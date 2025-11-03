Новини
Таксиметровите шофьори в Атина планират 48-часова стачка

3 Ноември, 2025 10:23 375 0

  • таксиметрови шофьори-
  • атина-
  • стачка-
  • гърция

Шофьорите призовават за свободен достъп до автобусните ленти, посочват местните медии

Таксиметровите шофьори в Атина планират 48-часова стачка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Таксиметровите шофьори в Атина планират 48-часова стачка за сряда и четвъртък, позовавайки се на поредица от нерешени искания, обяви Синдикатът на таксиметровите шофьори в Атика (SATA), цитиран от вестник „Катимерини“, предаде БТА.

Шофьорите призовават за свободен достъп до автобусните ленти и правителството да удължи крайния срок за изискването всички новорегистрирани таксита в Атина и Солун да бъдат изцяло електрически. В момента срокът е до 1 януари 2026 г., а таксиметровите превозвачи искат той да бъде удължен до 2035 г.

Те също така настояват прагът на необлагаемия доход за таксиметровите шофьори да бъде определен на 12 000 евро годишно.


Гърция
