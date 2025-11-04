Новини
Свят »
Палестина »
Axios: Вашингтон предлага на ООН разполагане на международни сили в ивицата Газа

Axios: Вашингтон предлага на ООН разполагане на международни сили в ивицата Газа

4 Ноември, 2025 03:05, обновена 4 Ноември, 2025 03:15 369 0

  • сащ-
  • газа-
  • международни сили

Проекторезолюция в Съвета за сигурност предвижда предоставяне на Съединените щати и други страни широки правомощия за управление на анклава

Axios: Вашингтон предлага на ООН разполагане на международни сили в ивицата Газа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ представиха проекторезолюция на няколко страни в Съвета за сигурност на ООН за разполагане на международни стабилизационни сили в ивицата Газа за поне две години, съобщи Axios.

Проекторезолюцията, с която журналистите на портала са се запознали, предвижда „предоставяне на Съединените щати и други участващи страни широки правомощия за управление на ивицата Газа и гарантиране на сигурността до края на 2027 г., с възможност за удължаване“.

Американски служител уточни, че документът ще бъде обсъден от Съвета за сигурност на ООН през следващите дни. Администрацията във Вашингтон иска гласуването по резолюцията да се проведе по-късно, а разполагането на международни сили в палестинския анклав да започне до януари.

Проектът на документ призовава за сформиране на международни сили, които ще „осигуряват границите на ивицата Газа с Израел и Египет, ще защитават цивилното население и хуманитарните коридори и ще обучават нови палестински полицейски сили, с които ще си сътрудничат“, съобщава медията. Тези сили ще отговарят и за „демилитаризирането на ивицата Газа, включително унищожаването и предотвратяването на възстановяването на военна, терористична и офанзивна инфраструктура“, както и за конфискацията на оръжия от групировки, действащи в анклава.

На 29 септември Белият дом представи „всеобхватния план“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, насочен към разрешаване на конфликта в Газа. Документът се състои от 20 точки и призовава за въвеждане на временна външна администрация в палестинския анклав и разполагане на международни стабилизационни сили.

На 9 октомври страните в конфликта подписаха споразумение за прилагане на първата фаза от мирния план на Тръмп. На 10 октомври влезе в сила споразумението за прекратяване на огъня в Газа.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ