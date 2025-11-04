Си Дзинпин посрещна в Пекин руския премиер Михаил Мишустин ВИДЕО

Руският премиер Михаил Мишустин и китайският президент Си Дзинпин се срещнаха в Пекин, за да обсъдят взаимни инвестиции и съвместни проекти.

„Важно е да продължим да създаваме благоприятни условия за привличане на взаимни инвестиции и подкрепа на нашите съвместни проекти“, заяви руският премиер.

Мишустин информира китайския лидер, че чрез своите правителства той и неговият колега Ли Цян, премиер на Държавния съвет, осигуряват координирана работа за изпълнение на решения, взети на най-високо ниво.

„Вчера в Ханджоу се проведе 30-ата редовна среща на правителствените ръководители на Русия и Китай. Обсъдихме всички актуални въпроси от двустранния дневен ред и очертахме нови задачи за укрепване на търговското, икономическото, научното и технологичното сътрудничество между нашите страни“, каза Мишустин.

Премиерът се спря и на хуманитарното сътрудничество.

„Ценим силните си културни и хуманитарни връзки. Те се основават на добрите традиции на приятелство и взаимна симпатия между народите на Русия и Китай“, отбеляза руският премиер.