Newsweek: САЩ позиционираха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела

Съединените щати придвижиха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely и ги позиционираха на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела, съобщи списание Newsweek, позовавайки се на сателитни изображения.
Според изданието американските военни са засилили присъствието си в Карибите след серия от удари по предполагаеми кораби за трафик на наркотици, което може да показва нарастващата готовност на Пентагона за евентуални военни действия.
„Маями Хералд“ съобщи, че администрацията на САЩ е решила да атакува военни обекти във Венецуела.
Според вестника тези удари могат да бъдат извършени през следващите дни или дори часове.
Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече в разговор с репортери, че обмисля удари срещу Венецуела или че е взел решение за това.
„Не, това не е вярно“, каза Тръмп.
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отрече информацията на вестника, наричайки я „фалшива новина“.
3 чичково червенотиквенече
Той клетия все не е наясно какво се случва, затова оплита език всеки ден.
Но с Венецуела ще се задавят.
Но пасаран!
Коментиран от #5
07:00 01.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "чичково червенотиквенече":крал Карл и кралица Карла , крали кларинети
07:04 01.11.2025
8 Тръмп е същия лъжец и пoдлец като Путлер
До коментар #2 от "побърканяк":Естествено, че ще атакуват Венецуела... Путлер как лъжеше, че правят само учения до границата с Украйна?
07:17 01.11.2025
9 Тръмп
07:17 01.11.2025
11 помним
Коментиран от #18
07:25 01.11.2025
12 дядото
07:26 01.11.2025
13 При
07:33 01.11.2025
14 ахаха
Коментиран от #20
07:35 01.11.2025
15 Много интересно...
Да си го кажат направо че искат да крадат ...
Сега е момента РФ да им връща ресто с оръжия логистика разузнаване...
А с хусите нещо много бързо се изнесоха...
Че и загубите на изтребители ги представиха със смехотворни сценарии...
Жалкари...
07:35 01.11.2025
16 Някой
07:36 01.11.2025
17 Хаха
07:36 01.11.2025
20 то УБО ама
До коментар #14 от "ахаха":Русия трябва първо себе си да защити. Да на се окаже Курск пак украински. А в същото време Китай вече е завладял Русия от Изток. А руснаците нямат и пари, войната гълта всичко. В световните икономики не виждаме нито една руска фирма. Американски, Английски са все най оборотни компании.... Затова, че, Русия себе си да съумее да защити . Без пари защита не става ... Представи си, че нямаш пари,колко време ще защитиш дома си , а тук става въпрос за огромна държава. Нормално е докато се опитваш да завладяваш на Запад,китаеца ще почне да заиграва коня си на Изток. Губиш,губиш, настъпва милиардна Империя, която има повече нужда от земите ти. Ха, честито
07:44 01.11.2025
21 Тези големи корита,
Коментиран от #26
07:51 01.11.2025
23 Георги
08:06 01.11.2025
24 Алфа Bълкът
Цунами ще удари границата на САЩ.
Ще тръгнат 2млн мигранти от Венецуела, 10млн ще влязат в САЩ.
08:07 01.11.2025
25 СЕГА Е МОМЕНТА
08:10 01.11.2025
26 факуса
До коментар #21 от "Тези големи корита,":ако не са ядрените реактори са прекрасен хабитат за рибите
08:13 01.11.2025
27 Pyccкий Карлик
08:13 01.11.2025