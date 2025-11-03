Иран отлага ядрените преговори със САЩ

Иран не бърза да възобнови преговорите със Съединените щати относно ядрената си програма, заяви външният министър на Техеран Абас Арагчи, цитиран от Ал Джазира. Той подчерта, че Иран остава готов за непреки разговори с Вашингтон, но само ако те се проведат от равноправна позиция, основана на взаимния интерес, предава News.bg.

По думите му условията, поставени от САЩ за възобновяване на преговорите, са нелогични и несправедливи, което прави диалога несъстоятелен. „САЩ не бързат и ние не бързаме“, добави Арагчи.

Коментарът идва на фона на повторно наложени санкции от ООН и други предизвикателства пред иранския елит. Министърът посочи, че регионалната динамика се обръща срещу Израел, най-близкия съюзник на САЩ в Близкия изток.

Оман от години действа като посредник между Иран и САЩ по въпроси като ядрена програма, финансови въпроси и размяна на затворници. Шести кръг от преговорите трябваше да се проведе през юни, но атаки на Израел срещу ирански ядрен обект доведоха до 12-дневна война, при която загинаха над 1000 души и инфраструктурата беше унищожена за милиарди долари.