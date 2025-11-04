Новини
Варшава няма да чака Европа! Полша започва разработването на национална система за борба с дронове
  Тема: Украйна

Варшава няма да чака Европа! Полша започва разработването на национална система за борба с дронове

4 Ноември, 2025 15:21 901 18

През септември 2025 г. 21 дрона навлязоха в полското въздушно пространство, което властите определиха като руско нахлуване

Варшава няма да чака Европа! Полша започва разработването на национална система за борба с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша планира да започне разработването на национална система за борба с дронове в рамките на няколко месеца, без да чака инициативата на Европейския съюз за "стена от дронове", съобщава Bloomberg.

Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик заяви пред Bloomberg, че министерството ще обяви инвестиции в технологии за откриване, потискане и неутрализиране на дронове като част от по-широка програма за противовъздушна отбрана.

Още новини от Украйна

Правителството иска първите нови възможности да заработят в рамките на три месеца, а цялата система за борба с дронове да бъде завършена в рамките на две години.

Според Томчик, Полша ще продължи да участва в паневропейската инициатива, но ще даде приоритет на националните проекти. Очаква се също така поне половината от договорите да отидат за полски производители. Той не разкри бюджета на програмата.

През септември 2025 г. 21 дрона навлязоха в полското въздушно пространство, което властите определиха като руско нахлуване. Полските и военновъздушните сили на НАТО бяха изпратени да прехванат дроновете. Скоро след това беше обявено стартирането на общоевропейска инициатива за изграждане на "стена от дронове" и операция за въздушно прикритие "Eastern Guardian".


Полша
Оценка 3.4 от 17 гласа.
  • 1 Наблюдател

    10 6 Отговор
    В Купянск - още едно престъпление на киевския режим...

    Една Баба решава сама да излезе да посрещне освобождението. Дрон на въоръжените сили на Украйна дълго време я гледа в лицето, гледаше как се кръсти и се молеше да я пощади.

    Но бандеровският нацист на конзолата явно мрази православието защото я уби безжалостно на място.

    Има видео в забранените нам медии.

    Коментиран от #3

    15:22 04.11.2025

  • 2 Росен Желязков

    9 6 Отговор
    В хотел Хаяши строя стена от водопади срещу руските дронове.Слава Украине

    15:23 04.11.2025

  • 3 Отец Дионисий

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Бандеровците са сатанисти Хазари поклонници на Луцифер

    15:24 04.11.2025

  • 4 честен ционист

    1 1 Отговор
    Накрая ще ги изпозват тия дронове за доставка от Zabka, или яко са непослушни - от Пятерочка.

    15:25 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дедов

    1 4 Отговор
    И ние ще помогнем с памперси.Ще сваляме.Всичко ще сваляме!

    15:26 04.11.2025

  • 7 Пич

    9 5 Отговор
    Както я карат , глупавите поляци отново няма да си запазят държавата цяла !!! И нямам предвид само Русия , защото ляхите се репчат на всичките си съседи !!!

    15:26 04.11.2025

  • 8 Така де

    3 8 Отговор
    Браво на Полша! Европа 6 години не може да се натутка дали да смена зимното време с лятно, че чакай да ти вземат решение за стената от дронове!

    Коментиран от #13

    15:27 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Слава на великият Путин!!!

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Анализатор":

    Слава на Руската армия Освободителка!

    15:28 04.11.2025

  • 11 СТАВАТ ВСЕ ПО ДОБРИ

    7 0 Отговор
    Тя тяхната ще е нещо като Великата Китайска стена кръстосана с Египетските пирамиди.В ДЖЪМБО дроновете свършиха , явно са отлетели за Полша

    15:28 04.11.2025

  • 12 Хиена

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анализатор":

    Шиубето е голям страх.
    Бай Мецан 🐻

    15:29 04.11.2025

  • 13 доктор

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Така де":

    Като се избие доволно количество копейки нещата ще се оправят.

    Коментиран от #14

    15:29 04.11.2025

  • 14 Копейка

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "доктор":

    Радвай се! Избил си ми доволно количество сметана, и си оправен паветник.

    15:32 04.11.2025

  • 15 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Преди години имаше Професия Поляк.Помните ли?

    15:32 04.11.2025

  • 16 Ем ко толко

    0 0 Отговор
    Бе да турат там по едни балони с мрежа по границата и готово

    15:38 04.11.2025

  • 17 Анализатор

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Недей !!!":

    Важното е рушляците да намаляват, двойно пропорционално на украинците, защо всеки един украинец се равнява на 2-5 рушляци...
    А и украинките са многократно по-красиви от рушкините....
    А Путлер си е едно джудже....

    15:40 04.11.2025

  • 18 Руснаков

    3 0 Отговор
    Много правилно,докато се задвижи пенсионната машина от Брюксел,току виж охлюва се шмугнал в храстите...

    15:47 04.11.2025

