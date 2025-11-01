Премиерът на Аржентина подаде оставка, негов приемник става говорителят на президента Милей

Аржентинският президент Хавиер Милей прие оставката на премиера Гилермо Франкос, заявиха от пресслужбата на държавния глава.

Говорителят на президента Мануел Адорни ще стане новият министър-председател на Аржентина.

„Моля ви да приемете оставката ми като ръководител на кабинета, за да можете да започнете да управлявате страната без ограничения след националните избори, проведени на 26 октомври“, пише Франкос в изявление. По-рано Милей предложи промени в кабинета след изборите за Конгреса.

На 26 октомври Аржентина проведе междинни парламентарни избори, на които бяха подновени 127 от 257 места в Камарата на депутатите и 24 от 72 места в Сената. С над 97% от преброените гласове управляващата партия „Свободата идва“ води в столицата и 15 от 23-те провинции. Правителството не си осигури абсолютно мнозинство в нито една от камарите, но значително засили позицията си.