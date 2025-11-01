Новини
Newsweek: САЩ позиционираха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела

1 Ноември, 2025 06:47

Тръмп и Рубио по-рано отрекоха, че обмислят атака срещу страната

Newsweek: САЩ позиционираха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Съединените щати придвижиха самолетоносачите Iwo Jima и Gravely и ги позиционираха на разстояние за евентуални удари срещу Венецуела, съобщи списание Newsweek, позовавайки се на сателитни изображения.

Според изданието американските военни са засилили присъствието си в Карибите след серия от удари по предполагаеми кораби за трафик на наркотици, което може да показва нарастващата готовност на Пентагона за евентуални военни действия.

„Маями Хералд“ съобщи, че администрацията на САЩ е решила да атакува военни обекти във Венецуела.

Според вестника тези удари могат да бъдат извършени през следващите дни или дори часове.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече в разговор с репортери, че обмисля удари срещу Венецуела или че е взел решение за това.

„Не, това не е вярно“, каза Тръмп.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио също отрече информацията на вестника, наричайки я „фалшива новина“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 чичково червенотиквенече

    25 6 Отговор
    Истинските кукловоди на тръмпчо може да атакуват и преди да го уведямят.
    Той клетия все не е наясно какво се случва, затова оплита език всеки ден.
    Но с Венецуела ще се задавят.
    Но пасаран!

    Коментиран от #5

    07:00 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "чичково червенотиквенече":

    крал Карл и кралица Карла , крали кларинети

    07:04 01.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тръмп е същия лъжец и пoдлец като Путлер

    10 20 Отговор

    До коментар #2 от "побърканяк":

    Естествено, че ще атакуват Венецуела... Путлер как лъжеше, че правят само учения до границата с Украйна?

    07:17 01.11.2025

  • 9 Тръмп

    9 2 Отговор
    Ще ги денацифицира. Накрая ще бомбардира Тайван като васал на Чаймерика

    07:17 01.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 помним

    5 19 Отговор
    Навремето така застанаха руските кораби и бомбардираха Варна

    Коментиран от #18

    07:25 01.11.2025

  • 12 дядото

    18 1 Отговор
    ние като не пасем крави,ядем доматите с коловете.самолетоносачи и бойни кораби срещу лодки и корабчета на нарко картелите.стига измишльотини.

    07:26 01.11.2025

  • 13 При

    13 0 Отговор
    това съществено прекъсване на "веригите за доставки" цената на дрогата в САЩ ще отиде в облаците. Това за американците няма да е приемливо. Социалното напрежение може да се повиши много. Въоръжени въстания и бунтове не са изключени.

    07:33 01.11.2025

  • 14 ахаха

    16 2 Отговор
    Венецуела има право да се защитава, Русия да дари ракети с голям обсег за удари във вътрешността на САШ

    Коментиран от #20

    07:35 01.11.2025

  • 15 Много интересно...

    12 2 Отговор
    ШаЩ защо си измислят претексти за да започнат война заради петрола...
    Да си го кажат направо че искат да крадат ...
    Сега е момента РФ да им връща ресто с оръжия логистика разузнаване...
    А с хусите нещо много бързо се изнесоха...
    Че и загубите на изтребители ги представиха със смехотворни сценарии...
    Жалкари...

    07:35 01.11.2025

  • 16 Някой

    8 0 Отговор
    А ураганът Мелиса няма ли да се позиционира правилно и да разчисти от терористи?

    07:36 01.11.2025

  • 17 Хаха

    13 0 Отговор
    Бай Дончо ако им спре дрогата на американците ще направи голяма грешка. Само малцина не употребяват редовно...

    07:36 01.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 то УБО ама

    1 11 Отговор

    До коментар #14 от "ахаха":

    Русия трябва първо себе си да защити. Да на се окаже Курск пак украински. А в същото време Китай вече е завладял Русия от Изток. А руснаците нямат и пари, войната гълта всичко. В световните икономики не виждаме нито една руска фирма. Американски, Английски са все най оборотни компании.... Затова, че, Русия себе си да съумее да защити . Без пари защита не става ... Представи си, че нямаш пари,колко време ще защитиш дома си , а тук става въпрос за огромна държава. Нормално е докато се опитваш да завладяваш на Запад,китаеца ще почне да заиграва коня си на Изток. Губиш,губиш, настъпва милиардна Империя, която има повече нужда от земите ти. Ха, честито

    07:44 01.11.2025

  • 21 Тези големи корита,

    5 1 Отговор
    са най лесни за унищожаване!? Мина им времето, вече не са актуални, но за плашила още ги ползват.

    Коментиран от #26

    07:51 01.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Георги

    2 0 Отговор
    предстои да припомнят на евроатлантическите наколенки кой и как започва военни операции

    08:06 01.11.2025

  • 24 Алфа Bълкът

    2 0 Отговор
    Да ударят Венецуела е като да си направят сепуко. От там ще се набере една вълна мигранти дето ще обере всичко по пътя си, Колумбия, Гватемала, Никарагуа, Мексико.
    Цунами ще удари границата на САЩ.
    Ще тръгнат 2млн мигранти от Венецуела, 10млн ще влязат в САЩ.

    08:07 01.11.2025

  • 25 СЕГА Е МОМЕНТА

    1 0 Отговор
    Китайците да тестват новите си дронове.

    08:10 01.11.2025

  • 26 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тези големи корита,":

    ако не са ядрените реактори са прекрасен хабитат за рибите

    08:13 01.11.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    А где Рассия, питат се отчаяните изоставенени венецуелци ? А Рассии уже нет !!! Спросите сърби, иракчани, иранци, либийци, сирийци и африканските племена по поречието на Конго 😁👍

    08:13 01.11.2025