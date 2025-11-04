Новини
Свят »
Швеция »
Швеция намали помощта за сръбските власти заради несправяне с корупцията

Швеция намали помощта за сръбските власти заради несправяне с корупцията

4 Ноември, 2025 10:47 455 5

  • нови сад-
  • швеция-
  • корупция-
  • сърбия-
  • александър вучич

Държавите не могат да очакват шведска подкрепа, ако не осъществят реформите и развитието, които очакваме, обяви Стокхолм

Швеция намали помощта за сръбските власти заради несправяне с корупцията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Швеция съобщи, че пренасочва част от помощта, която отпусна на сръбските власти, към гражданското общество в страната, тъй като правителството не успява да се справи с „нарастващата корупция“ и да подкрепя върховенството на закона, съобщава Франс прес и местни медии, цитирани от БТА.

Сърбия отбеляза в събота една година от рухването на бетонната козирка на гарата в северния сръбски град Нови Сад, отнело живота на 16 души. Трагедията предизвика масови антиправителствени демонстрации. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори. Президентът Александър Вучич каза в неделя, че ще насрочи предсрочни парламентарни избори, но не се ангажира с конкретна дата.

Шведското правителство уточни вчера, че „част от подкрепата за държавните органи в Сърбия ще бъде спряна, а помощта ще бъде насочена в по-голяма степен към укрепване на гражданското общество“.

Шведският министър на международното сътрудничество за развитието и външната търговия Бенямин Дуса остро разкритикува „нарастващата корупция (и) неспазването на принципите на върховенството на закона“ в Сърбия.

„Държавите не могат да очакват шведска подкрепа, ако не осъществят реформите и развитието, които очакваме“, каза той.

Сръбското външно министерство „със съжаление научи“ за намерението на Швеция.

„Сърбия е суверенна държава, която осъществява реформите си в съответствие с конституцията, законите и европейските ангажименти, но не под натиск, условия или политически етикети. Нашата страна напълно зачита правото на всяка държава самостоятелно да определя своите приоритети, но същевременно очаква оценките на институционалните процеси да се основават на обективни и проверими факти", посочва сръбското външно министерство, цитирано от агенция ТАНЮГ.

Ведомството отбелязва, че Сърбия е постигнала измерим напредък в много области, които засягат живота на гражданите, и по тази причина очаква „всяка оценка на усилията за реформи да се основава на реалистични показатели, а не на политически наративи или медийни интерпретации“.

Многомесечните демонстрации, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.

Протестите в Сърбия доведоха по-рано тази година до оставката на премиера, падане на правителството му и сформирането на ново.

Вучич често казва, че демонстрантите са финансирани от чужбина, за да направят преврат в страната, докато членове на неговата партия Сръбска прогресивна партия (СПП) разпространяват конспиративни теории, твърдейки, че срутването на козирката на гарата може да е било организирана акция, отбелязва Франс прес.

В края на октомври Европейският парламент прие резолюция, която подкрепя „правото на сръбските студенти и граждани на мирен протест“, като същевременно осъжда „държавните репресии“.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    2 0 Отговор
    Значи получателите на тези средства са предатели действащи срещу държавата.
    Доживотен затвор за тях е справедлива присъда.

    11:08 04.11.2025

  • 2 456

    1 0 Отговор
    Излиза ,че Швеция плаща за бунтовете в Сърбия. Сигурно не са само те. Явно е прав Вучич

    Коментиран от #4

    11:09 04.11.2025

  • 3 Атина Палада

    0 1 Отговор
    Путин що не им помага:))

    Коментиран от #5

    11:17 04.11.2025

  • 4 123

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "456":

    След време ще оценят Вучич

    11:21 04.11.2025

  • 5 Зевс олимпийски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Достатъчно им помогна,иначе като СФРЮ, Сърбия щеше да бъде раздробена

    11:24 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания