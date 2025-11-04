Новини
С парите на Кремъл! ЕС може временно да финансира Киев при забавяне на плана за руските активи
  Тема: Украйна

С парите на Кремъл! ЕС може временно да финансира Киев при забавяне на плана за руските активи

4 Ноември, 2025 21:34 701 31

  • русия-
  • украйна-
  • кремъл-
  • санкции-
  • валдис домбровскис-
  • владимир путин

Изпълнителният орган на ЕС предложи комбиниране на гаранциите на Брюксел с паричните остатъци от руски активи, държани от белгийската компания Euroclear, за да подкрепи заем за запълване на бюджетната дупка на Украйна от 60 милиарда долара

С парите на Кремъл! ЕС може временно да финансира Киев при забавяне на плана за руските активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис предупреди, че ЕС може да се наложи да предостави на Украйна мостово финансиране, ако столиците на ЕС не подкрепят скоро плана за заем със замразени активи.

"Колкото по-дълго отлагаме, толкова по-предизвикателно ще става. Това може да повдигне въпроси относно някои възможни преходни решения", заяви Домбровскис в София в кулоарите на конференция на високо ниво, посветена на предстоящото приемане на еврото от България.

Още новини от Украйна

Изпълнителният орган на ЕС предложи комбиниране на гаранциите на ЕС с паричните остатъци от руски активи, държани от белгийската компания Euroclear, за да подкрепи заем за запълване на бюджетната дупка на Украйна от 60 милиарда долара. Белгия обаче досега блокира плана, позовавайки се на опасения относно правните и финансовите рискове, с които може да се сблъска.

За да намерят решение, столиците на ЕС възложиха на Комисията да изготви списък с варианти за подкрепа на Киев.

"Ако се стигне до по-нататъшни забавяния, без да се вземе решение за репарационен заем или друг осъществим вариант за Украйна... въпросът е как ще предоставите финансова подкрепа на Украйна в началото на следващата година? Така че това е въпросът, на който трябва да отговорим в този случай", каза комисарят, говорейки за преходно решение.

Той също така отхвърли опасенията на Белгия, че Русия може да отмъсти, като заведе редица съдебни дела.

"Правната служба на Европейската комисия е оценила много щателно всички правни рискове или възможни съдебни рискове и ги смята за ограничени, като във всеки случай гаранциите, които трябва да бъдат предоставени на Белгия, са за покриване на потенциални финансови рискове, пред които Белгия може да се изправи", каза Домбровскис.

Комисарят добави, че друг вариант би могъл да бъде предоставянето на безвъзмездни средства на Украйна, но този път е още "по-сложен" за страните от ЕС.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Яшар

    26 3 Отговор
    Абе хубаво ..ама да подценяваш Русия и да си мислиш че тя няма да реагира е доста нагло

    Коментиран от #2, #24

    21:36 04.11.2025

  • 2 Гост

    4 25 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Ми че тя досега с какво реагира? Освен с приказки? Запада, макар и по-слаб си прави каквото иска с рашките и те си кротуват...

    21:37 04.11.2025

  • 3 пешо

    27 1 Отговор
    с чужда пита помен

    21:37 04.11.2025

  • 4 Да,бе

    32 1 Отговор
    С крадени пари пост колониалният запад ще финансира най-корумпираното подобие на държава в познатата вселена...Те това и Черната брада не си го е представял,а е бил истински пират...

    21:37 04.11.2025

  • 5 Николай

    2 23 Отговор
    ГЩ на ВСУ официално потвърди поразяването на: Нефтопреработвателния завод „Лукойл в Кстово, Нижегородска област и „Стерлитамакският нефтохимически завод“ в Башкортостан – производител на компоненти за авиационно гориво.

    Коментиран от #13

    21:38 04.11.2025

  • 6 778

    20 1 Отговор
    ,изтрещяха.

    21:38 04.11.2025

  • 7 Уфф

    19 1 Отговор
    Тези безумци унищожават Европа

    21:39 04.11.2025

  • 8 ква я мислихме, тя ква стана

    6 11 Отговор
    Не знам защо, но все повече имам усещането, че се повтарят нещата от ВСВ, където агресора ще бъде натикан обратно в бърлогата му, а все ще се намери някой да му подаде зареден пистолет. То и няма как по друг начин да приключи този световен проблем.

    21:41 04.11.2025

  • 9 Хунко

    14 1 Отговор
    Дайте им ги за свещи.

    Коментиран от #11

    21:41 04.11.2025

  • 10 ?????

    17 1 Отговор
    Важното е кой кога ще ги връща?
    Май никой не иска да се окаже краен в тази далавера.

    Коментиран от #16

    21:42 04.11.2025

  • 11 Айде бе,

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "Хунко":

    Толкова свещи няма нужда да се хабят за подлизурковци като теб.

    Коментиран от #17

    21:43 04.11.2025

  • 12 русофоборсуците копейкажии виждат

    2 15 Отговор
    ли на снимката рубли? РУБЛИ са
    не са ваште копейки дет постоянно бълнувате

    цъкайте за рубли
    копейки отдавна няма
    имало е когато сте ходили прави под масата

    21:43 04.11.2025

  • 13 Междузвездни войни 14 епизод

    12 1 Отговор

    До коментар #5 от "Николай":

    Космическият кораб на Хан Соло и совалката на Дарт Вейдър поразиха много цели в Русия, включително няколко военни завода и рафинерии. Зеленски се очаква да ръководи победния парад на Червения Площад следващата неделя.

    21:44 04.11.2025

  • 14 456

    13 2 Отговор
    Обърнете внимание в последното изречение на статията!
    " безвъзмезни" т.е. Осрайна няма да връща.

    21:45 04.11.2025

  • 15 Белгия

    12 1 Отговор
    Искат да оберат Euroclear и да дадат парите на Зеленски, а сетне да обуят малка Белгия да връща парите, за които е поела гаранция. Политиците в Белгия на са врагове на своята страна и няма да се съгласят. Нека Рига да стане гарант за заема, щом комисарят по икономиката Валдис Домбровскис толкова настоява.

    21:45 04.11.2025

  • 16 е и кво толкова

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Няма не искам, няма недей! Щом си обречен плащаш без край!

    21:45 04.11.2025

  • 17 Хунко

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Айде бе,":

    Моята сещ вече угасна в Канада, котилото в което избягах като SS нацист.

    21:45 04.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Белгийците късно се усетиха ,че Урсулите от Европейския Райх ще гепят кинтите ,но ще оставят Белгия да се оправя с Темнейший.
    Няма да дадат нито цент на Укро фюрера еврей

    21:48 04.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    3 15 Отговор
    ".....за репарационен заем....."

    Четири Года, два превзети хутора и две мобилизации ясно подсказват че Русия ще плати и Репарации накрая.
    Разбира се пред руския овчи народ това ще бъде представено като доброволна братска помощ за братския народ ))

    21:50 04.11.2025

  • 21 Естествено ☝️👍

    11 14 Отговор
    Парите на рашистите трябва по целия свят трябва да се конфискуват до последната копейка и цент в полза на Украйна.

    21:50 04.11.2025

  • 22 Факт

    11 4 Отговор
    Активите принадлежат на разплащателната система. Не могат да се пипат, колкото и да се увъртат.

    21:52 04.11.2025

  • 23 Колко трябва да сте пропаднали

    11 1 Отговор
    за да мислите за кражба и да я приемате за нормално. С тези урсули, направиха Европа на жалката в света.

    Коментиран от #25

    21:53 04.11.2025

  • 24 КзББ и ДП

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Яшар":

    Затова ли днес заминават 4т злато от тук

    21:57 04.11.2025

  • 25 Туту

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Колко трябва да сте пропаднали":

    заебий, че е кражбъ, ми ще треъ съ връщът с лихвити

    21:57 04.11.2025

  • 26 ЕвроАтлантически тепегьоз

    10 0 Отговор
    С откраднатите пари на Кремъл ЕС може временно да финансира Киев, но ще загуби стотици милиарди от страни, които ще напуснат ЕС заради евентуална конфискация в бъдеще.

    21:59 04.11.2025

  • 27 Перо

    7 0 Отговор
    И как Белгия ще се съгласи да понесе всички загуби от съдебни дела и военни заплаха за кражбата на руски активи и предоставянето им на руския враг, ционисткия режим в Киев? Белгия има редица двустранни спогодби с Русия с финансови компании и предприятия за диаманти!

    22:00 04.11.2025

  • 28 Ами

    3 0 Отговор
    Вижданията на чинивниците от ЕС корено се различават от вижданията на държавите членуващи в ЕС.
    Работите май отиват към - "На ти си куклите, дай си ми парцалите" :)

    22:01 04.11.2025

  • 29 Слуга на дявола

    0 0 Отговор
    Европа да се научи да не пипа чуждото защото някой може да пипне и нейното нека да не си търсят предлог да откраднат чуждите кокошки

    22:05 04.11.2025

  • 30 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Каквото и да си говорим, парите на Европа свършиха преди тези на Русия!🤣

    22:08 04.11.2025

  • 31 Хайо

    0 0 Отговор
    След войната в Украйна в Европа престоят граждански войни .Едва ли ще ви търпят много народите когато им поднесете ,че парите са изхарчени за Украйна .

    22:09 04.11.2025