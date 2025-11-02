Новини
Клане във влак в Източна Англия, полицията арестува двама заподозрени

2 Ноември, 2025 02:49, обновена 2 Ноември, 2025 02:55 640 11

Редица пътници са били намушкани, хората са се криели в тоалетните

Клане във влак в Източна Англия, полицията арестува двама заподозрени - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двама мъже бяха арестувани снощи, след като редица пътници са били намушкани във влака за Хънтингдън, Източна Англия, съобщи британската полиция, цитирана от Ройтерс и БТА.

Според Пи Ей Мидия и ДПА свидетел е насочил полицаите към мъж с голям нож след масовото кръвопролитие.

Полицията на Кембриджшир обяви, че е изпратила свои служители в 19:39 ч. местно време (21:39 ч. бълг. вр.) след постъпили информации, че много хора са прободени с хладно оръжие във влак.

"Въоръжени служители бяха мобилизирани и влакът беше спрян в Хънтингдън, където бяха арестувани двама мъже. Редица хора бяха откарани в болница", гласи изявлението на полицията. Над 30 полицаи са били изпратени на жп гарата, уточнява Пи Ей Мидия.

Британският министър-председател Киър Стармър написа в социалната платформа "Екс", че "ужасяващият инцидент" буди силно безпокойство.

"Мислите ми са с всички пострадали, като изказвам огромни благодарности на екипите за спешна помощ за реакцията им. Всички в района трябва да следват указанията на полицията", заяви премиерът.

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпквани" от други.

В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро.

Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд каза, че е "дълбоко натъжена" да чуе за подобно кръвопролитие. "Призовавам хората на този ранен етап (от разследването - бел. ред.) да избягват коментари и прибързани заключения", заяви тя.


Великобритания
  • 1 Министърката Шабана Махмут

    8 0 Отговор
    направо е гневна на своите еслямски братя,задето са работили по телата на британците с хладно,а не с огнестрелно оръжие.

    03:03 02.11.2025

  • 2 По добре с чук

    2 0 Отговор
    С нож не е много подходящо за влак

    03:07 02.11.2025

  • 3 Верно ли

    5 0 Отговор
    служители бяха мобилизирани ?

    03:09 02.11.2025

  • 4 Борсите в понеделник нагоре

    4 0 Отговор
    Те се качват само при лоши новини

    03:21 02.11.2025

  • 5 Джони Инглиш

    8 0 Отговор
    Министърката на вътрешните работи на Великобритания Шабана Махмуд...и кмета на Лондон Садик Кан
    бяха натъжени и им преседна вечерния пилаф....

    03:24 02.11.2025

  • 7 Пешо

    7 0 Отговор
    Ако министъра е Шибaнa Махмуд,
    държавата става Шибaн Махмудистан

    03:32 02.11.2025

  • 8 Гхот$@

    1 0 Отговор
    Заради това, което щях да напиша, ще ме изтрият.

    03:33 02.11.2025

  • 11 Ежко Бежко

    1 0 Отговор
    Като пуснаха вълка в кошарата трябваше да помислят за овцете. Умните хора казваха, че така не бива. Нарекоха ги фашисти, медиите пригласяха, включително и нашите. Сега да търпят. Нямам никаква жал за европейците.

    03:51 02.11.2025

