Забавени доставки на Ф-16 и американски бомби за Тайван

Производители от американската компания „Локхийд Мартин“ работят извънредно, за да ускорят производството на забавените изтребители Ф-16Ви за Тайван, съобщи министерството на отбраната на страната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Доставката на американските пикиращи бомби AGM-154 също е забавена поради проблеми с веригата на доставки, посочват от ведомството. Тайван, изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, многократно е сигнализирал за забавяния в оръжейните доставки от САЩ, основния международен партньор и доставчик на въоръжение за Тайпе.

В доклад пред депутати министерството отбелязва, че доставката на всички 66 изтребителя Ф-16Ви е отложена заради прекъсвания и премествания на производствената линия. Първоначално изтребителите е трябвало да бъдат доставени до края на 2026 г. За да се компенсира забавянето, производителите работят на две смени от по 20 часа, а Тайван продължава да наблюдава напредъка, за да гарантира спазването на договорните задължения.

„Локхийд Мартин“ не е коментирал случая пред журналисти.

Министерството съобщи и за забавяния при доставката на бомбите AGM-154 на компанията „Рейтиън“, на стойност 4,44 млрд долара. Първоначално те е трябвало да бъдат доставени до края на 2026 г., но се очаква доставката да се осъществи едва между края на 2027 и 2028 г., отново заради проблеми с производствените вериги.

Министерството на отбраната уточнява, че всяка оръжейна поръчка се контролира чрез редовни срещи между Тайван и САЩ, а сроковете за плащане се коригират спрямо напредъка на производството, за да се избегнат преждевременни плащания преди реалната доставка на оборудването.