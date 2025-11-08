За геноцид в ивицата Газа! Турция издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Турция издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други заподозрени по обвинения в "геноцид" в ивицата Газа, съобщава TRT World.

Главната прокуратура на Истанбул заяви в петък, че е издала заповеди за арест на 37 заподозрени, включително Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац, началника на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир и командира на израелските военноморски сили Давид Саар Салама по обвинения в "геноцид" в Газа.

Израел все още не изпълнява задълженията си за предоставяне на помощ за Газа, докато палестинската страна е предприела конструктивен подход, включително усилия за освобождаване на заложници и връщане на телата, заяви в петък турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Анадолската агенция.

На съвместна пресконференция с румънския му колега Оана Тойу, Фидан подчерта, че продължаването на прекратяването на огъня в Газа е от решаващо значение. Той определи ситуацията като "крехка", защото израелската администрация и премиерът Нетаняху не вярват в основните цели.

Хамас приветства заповедите за арест, заявявайки, че ходът "потвърждава благородните позиции на турския народ и неговото ръководство".

Припомня се, че миналия ноември Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.

Израел е изправен и пред дело за геноцид в Международния съд заради войната си срещу анклава.

Миналата седмица, Нетаняху се зарече да елиминира "Хамас", "Хизбула" и йеменските хути.