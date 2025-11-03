Новини
Свят »
Китай »
Китай удължава безвизовия режим за чужденци до края на 2026 г.

Китай удължава безвизовия режим за чужденци до края на 2026 г.

3 Ноември, 2025 13:27 466 1

  • китай-
  • безвизов режим-
  • чужденци

Франция и Швеция сред страните, чиито граждани могат да влизат за туризъм и бизнес без виза

Китай удължава безвизовия режим за чужденци до края на 2026 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай обяви, че удължава безвизовата си политика за редица държави, включително Франция, до 31 декември 2026 г., а от 10 ноември към схемата ще се присъедини и Швеция, съобщава външното министерство, цитирано от „Ройтерс“, предава News.bg.

Съгласно правилата, посетители от отговарящи на условията страни могат да влизат в Китай за бизнес, туризъм, семейни посещения или транзитно преминаване до 30 дни без виза.

Китай предлага безвизов достъп на граждани от десетки държави, включително голямата част от Европа, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Южна Корея, както и няколко държави от Южна Америка и регионите на Персийския залив.

Тази стъпка е част от усилията на Пекин да съживи туристическия сектор, засегнат от строгите ограничения срещу COVID-19, и да засили чуждестранното ангажиране.

След срещата в Южна Корея между китайския лидер Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, Пекин потвърди, че едногодишното спиране на разширения контрол върху износа на редкоземни елементи ще се прилага и за ЕС.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пешо Кюстендилецо

    0 1 Отговор
    А па това е ногу далече, я си одим до Гръция летото с Астрата и до Крива Паланка некой пат да си купим нещо. Кой че ти иде по Китай, до там път нема, ни китайски знам ни евро пара важи там.

    13:38 03.11.2025

Новини по държави:
