Тръмп посреща на 18 ноември престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд

Тръмп посреща на 18 ноември престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд

4 Ноември, 2025 06:32, обновена 4 Ноември, 2025 06:36 330 0

  • мохамед бин салман ал сауд-
  • тръмп-
  • саудитска арабия-
  • сащ

САЩ настояват арабската страна да се включи в списъка на държавите, присъединили се към Авраамовите споразумения

Тръмп посреща на 18 ноември престолонаследника и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд ще посети Белия дом на 18 ноември за официално работно посещение при президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи снощи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Визитата идва в момент, в който Тръмп настоява Саудитска Арабия да се включи в списъка на държавите, присъединили се към Авраамовите споразумения.

През 2020 г. Тръмп сключи споразумения с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Судан и Мароко за нормализиране на отношенията с Израел.

Саудитците обаче се колебаят да се присъединят към тези споразумения поради липсата на стъпки към създаването на палестинска държава.


Саудитска Арабия
