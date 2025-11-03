Новини
Руският министър-председател пристигна в Китай за разговори със Си Дзинпин

3 Ноември, 2025 10:54, обновена 3 Ноември, 2025 10:54 687 5

Москва и Пекин обсъждат засилване на икономическото и технологичното партньорство на фона на спад в търговията

Руският министър-председател пристигна в Китай за разговори със Си Дзинпин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският министър-председател Михаил Мишустин пристигна в Китай за двудневно официално посещение, по време на което ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян. Основен акцент в разговорите ще бъдат икономическото, индустриалното и технологичното сътрудничество между двете страни, съобщават ТАСС и Ройтерс, предава News.bg.

Първият ден от визитата е посветен на заседание на правителствените ръководители в Ханджоу, след което Мишустин ще отпътува за Пекин, където утре ще се срещне със Си Дзинпин. Според Кремъл посещението е „от изключително значение“ за развитието на двустранните отношения. Говорителят Дмитрий Песков отказа да коментира дали президентът Владимир Путин е изпратил специално послание до китайския лидер.

Фокус върху икономиката и стратегическото партньорство

Последната среща между Мишустин и Ли Цян се проведе през август 2024 г. в Москва, когато китайският премиер подчерта „новата енергия и жизненост“ в отношенията между двете столици.

Китай и Русия подписаха „партньорство без граници“ през февруари 2022 г., малко преди началото на войната в Украйна. Оттогава Москва все повече разчита на Пекин за смекчаване на ефекта от западните санкции, залагайки на рекордна търговия, разплащания в юани и разширено енергийно сътрудничество.

Въпреки това, през последните месеци се наблюдава спад в двустранната търговия. Руският министър на индустрията и търговията Антон Алиханов обясни тенденцията с външен икономически натиск и насищане на руския пазар с китайски стоки.

Данни за търговията и нови приоритети

По данни на китайските митници, износът на Китай към Русия е намалял с 21% през септември – най-големият спад за последните седем месеца. В същото време вносът от Русия се е увеличил с 3,8%, след като през август бе отчетен спад от 17,8%.

Очаква се разговорите на Мишустин в Китай да бъдат насочени към укрепване на търговските и инвестиционните връзки, както и към развитие на транспортното, индустриалното и енергийното партньорство, високите технологии и селското стопанство.

Според руски държавни медии Москва вижда в индустриалното и технологичното сътрудничество с Пекин по-устойчив модел за дългосрочно партньорство, по-малко зависим от колебанията на световните пазари.

Подготовка преди срещата на върха

В навечерието на визитата, в китайския град Нинбо, руският вицепремиер Дмитрий Чернишенко и китайският му колега Хъ Лифън председателстваха заседание на двустранна междуправителствена комисия. На срещата беше отчетен ръст на износа на мед и никел, както и разширяване на достъпа на селскостопански стоки между двете държави.


Русия
  • 1 Госあ

    8 0 Отговор
    Хората им казаха много отдавна на западните мародери - край на рекета ! Тия почнаха войни да палят и интриги да плетат ! Портокала щел до 2 години да бъде независим от редките метали на Китай 😂, а Европа вика чао Газпром 😂 Ай да видим !

    11:02 03.11.2025

  • 2 Чапа

    1 5 Отговор
    Руснака е отишъл в Китай да проси пари.

    11:30 03.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор
    Деньги.....
    В Рассии кончились рупли 😁👍

    11:36 03.11.2025

  • 4 Атина Палада оригинал

    0 5 Отговор
    Отива да лиже задници вместо президента

    11:39 03.11.2025

  • 5 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Руския министър председател отива в Китай да моли за безплатна лапша, да изпратят малко на фронта

    12:23 03.11.2025

