Сръбският президент Александър Вучич се съгласи на предсрочни парламентарни избори

Сръбският президент Александър Вучич се съгласи на предсрочни парламентарни избори

4 Ноември, 2025 03:27, обновена 4 Ноември, 2025 03:38 691 3

Въпреки че участващите в блокадите представляват значително малцинство в нашата страна, ние ще се съобразим с исканията им, заяви държавният глава, цитиран от  Srbija Danas

Сръбският президент Александър Вучич се съгласи на предсрочни парламентарни избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Сърбия ще бъдат проведени парламентарни избори преди изтичането на настоящия мандат на народните представители през декември 2027 г., обяви сръбският президент Вучич в реч на Националния стадион в Белград, цитиран от Srbija Danas.

„Компетентните органи в нашата страна ще решат, в съответствие с Конституцията и закона, кога ще се проведат изборите. Въпреки,че участващите в блокадите представляват значително малцинство в нашата страна, ние ще се съобразим с исканията им и изборите ще се проведат предсрочно. Кога? Компетентният орган ще реши. А народът ще покаже на вота какви политики подкрепя“, заяви държавният глава.

Според медията, изборите може да се проведат преди края на годината.

Масовите студентски и опозиционни протести продължават в Сърбия, година след срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 15 души. Участниците настояват за публикуване на пълна документация за реконструкцията на гарата, наказателно преследване на длъжностни лица, замесени в трагедията, и освобождаване от наказателно преследване на всички задържани по време на протестите. Протестиращите често блокират пътища и влизат в сблъсъци с полицията.


Сърбия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спасение няма

    0 1 Отговор
    -;-
    Значи опозицията била Малцинство..

    04:07 04.11.2025

  • 2 Никой

    3 0 Отговор
    Нещо се случва там. Сигурно - някакви интереси има - да преобърнат наопаки Сърбия. След като нас ни доведоха до "нулата". Буквално се разхождаме - ходещи просяци.

    Сърбия трябва да са много глупави да тръгнат по нашия път - но - тяхна си работа.

    04:25 04.11.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Удариха нефта сащ и клекна

    05:00 04.11.2025

