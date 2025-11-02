Новини
Свят »
Германия »
Полицията в Берлин арестува заподозрян за планиране на терористична атака

2 Ноември, 2025 18:43, обновена 2 Ноември, 2025 18:50 496 5

  • германия-
  • арест-
  • берлин-
  • тероризъм

От него са иззети материали, подходящи за изработване на взривни устройства

Полицията в Берлин арестува заподозрян за планиране на терористична атака - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Германската полиция арестува мъж в Берлин, заподозрян в планиране на терористична атака. Това съобщи представител на Главната прокуратура, пише Spiegel, цитиран от ФОКУС.

Арестът е извършен в събота, 1 ноември. Представител на берлинската прокуратура заяви, че мъжът е обвинен в подготовка на тежко престъпление, което заплашва държавата.

Арестуваният мъж трябваше да бъде изправен пред съда този следобед. От него са иззети материали, подходящи за изработване на взривни устройства.

Говорител на Главната прокуратура заяви, че арестът е свързан с планиране на терористична атака на джихадистка основа.

Припомняме, че напоследък атаките на религиозна основа зачестяват. На 2 октомври бе извършено нападение близо до синагога в Манчестър на Йом Кипур, най-светият ден в еврейския религиозен календар. Мъж блъсна кола в група поклонници пред синагога и след това започна да си проправя път в сградата с нож.

Нападателят почина на място по време на ареста си. Съобщава се, че е сирийски гражданин, пристигнал във Великобритания преди повече от 20 години.

Шестима души са арестувани във връзка с нападението близо до синагога в Манчестър.

По-късно британската полиция научи, че нападателят в синагога в Манчестър, което беше класифицирано като терористична атака, е дал клетва за вярност на Ислямска държава (ИДИЛ).


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 0 Отговор
    Откъде терористи в Германия ?! Там са само руси и синеоки !!! Има някакви слухове за милиони камилари , ама не вярвам !!!

    18:52 02.11.2025

  • 2 Помак

    1 0 Отговор
    Браво на половин ! Така трябва а не да се шири п.. ста та и жандариата ...запада се замозабрави

    18:55 02.11.2025

  • 3 ЛИЛИ

    1 0 Отговор
    АКО СИ МИСЛЯТ ГЕРМАНЦИТЕ ЧЕ ЩЕ ЖИВЕЯТ В МИР , ЩЕ ИМАТ ДА ВЗЕМАТ

    18:56 02.11.2025

  • 4 Може да е бил студент

    0 0 Отговор
    По ядрена физика като Магдалена ташева и да се е подготвял за изпитите в къщи

    19:04 02.11.2025

  • 5 демократ

    1 0 Отговор
    Ще атакуват запада разбира се.
    Седят от 20 години на Запад и западняците отказват да се държат като равни с тях и ги сегрегират.
    Нормално е да има тероризъм над европейските извратеняци и расисти.

    19:24 02.11.2025

Новини по държави:
