Китай удължава безвизовия режим за чужденци до края на 2026 г.

Китай обяви, че удължава безвизовата си политика за редица държави, включително Франция, до 31 декември 2026 г., а от 10 ноември към схемата ще се присъедини и Швеция, съобщава външното министерство, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Съгласно правилата, посетители от отговарящи на условията страни могат да влизат в Китай за бизнес, туризъм, семейни посещения или транзитно преминаване до 30 дни без виза.

Китай предлага безвизов достъп на граждани от десетки държави, включително голямата част от Европа, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, както и няколко държави от Южна Америка и регионите на Персийския залив.

Тази стъпка е част от усилията на Пекин да съживи туристическия сектор, засегнат от строгите ограничения срещу COVID-19, и да засили чуждестранното ангажиране.

След срещата в Южна Корея между китайския лидер Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, Пекин потвърди, че едногодишното спиране на разширения контрол върху износа на редкоземни елементи ще се прилага и за ЕС.