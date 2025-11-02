Полицията в Берлин арестува заподозрян за планиране на терористична атака

Германската полиция арестува мъж в Берлин, заподозрян в планиране на терористична атака. Това съобщи представител на Главната прокуратура, пише Spiegel, цитиран от ФОКУС.



Арестът е извършен в събота, 1 ноември. Представител на берлинската прокуратура заяви, че мъжът е обвинен в подготовка на тежко престъпление, което заплашва държавата.



Арестуваният мъж трябваше да бъде изправен пред съда този следобед. От него са иззети материали, подходящи за изработване на взривни устройства.



Говорител на Главната прокуратура заяви, че арестът е свързан с планиране на терористична атака на джихадистка основа.



Припомняме, че напоследък атаките на религиозна основа зачестяват. На 2 октомври бе извършено нападение близо до синагога в Манчестър на Йом Кипур, най-светият ден в еврейския религиозен календар. Мъж блъсна кола в група поклонници пред синагога и след това започна да си проправя път в сградата с нож.



Нападателят почина на място по време на ареста си. Съобщава се, че е сирийски гражданин, пристигнал във Великобритания преди повече от 20 години.



Шестима души са арестувани във връзка с нападението близо до синагога в Манчестър.



По-късно британската полиция научи, че нападателят в синагога в Манчестър, което беше класифицирано като терористична атака, е дал клетва за вярност на Ислямска държава (ИДИЛ).

