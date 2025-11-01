Newsweek: САЩ позиционираха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела

Съединените щати придвижиха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely и ги позиционираха на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела, съобщи списание Newsweek, позовавайки се на сателитни изображения.

Според изданието американските военни са засилили присъствието си в Карибите след серия от удари по предполагаеми кораби за трафик на наркотици, което може да показва нарастващата готовност на Пентагона за евентуални военни действия.

„Маями Хералд“ съобщи, че администрацията на САЩ е решила да атакува военни обекти във Венецуела.

Според вестника тези удари могат да бъдат извършени през следващите дни или дори часове.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече в разговор с репортери, че обмисля удари срещу Венецуела или че е взел решение за това.

„Не, това не е вярно“, каза Тръмп.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отрече информацията на вестника, наричайки я „фалшива новина“.