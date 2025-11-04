ЕС обсъжда обща стратегия за намаляване на парниковите емисии до 2040 г.

Министрите, отговарящи за околната среда и защитата на климата от държавите членки на Европейския съюз, се събират днес в Брюксел с цел да изгладят различията си относно основните цели за ограничаване на емисиите на парникови газове в рамките на Съюза, предава News.bg.

Срещата се провежда само дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, съобщава ДПА.

Основна тема на разговорите ще бъде определянето на обща позиция относно климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Дискусиите следват предложението на Европейската комисия за 90-процентно намаляване на емисиите спрямо нивата от 1990 г., като мярката се базира на научни данни и анализи.

Европейският съюз продължава да следва стратегическата си цел да стане климатично неутрален до 2050 г. - амбиция, която предвижда баланс между произведените емисии и количеството парникови газове, които могат да бъдат абсорбирани от природните екосистеми или чрез технологични решения.