Axios: Вашингтон предлага на ООН разполагане на международни сили в ивицата Газа

САЩ представиха проекторезолюция на няколко страни в Съвета за сигурност на ООН за разполагане на международни стабилизационни сили в ивицата Газа за поне две години, съобщи Axios.

Проекторезолюцията, с която журналистите на портала са се запознали, предвижда „предоставяне на Съединените щати и други участващи страни широки правомощия за управление на ивицата Газа и гарантиране на сигурността до края на 2027 г., с възможност за удължаване“.

Американски служител уточни, че документът ще бъде обсъден от Съвета за сигурност на ООН през следващите дни. Администрацията във Вашингтон иска гласуването по резолюцията да се проведе по-късно, а разполагането на международни сили в палестинския анклав да започне до януари.

Проектът на документ призовава за сформиране на международни сили, които ще „осигуряват границите на ивицата Газа с Израел и Египет, ще защитават цивилното население и хуманитарните коридори и ще обучават нови палестински полицейски сили, с които ще си сътрудничат“, съобщава медията. Тези сили ще отговарят и за „демилитаризирането на ивицата Газа, включително унищожаването и предотвратяването на възстановяването на военна, терористична и офанзивна инфраструктура“, както и за конфискацията на оръжия от групировки, действащи в анклава.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в Газа. Документът се състои от 20 точки и призовава за въвеждане на временна външна администрация в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили.

На 9 октомври страните в конфликта подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план на Тръмп. На 10 октомври влезе в сила споразумението за прекратяване на огъня в Газа.