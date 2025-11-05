Новини
Внимание, украински дронове! Русия спря рафинерията и износа на гориво от Туапсе след унищожителния удар
  Тема: Украйна

Внимание, украински дронове! Русия спря рафинерията и износа на гориво от Туапсе след унищожителния удар

5 Ноември, 2025 15:03 1 896 52

Ориентираният към износ завод в Туапсе, който има капацитет за преработка от 240 000 барела петрол на ден, произвежда нафта, мазут, вакуумен газьол и дизел с високо съдържание на сяра

Внимание, украински дронове! Русия спря рафинерията и износа на гориво от Туапсе след унищожителния удар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руското черноморско пристанище Туапсе е спряло износа на гориво, а местната петролна рафинерия е спряла преработката на суров петрол след атаките на украински дронове срещу инфраструктурата му на 2 ноември. Това разкриха двама източници от индустрията, цитирани от "Ройтерс".

В неделя Украйна обяви, че нейните дронове са поразили Туапсе - едно от основните черноморски петролни пристанища на Русия, причинявайки пожар и повреждайки поне един кораб. Ударът бе част от усилията на Киев да подкопае военната икономика на Русия, като атакува енергийната ѝ инфраструктура.

Още новини от Украйна

Регионалната администрация потвърди, че ударът е предизвикал пожар на пристанището.

От няколко месеца Украйна атакува руски петролни рафинерии, депа и тръбопроводи, а украинската енергийна инфраструктура също е била цел на руски удари във война, която наближава четвъртата си година.

Източниците съобщиха, че контролираната от "Роснефт" рафинерия, която изнася по-голямата част от продукцията си, е спряла преработката на следващия ден поради щетите по пристанищната инфраструктура.

Преди атаката се очакваше Туапсе да увеличи износа на петролни продукти през ноември.

По данни на LSEG три танкера са били акостирани в пристанището по време на атаката за товарене на нафта, дизел и мазут.

Към днешния ден всички плавателни съдове са преместени от кейовете и са хвърлили котва близо до пристанището.

Ориентираният към износ завод в Туапсе, който има капацитет за преработка от 240 000 барела петрол на ден, произвежда нафта, мазут, вакуумен газьол и дизел с високо съдържание на сяра.

Рафинерията, която беше обект на атаки с дронове няколко пъти, снабдява основно Китай, Малайзия, Сингапур и Турция.


  • 1 Ха ХаХа

    32 25 Отговор
    Никакво спиране на работата няма.
    Фейкове укросвински

    Коментиран от #15, #46

    15:05 05.11.2025

  • 2 си дзън

    30 33 Отговор
    Днес ще теглят една боя и утре я пускат рафинерията.
    Идеалът за руско семейство е: Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
    рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
    Това искат да направят руснаците навсякъде по света.

    Коментиран от #5, #7, #21

    15:06 05.11.2025

  • 3 Сатана Z

    30 22 Отговор
    Дори и да е вярно,в което се съмнявам ,то завод се строи за разлика от ония 10 000 укро смъртници обкръжени в Красноармейск ,които няма да излязат живи от дупките където са се навряли.

    Коментиран от #9, #27

    15:06 05.11.2025

  • 4 Ми....

    12 11 Отговор
    Да си ги пазят.

    15:06 05.11.2025

  • 5 Дзън

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Дъщеря и сама ли работи или учи занаят от майка си?

    15:07 05.11.2025

  • 6 Внимание, украински тролове и писари

    23 17 Отговор
    утре пък ще запеете друга песен

    15:07 05.11.2025

  • 7 Казал

    12 7 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Помакът чиито баби обслужваха турците

    15:07 05.11.2025

  • 8 И Киев е Руски

    19 11 Отговор
    На 2 ри ноември и нашите мисирки научават сега.евро подлогите са жалка работа

    15:09 05.11.2025

  • 9 Моча в калта

    18 19 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Аз се съмнявам, че крайцерът Москва още плава някъде.

    15:09 05.11.2025

  • 10 Сандо

    11 5 Отговор
    А кога собствениците на разни компании ще развържат дебелите си портфейли за да инвестират в отбрана на предприятията си?Или за тях държавата е тази,която трябва да харчи и да ги пази,а те да прибират тлъсти пачки,които да изнася в чужбина пред широко затворените очи на Централната банка на Русия?

    Коментиран от #37

    15:09 05.11.2025

  • 11 Простифакти русофобски

    24 9 Отговор
    Утре да не забравите пак да напишете за Туапсе о какво станало миналата неделя!)) Едни и същи новини колкото и пъти да ги повтаряте няма да спаси от капитулацията окраина нито пък ще заблуди българите!

    15:10 05.11.2025

  • 12 404

    14 5 Отговор
    А пък ако знаете какво се случи на 9 ти септември

    15:10 05.11.2025

  • 13 Оше

    13 23 Отговор
    Украйна има правото да данася още повече и по-значими удари срещу Русия, докато диваците не се изтеглят от окупираните украински земи и Крим.

    15:11 05.11.2025

  • 14 име

    18 8 Отговор
    Бандерите всеки ден удрят поне 2-3 рафинерии и ги унищожават, всички рафинерии са ударени и за трети път се повтаря цикъла на унищожаване. А руснаците, качени на бронирани магарета, с лопата в ръка, ги бъхтят по целия 1250 километров фронт!

    Коментиран от #17

    15:11 05.11.2025

  • 15 ХИ ХИ

    16 20 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ХаХа":

    Блатото наречено русия. фалира.

    Коментиран от #28, #44

    15:12 05.11.2025

  • 16 И Киев е Руски

    14 7 Отговор
    Още една немска фирма със 1000 да роби затвори врати

    15:13 05.11.2025

  • 17 Да де

    7 13 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #34

    15:13 05.11.2025

  • 18 Путин

    14 10 Отговор
    Всичко върви по план!

    15:13 05.11.2025

  • 19 Конфети "Земя -въздух-земя"

    18 5 Отговор
    Пак ще има заря над Украйна,сълзи и сополи

    Коментиран от #30

    15:14 05.11.2025

  • 20 Гощо

    9 10 Отговор
    Превземането на Покровск миналата седмица ли беше или миналата година?

    15:15 05.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТКЗС

    14 4 Отговор
    Що лопати ще излетят утре за Украйна,не е истина

    15:16 05.11.2025

  • 24 Значи за ЗЕЛЬО

    11 6 Отговор
    КЛОУНА НАРКО ЛИНИЯТА МОЖЕ ДА БОМБАРДИРА А ЗА РУСИТЕ НЕ МОЖЕ. ЕВРЕИТЕ МОЖЕ ДА УБИВАТ В ПЪТИ ПОВЕЧЕ А ВИЕ ПОСТОЯННО ВСИЧКО ЛОШО ПРЕПИСВАТЕ НА РУСИТЕ. СПРЕТЕ СЕ. И ОНИЯ МЮСЮЛМАНИТЕ ПРАВЯТ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ ОТ РУСНАЦИТЕ.

    15:16 05.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Н.Кънчев

    13 5 Отговор
    Въпрос за 100000 лева. Кое ще изчезне първо.Руските рафинерии или немските автомобилни заводи

    15:18 05.11.2025

  • 27 НАЧАЛНИК,

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    АВЕ ТАКА Е
    АМА ТВОЯ БРОНЗОВИЯ войник
    ОТ М.О.Ч.А. ...НЯМА ДА СЕ ВЪРНЕ В
    КНЯЖЕСКАТА ГРАДИНА...😀😀..НИКОГАЖШ

    15:22 05.11.2025

  • 28 Хахахахаха

    12 5 Отговор

    До коментар #15 от "ХИ ХИ":

    По вероячтно е европейският халифат да фалира от колкото Русия.

    15:22 05.11.2025

  • 29 Реално

    9 10 Отговор
    Това са добри новини.

    15:24 05.11.2025

  • 30 Хахахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Конфети "Земя -въздух-земя"":

    Защо пак бе те не са спирали да текат.

    15:24 05.11.2025

  • 31 Фильо Русев

    4 5 Отговор
    Лошо ми е!Вдигнах кръвно!

    15:27 05.11.2025

  • 32 Един не чул, друг не видял

    9 2 Отговор
    Нещо, Коалицията на лаещите,...никакви ги няма почти месец..нито интервюта,нито заплахи, нито нови санкции...

    15:27 05.11.2025

  • 33 Монголо- мюсюлманската БеГзиностанция

    9 8 Отговор
    Приключи!
    Километрични опашки за горива с КУПОНИ, без мобилен Интернет, 146$ минимальная зар-плата, Нефто и Газ станции ФИРА, летища парализирани, горящи военни заводи,складове , стратегически обекти,... Москалбад ще кара зоната на свещи и портрети на Фюрера пеДо-фил и ху -- ЕСОС
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #38, #42, #47

    15:28 05.11.2025

  • 34 име

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Да де":

    Не е вярно, няма как 4г да го разправяме щото бандерите само от 2023г се канят да спрат нафтата у федерацията за да няма за танковете, да няма и за тракторите, да настъпи глад и федерацията да се разпадне. Заедно с кримския мост, разбира се. Макс 3г да е било и никога няма да се случи. А за лопатите ги раправяте вие, мъpcyлка, аналена бербок и кая калас. Все капацитети сте се събрали.

    15:28 05.11.2025

  • 35 Внимание,Факти

    4 4 Отговор
    Пак новини от преди седмица

    15:29 05.11.2025

  • 36 У ДРИ БАЦЕ

    4 3 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ!
    Иииииххххуууу Й
    Хехехехехехе

    15:29 05.11.2025

  • 37 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    От месец тече изтичането на руски капитали от Европа обратно за Русия! Това се случи,когато Белгия разблокира на всички руски олигарси блокираните сметки..
    И в Европа настъпи ужасТ:)) като гледа празните сметки на руските олигарси ..

    15:31 05.11.2025

  • 38 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Монголо- мюсюлманската БеГзиностанция":

    Тебе от коя психо-болница те изтървааха.

    15:31 05.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 А не бе

    5 4 Отговор
    Я кажете за най голямото газохранилище на Украйна май вече го няма . Вече половин Украйна няма ток, вода и отопление.

    15:36 05.11.2025

  • 41 Евронюз

    1 2 Отговор
    Зеленски дава интервю по неговите думи..ОТ ТАЙНО МЯСТО В ПОКРОВСК
    Тръмп му звънял и той го помолил са накара Орбан да подкрепи Украйна за Нато.
    Вк.Заман..Турция...ЕС щели да приемат Украйна в ЕС въпреки че е във война.

    15:37 05.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Слави

    2 3 Отговор
    В Киев вече ги ловят като жи вотни по улиците. Недостига пушечно месо за Зелената хунта.

    15:39 05.11.2025

  • 44 Фалира

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ХИ ХИ":

    Свинерайхът

    15:39 05.11.2025

  • 45 Баш Балък

    2 2 Отговор
    Пак перемоги, на фронта бирата е друга.

    15:41 05.11.2025

  • 46 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ХаХа":

    Зеленски обеща - ще остави само рафинериите в Камчатка да работят !

    15:57 05.11.2025

  • 47 КЪДЕ БЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Монголо- мюсюлманската БеГзиностанция":

    В ПОКРОВСК ГЛЕДАХ ЕДНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
    НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ КРАЙ НА ГРАДА
    РУСНАЦИТЕ СИ ЗАРЕЖДАХА И ПИТАХА С КВО ДА ПЛАТЯТ
    С РУБЛИ ЛИ ИЛИ С ГРИВНИ

    15:58 05.11.2025

  • 48 Ванга

    0 1 Отговор
    Русия ке падне

    Коментиран от #51

    16:15 05.11.2025

  • 49 Кресна

    0 0 Отговор
    Факти,вие виждали ли сте рафинерии в живота си ? В Русия няма рафинерия по малка от (размери; 10 на 5 км) Това което ударят украинците е едни цилиндри-помпи които изтласкват -тласкат петрола .Количество в тези системи е по малко от една газка ,но поради факти на затворено помещение и нефт се образува голям облак горивен .Повечето тук ви вярват ,но то е защото нямат и представа какво е рафинерия .Какъв е този дрон дето разруши рафинерия 10 на 5 км???? Бъдете по сериозни и стига с тази нискокачествена пропаганда .

    16:21 05.11.2025

  • 50 Хи.. Хи.. 🤭😅

    0 1 Отговор
    Зельо ви направи криви с тия дронове🤣🤭.. хи.. хи....

    16:21 05.11.2025

  • 51 Смотльо,

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ванга":

    Русия не знам ,ама тази дето е виновна да те има пада редовно под мен :))

    16:22 05.11.2025

  • 52 Кресна

    0 0 Отговор
    Ако от Факти бяха учили малко повече,щяха да знаят ,че в Русия и ,Канада ,Норвегия (където има студове) рафинериите спират есен и пролет за нагласяне към летен и зимен режим .Те спират всяка година от както ги има ,но от Факти едва сега забелязали и пишат поредните си глупости .

    16:33 05.11.2025

