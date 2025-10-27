Норвежкото военно разузнаване: Руснаците изстреляха „Буревестник“ от Нова земя в Баренцово море

Норвежкото военно разузнаване съобщи, че изпитаната минала седмица нова руска далекобойна крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“ е била изстреляна от островите Нова земя в Баренцово море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Можем да потвърдим, че Русия е извършила пробен пуск на новата си крилата ракета с голям обсег от Нова земя", потвърди пред агенцията вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес – ръководител на Норвежката разузнавателна служба.
По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин заяви, че Русия е изпитала ядрената си крилата ракета „Буревестник“.
Пробното изстрелване е извършено на 21 октомври, уточни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов.
9M730 "Буревестник" е нисколетяща крилата ракета, изстрелвана от земята, която не само може да носи ядрена бойна глава, но и е с ядрено задвижване. НАТО я нарича SSC-X-9 Skyfall.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #34, #39
16:37 27.10.2025
2 Русия
16:38 27.10.2025
3 Pyccкий Карлик
Один pyccкий дypaк по-малко 👍
Коментиран от #37
16:38 27.10.2025
4 Миротворец
Коментиран от #22
16:38 27.10.2025
5 Пекан
Коментиран от #13
16:39 27.10.2025
6 Пич
- Ей ся си Е.М.!!! Паии сеее....
16:39 27.10.2025
7 След Буревестник
16:39 27.10.2025
8 Хахахаха
Коментиран от #43
16:40 27.10.2025
9 бен Ходжа
Коментиран от #17
16:40 27.10.2025
10 буревестник дума
16:40 27.10.2025
11 Опааа
16:40 27.10.2025
12 това безаналоговото
Летяло е 15 часа, за да измине 14 000 километра. За толкова време колко пъти е могло да бъде свалено?
Коментиран от #45
16:41 27.10.2025
13 Опаааа
До коментар #5 от "Пекан":Ще свали на мА ка ти гащите на “Околовръстното.”
16:41 27.10.2025
14 Мдааа
Коментиран от #31, #47
16:42 27.10.2025
15 БОЛШЕВИК
Коментиран от #18, #48
16:42 27.10.2025
16 Дървен кенеф в двора
16:42 27.10.2025
17 Хахахаха
До коментар #9 от "бен Ходжа":Що да удря Киев? Нали уж ще го асвабаждават? Нали уж мачкали на фронта? А май излиза, че не мачкат?
16:43 27.10.2025
18 баба вуна
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":Така е, няма аналог също като Лада Нива - такова недоразумение няма аналог.
Коментиран от #41
16:43 27.10.2025
19 Винкело
Коментиран от #36, #42
16:43 27.10.2025
20 Ставри Калинов
Коментиран от #28
16:44 27.10.2025
21 Бензина вече е с талони
16:44 27.10.2025
22 Ццц
До коментар #4 от "Миротворец":Шегичката ти минава ли за високоинтелигентна в евроатлантическите среди? А големи букви защо не пишеш? Пестиш мастило? Телефонът ти би трябвало да знае кога се пише главна буква, ако ти си бил зает с евроатлантизъм в часовете по родна реч. 🤣
16:44 27.10.2025
23 Хахахаха
Коментиран от #29, #33
16:45 27.10.2025
24 Факт
16:45 27.10.2025
25 Георги
16:46 27.10.2025
26 То страшно тва разузнаване
16:46 27.10.2025
27 БОЛШЕВИК
16:46 27.10.2025
28 Хахахаха
До коментар #20 от "Ставри Калинов":Така е. А има още едно! Чебурашек! Само незнам, за какво е Ч, но останалото го знам - Е.у рашек!
16:46 27.10.2025
29 Георги
До коментар #23 от "Хахахаха":неб не те е затрила, но очевидно ти е повлияла
16:47 27.10.2025
30 Уфф
16:47 27.10.2025
31 Само питам
До коментар #14 от "Мдааа":А когато американците си направиха бунище на Уестингхаус , за ядрени отпадъци , в България до Козлодуй , тогава що не рева ?.
16:47 27.10.2025
32 Последния Софиянец
16:47 27.10.2025
33 Смотльо,
До коментар #23 от "Хахахаха":Аз не съм копейка ,но се моля да я изпробват вече върху САЩ ,пък ако ще и да се свършва с този свят .Така ще се отървем от "умни" като теб и от САЩ веднъж завинаги .Къде е проблема ,защо да стачкуват хората
Коментиран от #40
16:48 27.10.2025
34 Георги
До коментар #1 от "матю хари":абсолютно! Само санкциите са истински... и украинските победи.
16:48 27.10.2025
35 българина
16:48 27.10.2025
36 Бай той Толстой
До коментар #19 от "Винкело":Като го мушна,и твоята майка почва да тича с двеста.
16:49 27.10.2025
37 Георги
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Марс? Явно четене с разбиране не ти е силната страна. Тази е ниско летяща, като американските томахавки.
16:49 27.10.2025
38 При евентуална ядрена война
16:49 27.10.2025
39 Перо
До коментар #1 от "матю хари":Един Орешник без ядрена глава беше пробван в Украйна и ционисткия наркос орева орталъка от разрушенията! Сега може да опита и Буревестник, без ядрена глава, изстреляна от Нова земя! Западът вижда, че никакви инвестиции и помощи там нямат никаква икономическа, военна и политическа възвращаемост!
16:49 27.10.2025
40 Хахахаха
До коментар #33 от "Смотльо,":Само разбрах едно нещо от коментара ти. Че си мноу про ст.
16:49 27.10.2025
41 Ццц
До коментар #18 от "баба вуна":Колко Гранд Черокита знаеш да са в движение след 40 години употреба милион и повече километра? Фобите сте като гипскартона - гледаш го хубава стена, ама чука на кухо. И оръжията ви такива - прилича на истинско шишине, геймчейнджър, ама става само за експонат в Московския музей в залата на срама.
16:49 27.10.2025
42 Анонимен
До коментар #19 от "Винкело":ракетата разполага с миниатюрен ядрен реактор, който ѝ осигурява възможността да лети колкото си иска. Може да обиколи земното кълбо няколко пъти например. Когато Путин обяви за пръв път за Буревестник, на запад му се присмяха - не било възможно създаването на такъв миниатюрен ядрен двигател. Е, вече е факт. Новината не е в самата ракета, а ядрения агрегат използван в нея, който е доста революционна разработка и ще намери широко приложение далеч отвъд военната промишленост.
16:50 27.10.2025
43 Георги
До коментар #8 от "Хахахаха":ти на о-в Нова Земя ли живееш?
16:50 27.10.2025
44 Копейкин
16:50 27.10.2025
45 Георги
До коментар #12 от "това безаналоговото":като томахавка, ама тя е страшна щото е американска
16:51 27.10.2025
46 Ццц
16:51 27.10.2025
47 Георги
До коментар #14 от "Мдааа":ти какво очакваш да сеят ядрените ракети, теменужки?
16:52 27.10.2025
48 Георги
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":да, виждаме
16:52 27.10.2025
49 САЩисан русофил
16:53 27.10.2025
50 Перо
16:54 27.10.2025