С парите на Кремъл! ЕС може временно да финансира Киев при забавяне на плана за руските активи

Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис предупреди, че ЕС може да се наложи да предостави на Украйна мостово финансиране, ако столиците на ЕС не подкрепят скоро плана за заем със замразени активи.
"Колкото по-дълго отлагаме, толкова по-предизвикателно ще става. Това може да повдигне въпроси относно някои възможни преходни решения", заяви Домбровскис в София в кулоарите на конференция на високо ниво, посветена на предстоящото приемане на еврото от България.
Изпълнителният орган на ЕС предложи комбиниране на гаранциите на ЕС с паричните остатъци от руски активи, държани от белгийската компания Euroclear, за да подкрепи заем за запълване на бюджетната дупка на Украйна от 60 милиарда долара. Белгия обаче досега блокира плана, позовавайки се на опасения относно правните и финансовите рискове, с които може да се сблъска.
За да намерят решение, столиците на ЕС възложиха на Комисията да изготви списък с варианти за подкрепа на Киев.
"Ако се стигне до по-нататъшни забавяния, без да се вземе решение за репарационен заем или друг осъществим вариант за Украйна... въпросът е как ще предоставите финансова подкрепа на Украйна в началото на следващата година? Така че това е въпросът, на който трябва да отговорим в този случай", каза комисарят, говорейки за преходно решение.
Той също така отхвърли опасенията на Белгия, че Русия може да отмъсти, като заведе редица съдебни дела.
"Правната служба на Европейската комисия е оценила много щателно всички правни рискове или възможни съдебни рискове и ги смята за ограничени, като във всеки случай гаранциите, които трябва да бъдат предоставени на Белгия, са за покриване на потенциални финансови рискове, пред които Белгия може да се изправи", каза Домбровскис.
Комисарят добави, че друг вариант би могъл да бъде предоставянето на безвъзмездни средства на Украйна, но този път е още "по-сложен" за страните от ЕС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
