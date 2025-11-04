Новини
Губернаторът на Ню Джърси мобилизира Националната гвардия за предоставяне на хранителна помощ

Губернаторът на Ню Джърси мобилизира Националната гвардия за предоставяне на хранителна помощ

4 Ноември, 2025 03:48, обновена 4 Ноември, 2025 03:55 533 1

Ще бъде направено всичко възможно в подкрепа на жителите, заяви Фил Мърфи

Губернаторът на Ню Джърси мобилизира Националната гвардия за предоставяне на хранителна помощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи нареди мобилизирането на Националната гвардия на Ню Джърси за оказване на хранителна помощ на фона на продължаващото спиране на работата на правителството на САЩ.

„Мобилизирахме Националната гвардия на Ню Джърси за оказване на помощ за съхранение и транспортиране на храна поради неспособността на администрацията на Тръмп да финансира последователно и изцяло помощите по Програмата за допълнителна хранителна помощ“, съобщи той.

„Ще продължим да правим всичко възможно, за да подкрепим нашите хранителни банки и да помогнем на стотиците хиляди жители на Ню Джърси, засегнати от тази криза.“

Миналата седмица губернаторът на Ню Йорк Кати Хочул обяви извънредно положение и анонсира допълнителни 65 милиона долара субсидии за хранителна помощ за жителите на щата поради спирането на финансирането на хранителна помощ от федералното правителство, считано от 1 ноември, поради прекъсването на работата на правителството.

Частично спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по редица разходни позиции, включително здравеопазване и все още не са в състояние да го постигнат. Демократи и републиканци се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането на дейността и са го удължили с политически цели.

От 1977 г. финансирането на федералното правителство е прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни - от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия президентски мандат на Тръмп).


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луд

    Траино безработните от 4 поколения искат да ядът без да се трудят,Така се е хранил Баща ми,Дядо и пра Дядо ми та аз ли да не ги наследя.Президента точно това цели да има справедливост 4 поколения и 55милиона търтеи това го няма никъде на друго място.

    04:48 04.11.2025