Новини
Свят »
Турция »
За геноцид в ивицата Газа! Турция издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху

За геноцид в ивицата Газа! Турция издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху

8 Ноември, 2025 20:48 661 30

  • турция-
  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • бенямин нетаняху-
  • реджеп ердоган

Хамас приветства заповедите за арест, заявявайки, че ходът потвърждава благородните позиции на турския народ и неговото ръководство

За геноцид в ивицата Газа! Турция издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Турция издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други заподозрени по обвинения в "геноцид" в ивицата Газа, съобщава TRT World.

Главната прокуратура на Истанбул заяви в петък, че е издала заповеди за арест на 37 заподозрени, включително Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац, началника на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир и командира на израелските военноморски сили Давид Саар Салама по обвинения в "геноцид" в Газа.

Израел все още не изпълнява задълженията си за предоставяне на помощ за Газа, докато палестинската страна е предприела конструктивен подход, включително усилия за освобождаване на заложници и връщане на телата, заяви в петък турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Анадолската агенция.

На съвместна пресконференция с румънския му колега Оана Тойу, Фидан подчерта, че продължаването на прекратяването на огъня в Газа е от решаващо значение. Той определи ситуацията като "крехка", защото израелската администрация и премиерът Нетаняху не вярват в основните цели.

Хамас приветства заповедите за арест, заявявайки, че ходът "потвърждава благородните позиции на турския народ и неговото ръководство".

Припомня се, че миналия ноември Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел е изправен и пред дело за геноцид в Международния съд заради войната си срещу анклава.

Миналата седмица, Нетаняху се зарече да елиминира "Хамас", "Хизбула" и йеменските хути.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бенямин Нетаняху

    6 0 Отговор
    и 36 други заподозрени по обвинения в "геноцид" ! Па напишете им имената де и снимки !

    20:54 08.11.2025

  • 2 Варна 3

    7 2 Отговор
    Свобода за Палестина! Свобода на света!

    20:56 08.11.2025

  • 3 Таkа.

    6 2 Отговор
    Слава на Хамас! Слава Палестина! Долу САЩ и Израел!

    20:57 08.11.2025

  • 4 Ауууу

    4 1 Отговор
    Какви пресни факти. Новината е на една седмица. Всичките ги факти вървят на куц крак, със закъснение.

    20:57 08.11.2025

  • 5 Не "заповеди за арест"

    4 2 Отговор
    А награди за главите трябва както в САЩ

    20:57 08.11.2025

  • 6 Мими

    4 2 Отговор
    Свобода за Шотландия!
    Долу Малобритания!

    20:59 08.11.2025

  • 7 Един

    0 1 Отговор
    Браво!!! Диктатора Ердоган ще ликвидира терориста Ердоган! Щото евро-фашистите са вече едно с терористите!
    Чудесен нов свят

    21:00 08.11.2025

  • 8 Абе защо след като

    5 1 Отговор
    Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант не са поставени в списъка на Европол и Интерпол да питам? Там със снимки и т.н

    21:00 08.11.2025

  • 9 Когато и да убиеш такива, все е късно

    6 1 Отговор
    Доживотен затвор за всички западни "демократи".

    Коментиран от #11

    21:02 08.11.2025

  • 10 Гацо

    4 2 Отговор
    Свобода за Каталуния!

    Коментиран от #23

    21:03 08.11.2025

  • 11 Путин нинджата

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Когато и да убиеш такива, все е късно":

    И аз мълча, понеже са ми пълни потурите.

    Коментиран от #13

    21:03 08.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Потурите

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путин нинджата":

    ги носи баба ти Манол.

    21:06 08.11.2025

  • 14 ГЕОРГИ СТОЯНОВ

    5 2 Отговор
    Хайде след това и геноцидната Урсула, Макрон, Мерц и всички останали "демократи" докато се оправи света

    Коментиран от #18

    21:06 08.11.2025

  • 15 Гост

    4 1 Отговор
    Нетаняху уби хиляди деца и невинни, за да си спаси кожата, трябва да има последствия и ще има...😡

    21:06 08.11.2025

  • 16 Горски

    4 1 Отговор
    Западът (включително ЕС и робската му Евротеритория “България”) продължава да нарича изтреблението на палестинския народ “война”, “конфликт”, “офанзива”, “операция”, “кампания”, “размяна на удари”, и пр. Отново сме свидетели на ТОТАЛНА БЕЗСКРУПУЛНА ПОДМЯНА на термините и понятията - като част от “Европейските ценности”!!! Плюс недосегаемост на евреите - те са над закона! Но евала на турците! Така се прави политика и отстояват принципи, национални интереси и преследват цели! Евреинът Нетаняху не само той, трябва да бъдат съдени и евреите в Запада, които дърпат конци и създават пари от кръвта на невинни.

    Коментиран от #22

    21:06 08.11.2025

  • 17 Не се критикуват евреи защото те владеят

    0 2 Отговор
    Това не е ли анти-семитизъм?

    21:07 08.11.2025

  • 18 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ГЕОРГИ СТОЯНОВ":

    Ако ги нямаше евреите, които тачат на запад като Слънцето, вие нямаше да имате вашата демокрация

    21:08 08.11.2025

  • 19 Тя тази нивина е от вчера

    1 1 Отговор
    Ама
    Щом казвате на Мига ще вярваме какво да правим

    21:08 08.11.2025

  • 20 ПКК

    3 0 Отговор
    издаде заповест за арест на Ердоган!

    21:09 08.11.2025

  • 21 Мдаааа

    1 0 Отговор
    А ЗА ГЕНОЦИД В АРМЕНИЯ ,КОЙ ТРЯБВА ДА АРЕСТУВАМЕ ?

    Коментиран от #25

    21:10 08.11.2025

  • 22 ФАКТ

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    Само най-бав нпо ра3 виващите четат западни "медии"

    Коментиран от #30

    21:10 08.11.2025

  • 23 И за

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гацо":

    Якутия!

    21:10 08.11.2025

  • 24 И у нас ще има

    0 1 Отговор
    Виновни за геноцида и подклаждането на войната. Про юдеисти . Ще видим.

    21:11 08.11.2025

  • 25 Сороси пийте ги тези х...

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаааа":

    Енвер Паша, ама той май умря преди 100 г.

    21:11 08.11.2025

  • 26 Арменския поп

    0 1 Отговор
    Лично ще арестувам Ердоган!

    21:14 08.11.2025

  • 27 Анонимен

    0 1 Отговор
    Заповедта за арест не в синхрон със съвремието,в което последният писък на политиката води винаги до Тел Авив.Не е съобразено с тези випиющи изисквания.

    21:14 08.11.2025

  • 28 Гориил

    1 0 Отговор
    Бих го определил като червен картон за сирийския лидер Ахмед ал-Шараа, който посети Съединените щати и получи индулгенция от санкциите в замяна на отказ от бойкота на Израел.Вашата пропаганда обяснява това, като цитира ласкателното отношение на ислямисткия сирийски режим към Европа. Вие сте жертва на лицемерие и фарисейства на европейската цензура.

    21:37 08.11.2025

  • 29 чичи Мончу

    0 0 Отговор
    издала те туй .!.

    21:38 08.11.2025

  • 30 Горски

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ":

    И, които им вярват!

    21:38 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания