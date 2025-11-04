ЕС обсъжда обща стратегия за намаляване на парниковите емисии до 2040 г.

Министрите, отговарящи за околната среда и защитата на климата от държавите членки на Европейския съюз, се събират днес в Брюксел с цел да изгладят различията си относно основните цели за ограничаване на емисиите на парникови газове в рамките на Съюза, предава News.bg.
Срещата се провежда само дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, съобщава ДПА.
Основна тема на разговорите ще бъде определянето на обща позиция относно климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Дискусиите следват предложението на Европейската комисия за 90-процентно намаляване на емисиите спрямо нивата от 1990 г., като мярката се базира на научни данни и анализи.
Европейският съюз продължава да следва стратегическата си цел да стане климатично неутрален до 2050 г. - амбиция, която предвижда баланс между произведените емисии и количеството парникови газове, които могат да бъдат абсорбирани от природните екосистеми или чрез технологични решения.
1 Гост
08:00 04.11.2025
2 Ама
08:00 04.11.2025
3 Най голям ефект!
08:03 04.11.2025
4 побърканяк
Коментиран от #8
08:06 04.11.2025
5 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
08:11 04.11.2025
6 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
Фидел Кастро 1992 г.
08:11 04.11.2025
8 СПОКО!
До коментар #4 от "побърканяк":Поне през лятото ще имаме ток от фотоволтаиците...!
Зимата някак си ще я изкараме на свещи и дърва...
Коментиран от #17
08:12 04.11.2025
9 Червената шапчица
08:13 04.11.2025
10 факуса
08:14 04.11.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":Нищо НОВО не са научили,
нищо СТАРО не са забравили❗
От ТРИСТА години нападат на Изток,
и триста години ядат пердах щото
бензиностанцията не си дава брнзина🤣
Коментиран от #12
08:15 04.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":бензина
08:16 04.11.2025
13 Някой
Въглеродният диоксид и нервна доказано не влияят на климата значимо. Но е много готино да ни скубят и да ни плашат с парниковия ефект и новата на океаните. Замислете се, колко са се повишили новата на океаните за последните 35 години? Нула сантиметра! Няма потънали градове. Дори Вануату си е на мястото .
Коментиран от #18
08:16 04.11.2025
14 Аз знам
08:17 04.11.2025
15 Маски
Всички сме против замърсяване на природата от човека, но това не повод да се спре развитието на човечеството, а да се заеме с почистване от пластмаса, прах и да се спре замърсяаването на въздуха и земята и водата с отрови и вредни примеси.
Какво да направи човечеството, за да избегне изменението на та:
1. Да спрем протуберансите на слъцето???
2. Да преуставим вулканичната дейност, създаваща огромно количество въглероден двуокис???
3. Да премахнем липсата на унищожаването на въглероден двуокис (карбонов диоксид) при липса на фотосинтезата през НОЩТА от всички разстителни видове вкл. от горите и бразилската джунгла и тайгата??
4. Да спрем парниковия ефект, предизвикван главно от изпарението на океаните???
5. Да изтрепем кравите, слонове, жирафи и др. защото изпускат метан 84 пъти по-опасен за природата от карбоновия диоксид CO2???
6. Да спрем изменението на ъгъла на оста на Земята по отношение на слънцето???
7. Да спрем намаляването на магнитното поле на земят???
8. Да спрем 11 годишното циклично влияние на пр
08:20 04.11.2025
16 Факт
08:20 04.11.2025
17 Луд Скайуокър
До коментар #8 от "СПОКО!":Колега само да те светна , че фотоволтаиците са по-вредни за климата от цигански печки през зимата !
08:21 04.11.2025
18 Някой
До коментар #13 от "Някой":Редактора ме е цензурирал:
- новата = нивата
- нервата - метана
08:21 04.11.2025