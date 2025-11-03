Новини
Забавени доставки на Ф-16 и американски бомби за Тайван

Забавени доставки на Ф-16 и американски бомби за Тайван

3 Ноември, 2025 14:37, обновена 3 Ноември, 2025 14:40 429 2

„Локхийд Мартин“ ускорява производството на изтребители и оръжия заради проблеми с веригата на доставки

Забавени доставки на Ф-16 и американски бомби за Тайван - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Производители от американската компания „Локхийд Мартин“ работят извънредно, за да ускорят производството на забавените изтребители Ф-16Ви за Тайван, съобщи министерството на отбраната на страната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Доставката на американските пикиращи бомби AGM-154 също е забавена поради проблеми с веригата на доставки, посочват от ведомството. Тайван, изправен пред нарастваща военна заплаха от Пекин, многократно е сигнализирал за забавяния в оръжейните доставки от САЩ, основния международен партньор и доставчик на въоръжение за Тайпе.

В доклад пред депутати министерството отбелязва, че доставката на всички 66 изтребителя Ф-16Ви е отложена заради прекъсвания и премествания на производствената линия. Първоначално изтребителите е трябвало да бъдат доставени до края на 2026 г. За да се компенсира забавянето, производителите работят на две смени от по 20 часа, а Тайван продължава да наблюдава напредъка, за да гарантира спазването на договорните задължения.

„Локхийд Мартин“ не е коментирал случая пред журналисти.

Министерството съобщи и за забавяния при доставката на бомбите AGM-154 на компанията „Рейтиън“, на стойност 4,44 млрд долара. Първоначално те е трябвало да бъдат доставени до края на 2026 г., но се очаква доставката да се осъществи едва между края на 2027 и 2028 г., отново заради проблеми с производствените вериги.

Министерството на отбраната уточнява, че всяка оръжейна поръчка се контролира чрез редовни срещи между Тайван и САЩ, а сроковете за плащане се коригират спрямо напредъка на производството, за да се избегнат преждевременни плащания преди реалната доставка на оборудването.


Тайван
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 накратко

    2 0 Отговор
    Много ВЪ !

    14:46 03.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Те и за България СА ЗАБАВЕНИ С ГОДИНИ ‼️

    14:57 03.11.2025