Швеция намали помощта за сръбските власти заради несправяне с корупцията

Швеция съобщи, че пренасочва част от помощта, която отпусна на сръбските власти, към гражданското общество в страната, тъй като правителството не успява да се справи с „нарастващата корупция“ и да подкрепя върховенството на закона, съобщава Франс прес и местни медии, цитирани от БТА.

Сърбия отбеляза в събота една година от рухването на бетонната козирка на гарата в северния сръбски град Нови Сад, отнело живота на 16 души. Трагедията предизвика масови антиправителствени демонстрации. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори. Президентът Александър Вучич каза в неделя, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.

Шведското правителство уточни вчера, че „част от подкрепата за държавните органи в Сърбия ще бъде спряна, а помощта ще бъде насочена в по-голяма степен към укрепване на гражданското общество“.

Шведският министър на международното сътрудничество за развитието и външната търговия Бенямин Дуса остро разкритикува „нарастващата корупция (и) неспазването на принципите на върховенството на закона“ в Сърбия.

„Държавите не могат да очакват шведска подкрепа, ако не осъществят реформите и развитието, които очакваме“, каза той.

Сръбското външно министерство „със съжаление научи“ за намерението на Швеция.

„Сърбия е суверенна държава, която осъществява реформите си в съответствие с конституцията, законите и европейските ангажименти, но не под натиск, условия или политически етикети. Нашата страна напълно зачита правото на всяка държава самостоятелно да определя своите приоритети, но същевременно очаква оценките на институционалните процеси да се основават на обективни и проверими факти", посочва сръбското външно министерство, цитирано от агенция ТАНЮГ.

Ведомството отбелязва, че Сърбия е постигнала измерим напредък в много области, които засягат живота на гражданите, и по тази причина очаква „всяка оценка на усилията за реформи да се основава на реалистични показатели, а не на политически наративи или медийни интерпретации“.

Многомесечните демонстрации, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Протестите в Сърбия доведоха по-рано тази година до оставката на премиера, падане на правителството му и сформирането на ново.

Вучич често казва, че демонстрантите са финансирани от чужбина, за да направят преврат в страната, докато членове на неговата партия Сръбска прогресивна партия (СПП) разпространяват конспиративни теории, твърдейки, че срутването на козирката на гарата може да е било организирана акция, отбелязва Франс прес.

В края на октомври Европейският парламент прие резолюция, която подкрепя „правото на сръбските студенти и граждани на мирен протест“, като същевременно осъжда „държавните репресии“.