Варшава няма да чака Европа! Полша започва разработването на национална система за борба с дронове

Полша планира да започне разработването на национална система за борба с дронове в рамките на няколко месеца, без да чака инициативата на Европейския съюз за "стена от дронове", съобщава Bloomberg.
Заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик заяви пред Bloomberg, че министерството ще обяви инвестиции в технологии за откриване, потискане и неутрализиране на дронове като част от по-широка програма за противовъздушна отбрана.
Правителството иска първите нови възможности да заработят в рамките на три месеца, а цялата система за борба с дронове да бъде завършена в рамките на две години.
Според Томчик, Полша ще продължи да участва в паневропейската инициатива, но ще даде приоритет на националните проекти. Очаква се също така поне половината от договорите да отидат за полски производители. Той не разкри бюджета на програмата.
През септември 2025 г. 21 дрона навлязоха в полското въздушно пространство, което властите определиха като руско нахлуване. Полските и военновъздушните сили на НАТО бяха изпратени да прехванат дроновете. Скоро след това беше обявено стартирането на общоевропейска инициатива за изграждане на "стена от дронове" и операция за въздушно прикритие "Eastern Guardian".
