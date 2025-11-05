Внимание, украински дронове! Русия спря рафинерията и износа на гориво от Туапсе след унищожителния удар

Руското черноморско пристанище Туапсе е спряло износа на гориво, а местната петролна рафинерия е спряла преработката на суров петрол след атаките на украински дронове срещу инфраструктурата му на 2 ноември. Това разкриха двама източници от индустрията, цитирани от "Ройтерс".
В неделя Украйна обяви, че нейните дронове са поразили Туапсе - едно от основните черноморски петролни пристанища на Русия, причинявайки пожар и повреждайки поне един кораб. Ударът бе част от усилията на Киев да подкопае военната икономика на Русия, като атакува енергийната ѝ инфраструктура.
Регионалната администрация потвърди, че ударът е предизвикал пожар на пристанището.
От няколко месеца Украйна атакува руски петролни рафинерии, депа и тръбопроводи, а украинската енергийна инфраструктура също е била цел на руски удари във война, която наближава четвъртата си година.
Източниците съобщиха, че контролираната от "Роснефт" рафинерия, която изнася по-голямата част от продукцията си, е спряла преработката на следващия ден поради щетите по пристанищната инфраструктура.
Преди атаката се очакваше Туапсе да увеличи износа на петролни продукти през ноември.
По данни на LSEG три танкера са били акостирани в пристанището по време на атаката за товарене на нафта, дизел и мазут.
Към днешния ден всички плавателни съдове са преместени от кейовете и са хвърлили котва близо до пристанището.
Ориентираният към износ завод в Туапсе, който има капацитет за преработка от 240 000 барела петрол на ден, произвежда нафта, мазут, вакуумен газьол и дизел с високо съдържание на сяра.
Рафинерията, която беше обект на атаки с дронове няколко пъти, снабдява основно Китай, Малайзия, Сингапур и Турция.
