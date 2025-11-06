Израелскaта армия: Приключихме с въздушните удари по цели на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия заяви днес, че е приключила ударите си по цели на ливанското шиитско движение "Хизбула", подкрепяно от Иран, в Южен Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По-рано днес израелските военни призоваха жителите на няколко села в Южен Ливан да се евакуират.

"Израелската армия нанесе серия от удари в Южен Ливан срещу терористична инфраструктура и няколко склада за оръжие, принадлежащи на "Хизбула", се казва в изявление на въоръжените сили.

Израелската армия осъжда "Хизбула", че "продължава с опитите си за възстановяване на терористичната инфраструктура в Южен Ливан с цел да навреди на държавата Израел", се посочва още в изявлението.

Ливанската армия заяви, че израелските нападения в южната част на страната целят да "предотвратят завършването на процеса по разполагане на нейни части" в региона, предаде Франс прес.

Разполагането на ливанските войски в Южен Ливан бе предвидено в рамките на споразумението за прекратяване на огъня между Израел и проиранската групировка "Хизбула", което влезе в сила преди година.

"Израелският враг започна мащабна атака на юг, насочена към няколко района и населени места", се посочва в изявление на армията.

Въоръжените сили на Ливан осъдиха нападенията, като заявиха, че те целят да "подкопаят стабилността на страната, да поддържат заплахата срещу ливанския народ и да предотвратят завършването на разполагането на армията съгласно споразумението за прекратяване на военните действия".