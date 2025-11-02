Румен Радев: Египет е партньор със стратегическо значение за България и ЕС

Египет е партньор със стратегическо значение за България и Европейския съюз. През последните години политическият диалог и разменените визити на най-високо равнище създадоха нова динамика в двустранните отношения. Това заяви президентът Румен Радев пред египетската национална информационна агенция МЕНА. Българският президент участва вчера вечерта в церемонията, с която официално бе открит в Гиза Големият египетски музей, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
По покана на президента на Арабска република Египет Абдел Фатах ас-Сиси държавни глави и правителствени ръководители от цял свят участваха в събитието. В Големия египетски музей се съхраняват и са изложени десетки хиляди експонати, включително хиляди артефакти от гробницата на владетеля Тутанкамон, които за първи път ще бъдат показани на едно място.
Президентът Радев подчерта пред МЕНА, че Големият египетски музей в Гиза разкрива чудесата на Древен Египет, неговата цивилизация, култура и традиции. Като държава, която е наследник на една от най-старите европейски култури, България напълно разбира значението на опознаването, съхраняването и представянето пред света на богатите исторически и културни традиции.
България и Египет са отворили нова глава в отношенията си с установените нови механизми за диалог и партньорство чрез съвместните комисии за сътрудничество и за двустранно икономическо сътрудничество, отбеляза още Румен Радев. Предстои през 2026 г. да бъде отбелязана и 100-годишнината от установяването на двустранните дипломатически отношения и президентът Радев изрази надежда неговият египетски колега президента Абдел Фатах ас-Сиси да посети България за последващо задълбочаване на двустранните отношения.
Румен Радев подчерта също така, че стокообменът между България и Египет достига 1,8 млрд. долара през 2024 г., като страната ни е сред значимите доставчици на зърнени храни за Египет, пише БНР. Увеличава се и интересът на български компании да инвестират в страната и да установят съвместни партньорства, което ще допринесе и за разширяване на сферите на двустранното сътрудничество.
Домакин на официалната церемония по откриването на Големия египетски музей в Гиза, която е израз на културната дипломация на Египет, беше президентът Абдел Фатах ас-Сиси, който заедно със съпругата си Интисар Амер посрещнаха официалните гости, сред които държавният глава Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева.
Президентът Румен Радев разговаря с Халед ел-Енани, номиниран от изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за нов генерален директор на организацията, който също беше сред гостите на церемонията.
