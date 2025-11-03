Първата жена президент на Танзания положи клетва на фона на масови протести

Президентът на Танзания, Самия Сулуху Хасан, положи клетва за своя първи избран президентски мандат в понеделник, след като спечели изборите с 97,66% от гласовете, съобщават международните агенции, предава News.bg.

Церемонията се проведе на военна база в Додома, където 65-годишната Хасан, облечена в червен шал и тъмни очила, произнесе клетвата си пред хиляди присъстващи и с военни почести, предава „Ройтерс“.

Хасан заема поста от 2021 г., когато наследи покойния президент Джон Магуфули, починал след кратко боледуване, официално от сърдечна недостатъчност, но според редица източници - от усложнения, свързани с COVID-19. Магуфули беше известен с отрицанието на пандемията и отказа да въведе противоепидемични мерки.

Изборният процес и протести

Победата на Хасан ѝ осигурява първия пълен петгодишен мандат, но изборите бяха засенчени от насилие и обвинения в манипулации. По време на гласуването основните кандидати на двете най-големи опозиционни партии бяха дисквалифицирани, което предизвика масови протести. Очевидци съобщават за подпалени правителствени сгради и ответни действия на полицията със сълзотворен газ и стрелба.

Опозицията твърди, че стотици хора са загинали, а Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека потвърди „достоверни сведения“ за **поне 10 жертви в три града“. Правителството в Додома отхвърли тези данни като „силно преувеличени“.

Първата жена президент и бъдещите цели

Самия Сулуху Хасан е първата жена президент в историята на Танзания. Тя се счита за умерен лидер, който се опитва да балансира между твърдолинейното наследство на Магуфули и международния натиск за повече демократични реформи. В речта си след клетвата тя заяви, че ще работи за единство и стабилност, поставяйки интересите на народа над политическите различия.