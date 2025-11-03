Руският министър-председател пристигна в Китай за разговори със Си Дзинпин

Руският министър-председател Михаил Мишустин пристигна в Китай за двудневно официално посещение, по време на което ще се срещне с китайския президент Си Дзинпин и премиера Ли Цян. Основен акцент в разговорите ще бъдат икономическото, индустриалното и технологичното сътрудничество между двете страни, съобщават ТАСС и Ройтерс, предава News.bg.

Първият ден от визитата е посветен на заседание на правителствените ръководители в Ханджоу, след което Мишустин ще отпътува за Пекин, където утре ще се срещне със Си Дзинпин. Според Кремъл посещението е „от изключително значение“ за развитието на двустранните отношения. Говорителят Дмитрий Песков отказа да коментира дали президентът Владимир Путин е изпратил специално послание до китайския лидер.

Фокус върху икономиката и стратегическото партньорство

Последната среща между Мишустин и Ли Цян се проведе през август 2024 г. в Москва, когато китайският премиер подчерта „новата енергия и жизненост“ в отношенията между двете столици.

Китай и Русия подписаха „партньорство без граници“ през февруари 2022 г., малко преди началото на войната в Украйна. Оттогава Москва все повече разчита на Пекин за смекчаване на ефекта от западните санкции, залагайки на рекордна търговия, разплащания в юани и разширено енергийно сътрудничество.

Въпреки това, през последните месеци се наблюдава спад в двустранната търговия. Руският министър на индустрията и търговията Антон Алиханов обясни тенденцията с външен икономически натиск и насищане на руския пазар с китайски стоки.

Данни за търговията и нови приоритети

По данни на китайските митници, износът на Китай към Русия е намалял с 21% през септември – най-големият спад за последните седем месеца. В същото време вносът от Русия се е увеличил с 3,8%, след като през август бе отчетен спад от 17,8%.

Очаква се разговорите на Мишустин в Китай да бъдат насочени към укрепване на търговските и инвестиционните връзки, както и към развитие на транспортното, индустриалното и енергийното партньорство, високите технологии и селското стопанство.

Според руски държавни медии Москва вижда в индустриалното и технологичното сътрудничество с Пекин по-устойчив модел за дългосрочно партньорство, по-малко зависим от колебанията на световните пазари.

Подготовка преди срещата на върха

В навечерието на визитата, в китайския град Нинбо, руският вицепремиер Дмитрий Чернишенко и китайският му колега Хъ Лифън председателстваха заседание на двустранна междуправителствена комисия. На срещата беше отчетен ръст на износа на мед и никел, както и разширяване на достъпа на селскостопански стоки между двете държави.