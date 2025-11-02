Новини
Свят »
САЩ »
В НАСА са изумени: Неизвестна сила води по странна траектория мистериозния обект 3I/ATLAS към Слънцето ВИДЕО

В НАСА са изумени: Неизвестна сила води по странна траектория мистериозния обект 3I/ATLAS към Слънцето ВИДЕО

2 Ноември, 2025 05:23, обновена 2 Ноември, 2025 05:33 347 2

  • наса-
  • комета-
  • обект-
  • гравитация-
  • слънце-
  • космос

Необичайна маневра на предполагаемата комета е регистрирана на разстояние, еквивалентно на 203 милиона километра от Земята

В НАСА са изумени: Неизвестна сила води по странна траектория мистериозния обект 3I/ATLAS към Слънцето ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обектът 3I/ATLAS е извършил маневра, докато се приближава към Слънцето, демонстрирайки първото доказателство за негравитационно ускорение, сочи доклад от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

„Радиалното ускорение от Слънцето е 135 километра (=9x10^{-7} AU) на квадратен ден. Напречното ускорение спрямо посоката на Слънцето е 60 километра (=4x10^{-7} AU) на квадратен ден“, се казва в доклада.

Тази необичайна маневра е регистрирана на разстояние, еквивалентно на 203 милиона километра.

Ученият от Харвардския университет Ави Льоб предположи, че върху космическия обект действа неизвестна сила, която го кара да се отклонява от траекторията си, докато се приближава към Слънцето. Той също така предположи, че ATLAS може да бъде задвижван от реактивно задвижване.
Ако е така, обясни ученият, обектът ще загуби половината от масата си за определен период от време.
„Такава колосална загуба на маса би трябвало да може да се открие като голям газов облак около 3I/ATLAS през ноември и декември“, заключи той.

Междузвездният обект 3I/ATLAS беше открит на 1 юли. По-късно учените определиха, че това е комета от друга звездна система. Облакът от газ и прах около ядрото му е с диаметър приблизително 24 километра. Компютърен модел оцени възрастта му на над седем и половина милиарда години - три милиарда години по-стара от Слънцето. Това може би е най-старата комета, наблюдавана някога.

През септември Ави Льоб съобщи, че междузвездният обект 3I/ATLAS, преминавайки през Слънчевата система, е претърпял „аномална еволюция“, започвайки да променя цвета си. През август ученият съобщи, че 3I/ATLAS излъчва собствена светлина, подобна на сиянието на автомобилните фарове, въпреки че източникът на сиянието не е идентифициран. Той предположи, че 3I/ATLAS може да е изкуствен обект с мощен енергиен източник, способен да генерира светлина, видима от милиони километри разстояние.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инж. Ганев

    0 0 Отговор
    Какъв квадратен ден бе чуек??

    05:38 02.11.2025

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Аре да идват,че ми писна от тиквички и свинчета!

    05:38 02.11.2025