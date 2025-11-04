Новини
Си Дзинпин посрещна в Пекин руския премиер Михаил Мишустин ВИДЕО

4 Ноември, 2025 05:16, обновена 4 Ноември, 2025 05:22

Двамата обсъдиха взаимни инвестиции и съвместни проекти

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският премиер Михаил Мишустин и китайският президент Си Дзинпин се срещнаха в Пекин, за да обсъдят взаимни инвестиции и съвместни проекти.

„Важно е да продължим да създаваме благоприятни условия за привличане на взаимни инвестиции и подкрепа на нашите съвместни проекти“, заяви руският премиер.

Мишустин информира китайския лидер, че чрез своите правителства той и неговият колега Ли Цян, премиер на Държавния съвет, осигуряват координирана работа за изпълнение на решения, взети на най-високо ниво.

„Вчера в Ханджоу се проведе 30-ата редовна среща на правителствените ръководители на Русия и Китай. Обсъдихме всички актуални въпроси от двустранния дневен ред и очертахме нови задачи за укрепване на търговското, икономическото, научното и технологичното сътрудничество между нашите страни“, каза Мишустин.

Премиерът се спря и на хуманитарното сътрудничество.

„Ценим силните си културни и хуманитарни връзки. Те се основават на добрите традиции на приятелство и взаимна симпатия между народите на Русия и Китай“, отбеляза руският премиер.


Китай
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гай Баньо

    6 1 Отговор
    Така се посреща държавник , а не като наш зеля в Щатите , дето никой не го чака и му се подиграват за стайлинга на енорийски свещеник !

    05:33 04.11.2025

  • 3 селски ,

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":

    Да не си се объркал със зеления , само той ходи да проси , руснаците имат всичко , нямат нужда от просия !

    05:35 04.11.2025

  • 4 Кресна

    6 1 Отговор
    В хотел Севастопол (мястото където някога отдадоха западните бизнес елити ) сега е пълно само с китайци .Оказа се ,че Русия няма нужда от Европа и бизнеса е насочен към Азия .В събота вечерта вечерях с един американец в хотела и се оказа ,че само персонала и ние сме бели ,всичко друго е жълт цвят .Европа си отива от хубавия живот и благинките които получаваше от Русия ,представете си и като плати цената на войната в Украйна ,изведнъж европейците се окажат по бедни от хората на Венецуела .С такъв европейски елит ,толкова .

    05:44 04.11.2025

  • 5 Гошо

    3 1 Отговор
    Интересно ми е Блуберг какво ще напишат сега

    05:45 04.11.2025

  • 6 Нормално

    2 6 Отговор
    пРосия свърши парите за войната и сега ще проси от Китай

    06:04 04.11.2025

