025

  • 21 Бензина вече е с талони

    2 3 Отговор
    Ще слагат ядрени мотори на москвичите.

    16:44 27.10.2025

  • 22 Ццц

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Миротворец":

    Шегичката ти минава ли за високоинтелигентна в евроатлантическите среди? А големи букви защо не пишеш? Пестиш мастило? Телефонът ти би трябвало да знае кога се пише главна буква, ако ти си бил зает с евроатлантизъм в часовете по родна реч. 🤣

    16:44 27.10.2025

  • 23 Хахахаха

    3 9 Отговор
    Копейки, ще излизате ли на протест пред руското пасоля да прптестирате, за отделената радиация от ракетата, която ни убива? Или не ви е заповядано да протестирате за това?

    Коментиран от #29, #33

    16:45 27.10.2025

  • 24 Факт

    2 7 Отговор
    То и крайцера Москва беше непотопяем ,но едно британско дронче за 5 паунда,го ликвидира барабар с 500 хазари

    16:45 27.10.2025

  • 25 Георги

    1 0 Отговор
    томахавка на стероиди

    16:46 27.10.2025

  • 26 То страшно тва разузнаване

    7 0 Отговор
    Дето разбрало че Руснаците били изстреляли „Буревестник“ от Нова земя в Баренцово море.... Даже е публикувано в ТАСС. Как ли са го разбрали тея хора ...бреййй

    16:46 27.10.2025

  • 27 БОЛШЕВИК

    2 5 Отговор
    Но трябва да призная, че Зеленски прибра бункерното за 4 в калното мазе, а уж беше Кииф за два дня!

    16:46 27.10.2025

  • 28 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Ставри Калинов":

    Така е. А има още едно! Чебурашек! Само незнам, за какво е Ч, но останалото го знам - Е.у рашек!

    16:46 27.10.2025

  • 29 Георги

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    неб не те е затрила, но очевидно ти е повлияла

    16:47 27.10.2025

  • 30 Уфф

    6 1 Отговор
    Норвежкото военно разузнаване да не би да е получило тази информация от краварите, които бяха предупредени от Русия за това изстрелване?

    16:47 27.10.2025

  • 31 Само питам

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мдааа":

    А когато американците си направиха бунище на Уестингхаус , за ядрени отпадъци , в България до Козлодуй , тогава що не рева ?.

    16:47 27.10.2025

  • 32 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    А казаха ли от бункеро кога ще ива ток и вода в блатата!

    16:47 27.10.2025

  • 33 Смотльо,

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Аз не съм копейка ,но се моля да я изпробват вече върху САЩ ,пък ако ще и да се свършва с този свят .Така ще се отървем от "умни" като теб и от САЩ веднъж завинаги .Къде е проблема ,защо да стачкуват хората

    Коментиран от #40

    16:48 27.10.2025

  • 34 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    абсолютно! Само санкциите са истински... и украинските победи.

    16:48 27.10.2025

  • 35 българина

    3 0 Отговор
    всичко в ясно, но поредното доказателство за западния нарцисизъм мислещи се за вездесъщи и всезнаещи, е че имат. собствен класификатор на чуждото оръжие?!?!?! аз викам да въведем наш за американските автомобили например, форд ф150 пикап , става малък зил 001 подобрен, Ай фон 17 става, говорещ екран 345 мълния и т.н ..непременно искат да си наложат тяхното насякъде по цялата планета. Но Бог ще ги оправи накуп всичките кравари...

    16:48 27.10.2025

  • 36 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Винкело":

    Като го мушна,и твоята майка почва да тича с двеста.

    16:49 27.10.2025

  • 37 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Марс? Явно четене с разбиране не ти е силната страна. Тази е ниско летяща, като американските томахавки.

    16:49 27.10.2025

  • 38 При евентуална ядрена война

    0 2 Отговор
    балистичните ядрени ракети ще летят от 2 до 30 минути в зависимост от разстоянието до целта. Кой ще го управлява този "Буревестник" 15 часа не знам, светът отдавна ще гори.

    16:49 27.10.2025

  • 39 Перо

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Един Орешник без ядрена глава беше пробван в Украйна и ционисткия наркос орева орталъка от разрушенията! Сега може да опита и Буревестник, без ядрена глава, изстреляна от Нова земя! Западът вижда, че никакви инвестиции и помощи там нямат никаква икономическа, военна и политическа възвращаемост!

    16:49 27.10.2025

  • 40 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Смотльо,":

    Само разбрах едно нещо от коментара ти. Че си мноу про ст.

    16:49 27.10.2025

  • 41 Ццц

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "баба вуна":

    Колко Гранд Черокита знаеш да са в движение след 40 години употреба милион и повече километра? Фобите сте като гипскартона - гледаш го хубава стена, ама чука на кухо. И оръжията ви такива - прилича на истинско шишине, геймчейнджър, ама става само за експонат в Московския музей в залата на срама.

    16:49 27.10.2025

  • 42 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Винкело":

    ракетата разполага с миниатюрен ядрен реактор, който ѝ осигурява възможността да лети колкото си иска. Може да обиколи земното кълбо няколко пъти например. Когато Путин обяви за пръв път за Буревестник, на запад му се присмяха - не било възможно създаването на такъв миниатюрен ядрен двигател. Е, вече е факт. Новината не е в самата ракета, а ядрения агрегат използван в нея, който е доста революционна разработка и ще намери широко приложение далеч отвъд военната промишленост.

    16:50 27.10.2025

  • 43 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    ти на о-в Нова Земя ли живееш?

    16:50 27.10.2025

  • 44 Копейкин

    2 1 Отговор
    фатмаци, живи ли сте още, бе ? пак ли сте на пейката пред военния блок в Обеля и пак ли си миришете взаимно миризливите зелени чорапи ?

    16:50 27.10.2025

  • 45 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "това безаналоговото":

    като томахавка, ама тя е страшна щото е американска

    16:51 27.10.2025

  • 46 Ццц

    1 2 Отговор
    Пияната от пасьола каза ли кога ще има бензин в магучая!

    16:51 27.10.2025

  • 47 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдааа":

    ти какво очакваш да сеят ядрените ракети, теменужки?

    16:52 27.10.2025

  • 48 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    да, виждаме

    16:52 27.10.2025

  • 49 САЩисан русофил

    1 1 Отговор
    Господаря русия най го е страх от от НАТО,сащ и Британия,русия ще светне за секунди като коледна елха и става пустиня

    16:53 27.10.2025

  • 50 Перо

    0 0 Отговор
    Ватиге освен с ръждави ракети да плашат цинилизацията друго не могат, видя се и на фронта колко струват, 4та година град не за взели, а заминаха милиони при кабзон!

    16:54 27.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания