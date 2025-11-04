Сръбският президент Александър Вучич се съгласи на предсрочни парламентарни избори

В Сърбия ще бъдат проведени парламентарни избори преди изтичането на настоящия мандат на народните представители през декември 2027 г., обяви сръбският президент Вучич в реч на Националния стадион в Белград, цитиран от Srbija Danas.

„Компетентните органи в нашата страна ще решат, в съответствие с Конституцията и закона, кога ще се проведат изборите. Въпреки,че участващите в блокадите представляват значително малцинство в нашата страна, ние ще се съобразим с исканията им и изборите ще се проведат предсрочно. Кога? Компетентният орган ще реши. А народът ще покаже на вота какви политики подкрепя“, заяви държавният глава.

Според медията, изборите може да се проведат преди края на годината.

Масовите студентски и опозиционни протести продължават в Сърбия, година след срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад, при което загинаха 15 души. Участниците настояват за публикуване на пълна документация за реконструкцията на гарата, наказателно преследване на длъжностни лица, замесени в трагедията, и освобождаване от наказателно преследване на всички задържани по време на протестите. Протестиращите често блокират пътища и влизат в сблъсъци с полицията.