ЕС обсъжда обща стратегия за намаляване на парниковите емисии до 2040 г.

4 Ноември, 2025 07:57 430 18

  • парников ефект-
  • климат-
  • европа

Министрите на околната среда се събират в Брюксел, за да преодолеят различията си преди предстоящата климатична конференция COP30 в Бразилия

ЕС обсъжда обща стратегия за намаляване на парниковите емисии до 2040 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министрите, отговарящи за околната среда и защитата на климата от държавите членки на Европейския съюз, се събират днес в Брюксел с цел да изгладят различията си относно основните цели за ограничаване на емисиите на парникови газове в рамките на Съюза, предава News.bg.

Срещата се провежда само дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, съобщава ДПА.

Основна тема на разговорите ще бъде определянето на обща позиция относно климатичното законодателство на ЕС за 2040 г. Дискусиите следват предложението на Европейската комисия за 90-процентно намаляване на емисиите спрямо нивата от 1990 г., като мярката се базира на научни данни и анализи.

Европейският съюз продължава да следва стратегическата си цел да стане климатично неутрален до 2050 г. - амбиция, която предвижда баланс между произведените емисии и количеството парникови газове, които могат да бъдат абсорбирани от природните екосистеми или чрез технологични решения.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 0 Отговор
    Просто се погубваме.

    08:00 04.11.2025

  • 2 Ама

    8 0 Отговор
    Те още с това ли се занимават. Вместо да пускат и да спират слънцето. 21 век сме вече, все пак...

    08:00 04.11.2025

  • 3 Най голям ефект!

    6 0 Отговор
    За намаляване на вредните парникови емисии ще има,ако министрите, отговарящи за околната среда и защитата на климата от държавите членки на Европейския съюз,просто решат да намалят...тр@цкането...!

    08:03 04.11.2025

  • 4 побърканяк

    6 0 Отговор
    Купувайте свещи връщат ни към пешерите.

    Коментиран от #8

    08:06 04.11.2025

  • 5 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    08:11 04.11.2025

  • 6 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    08:11 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СПОКО!

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "побърканяк":

    Поне през лятото ще имаме ток от фотоволтаиците...!
    Зимата някак си ще я изкараме на свещи и дърва...

    Коментиран от #17

    08:12 04.11.2025

  • 9 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Борбата е безмилостно жестока. Борбата както казват, е епична. Аз паднах. Друг ще ме смени и… толкоз. Какво тук значи някаква си личност?! Разстрел, и след разстрела – червеи. Това е толкоз просто и логично. Но в бурята ще бъдем пак със тебе, народе мой, защото cе обичахме!

    08:13 04.11.2025

  • 10 факуса

    1 0 Отговор
    ама нали бил гей каза,че са пресили нещата,явно мераците за кражби трудно се обуздават

    08:14 04.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Нищо НОВО не са научили,
    нищо СТАРО не са забравили❗
    От ТРИСТА години нападат на Изток,
    и триста години ядат пердах щото
    бензиностанцията не си дава брнзина🤣

    Коментиран от #12

    08:15 04.11.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    бензина

    08:16 04.11.2025

  • 13 Някой

    3 0 Отговор
    Преливане от пусто в празно! С нашите пари!

    Въглеродният диоксид и нервна доказано не влияят на климата значимо. Но е много готино да ни скубят и да ни плашат с парниковия ефект и новата на океаните. Замислете се, колко са се повишили новата на океаните за последните 35 години? Нула сантиметра! Няма потънали градове. Дори Вануату си е на мястото .

    Коментиран от #18

    08:16 04.11.2025

  • 14 Аз знам

    1 0 Отговор
    Затрацкането са разработили специални индивидуални мини филтри с висока ефективност и размер по желание. Завират ти го отзат и вече въздуха е чист. Чувството е от леко неудобство при по капризните до абсолюте кеф при останалите. Поставянето ще бъде еднократно и задължително.

    08:17 04.11.2025

  • 15 Маски

    1 0 Отговор
    Повишаването на температурата било 1.5 градуса отпреди преиндустриалната епоха. Зависи от точката на отчет. Ако отчиташ от тогавашната минималната температура може да е 1.5. Но ако вземеш предвид тогавашната максимална температура 20-30 години преди/след прединдустриалната епоха изменението е десети части от градусклимаа т.е. в диапозона на погрешността на отчет. Защо никой не мисли, говори и дискутира това?
    Всички сме против замърсяване на природата от човека, но това не повод да се спре развитието на човечеството, а да се заеме с почистване от пластмаса, прах и да се спре замърсяаването на въздуха и земята и водата с отрови и вредни примеси.
    Какво да направи човечеството, за да избегне изменението на та:
    1. Да спрем протуберансите на слъцето???
    2. Да преуставим вулканичната дейност, създаваща огромно количество въглероден двуокис???
    3. Да премахнем липсата на унищожаването на въглероден двуокис (карбонов диоксид) при липса на фотосинтезата през НОЩТА от всички разстителни видове вкл. от горите и бразилската джунгла и тайгата??
    4. Да спрем парниковия ефект, предизвикван главно от изпарението на океаните???
    5. Да изтрепем кравите, слонове, жирафи и др. защото изпускат метан 84 пъти по-опасен за природата от карбоновия диоксид CO2???
    6. Да спрем изменението на ъгъла на оста на Земята по отношение на слънцето???
    7. Да спрем намаляването на магнитното поле на земят???
    8. Да спрем 11 годишното циклично влияние на пр

    08:20 04.11.2025

  • 16 Факт

    0 0 Отговор
    Първо да намалят бетона и асфалта!

    08:20 04.11.2025

  • 17 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "СПОКО!":

    Колега само да те светна , че фотоволтаиците са по-вредни за климата от цигански печки през зимата !

    08:21 04.11.2025

  • 18 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Редактора ме е цензурирал:
    - новата = нивата
    - нервата - метана

    08:21 04.11.2025

