Два самолета с 350 пътници се сблъскаха на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк

Два пътнически самолета се сблъскаха по време на рулиране на летище Ла Гуардия в Ню Йорк. Няма пострадали, съобщи New York Post. Инцидентът е станал в събота вечер.
Самолет на United Airlines, пристигащ от Флорида, се е движел към мостика, когато по неизвестна причина е влязъл в контакт с друг самолет на United Airlines, закачайки опашката на самолета с крилото си.
Другият самолет е бил неподвижен по време на инцидента, чакайки теглене до пистата за полета си до Хюстън.
„Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза“, каза пред изданието един от пътниците в самолета, пристигащ от Флорида.
На борда на двата самолета е имало близо 350 души. Самолетите са били изтеглени до мостиците, а пътниците и екипажът са били свалени от двата самолета.
Експерти оценяват степента на щетите. Както отбелязва изданието, инцидентът е станал на фона на значителни закъснения на летище Ла Гуардия. Те бяха причинени най-вече от силни ветрове с пориви до 70 км/ч, но биха могли да се дължат и на недостиг на персонал поради продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ.
