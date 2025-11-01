Новини
Два самолета с 350 пътници се сблъскаха на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк

1 Ноември, 2025 10:19, обновена 1 Ноември, 2025 10:26

Инцидентът е станал по време на рулиране, няма пострадали, съобщи New York Post

Два самолета с 350 пътници се сблъскаха на летище "Ла Гуардия" в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два пътнически самолета се сблъскаха по време на рулиране на летище Ла Гуардия в Ню Йорк. Няма пострадали, съобщи New York Post. Инцидентът е станал в събота вечер.

Самолет на United Airlines, пристигащ от Флорида, се е движел към мостика, когато по неизвестна причина е влязъл в контакт с друг самолет на United Airlines, закачайки опашката на самолета с крилото си.

Другият самолет е бил неподвижен по време на инцидента, чакайки теглене до пистата за полета си до Хюстън.

„Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза“, каза пред изданието един от пътниците в самолета, пристигащ от Флорида.

На борда на двата самолета е имало близо 350 души. Самолетите са били изтеглени до мостиците, а пътниците и екипажът са били свалени от двата самолета.

Експерти оценяват степента на щетите. Както отбелязва изданието, инцидентът е станал на фона на значителни закъснения на летище Ла Гуардия. Те бяха причинени най-вече от силни ветрове с пориви до 70 км/ч, но биха могли да се дължат и на недостиг на персонал поради продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ.


  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    16 4 Отговор
    Санкциите работят...

    10:28 01.11.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 4 Отговор
    допълнение - Така каза г-жа фон дер Някояси...

    10:29 01.11.2025

  • 3 Американската изключителност🤣🤣🤣

    12 4 Отговор
    На показ

    10:31 01.11.2025

  • 4 Величко

    16 6 Отговор
    Дааа ... , естествено , и за този инцидент са виновни руснаците ... !

    10:32 01.11.2025

  • 5 Фейк на часа

    8 2 Отговор
    Нищо съществено не е станало. Затова не си сваляйте коланите веднага когато самолета се приземи.

    Коментиран от #16

    10:37 01.11.2025

  • 6 П. Петков

    17 1 Отговор
    Мостик имат корабите. Летищата, по- скоро терминалите имат гейтове, или ръкави. Както Ви хареса уважаеми фактоносци. Само с copy/paste не става. Или по- скоро не бива.

    Коментиран от #8

    10:38 01.11.2025

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 3 Отговор
    Сащ2025=СССР 1989

    10:58 01.11.2025

  • 8 По-скоро

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "П. Петков":

    автоматичния преводач.

    11:02 01.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Путин е виновен

    11:07 01.11.2025

  • 11 6135

    8 1 Отговор
    Каква е тази "новина" от събора вечер?
    Тя май е от миналия месец.

    11:10 01.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фен

    7 1 Отговор
    Ах, тоя Путин...

    11:26 01.11.2025

  • 14 Ами сега?

    6 1 Отговор
    Пак ли Путин е виновен, а Донди?

    11:33 01.11.2025

  • 15 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    Така ще е щом бай Дончо Тръмп не ще да дава томахЪФки на у......сите

    11:36 01.11.2025

  • 16 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Фейк на часа":

    Като изгори самолета ще ви разпознаят по-лесно останките приковани за седалките.А иначе може и да успеете да скочите през някоя врата и да оцелеете,което явно не е желателно.

    11:56 01.11.2025