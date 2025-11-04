Новини
В отсъствието на Тръмп: Върховният съд на САЩ решава съдбата на тарифите в сряда, Скот Бесент иска място на първия ред

4 Ноември, 2025 04:45, обновена 4 Ноември, 2025 04:55

Това е въпрос на национална сигурност, заяви министърът на финансите

В отсъствието на Тръмп: Върховният съд на САЩ решава съдбата на тарифите в сряда, Скот Бесент иска място на първия ред - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обяви намерението си да присъства на заседанието във Върховния съд в сряда, на което ще се определи съдбата на тарифите, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Американският лидер вече обяви, че няма да присъства на заседанието, позовавайки се на желание да не разсейва вниманието от основната тема. Бесент обаче планира да присъства и се надява да има „място на първия ред“. „Това е въпрос на национална сигурност“, каза той в интервю за Fox News.

Върховният съд насрочи заседание за 5 ноември, за да разгледа законността на много мита, наложени от администрацията на САЩ. Делото беше образувано, след като група представители на бизнеса заведоха дело срещу правителството на САЩ, твърдейки, че тарифите са незаконни и вредят на техните компании.

На 29 август Апелативният съд на окръг Колумбия постанови, че Тръмп няма необходимите правомощия да налага много от обявените от него тарифи. На 4 септември администрацията на Тръмп подаде молба до Върховния съд да отмени решението.

Тръмп и висши членове на неговата администрация, включително министърът на търговията Хауърд Лътник и търговският преговарящ Джеймисън Гриър, многократно са заявявали необходимостта от запазване на тарифите, твърдейки, че неспазването им би застрашило търговските преговори на САЩ с други страни и съществуващите споразумения.


САЩ
