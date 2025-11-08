За геноцид в ивицата Газа! Турция издаде заповед за арест на Бенямин Нетаняху

Турция издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и 36 други заподозрени по обвинения в "геноцид" в ивицата Газа, съобщава TRT World.
Главната прокуратура на Истанбул заяви в петък, че е издала заповеди за арест на 37 заподозрени, включително Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац, началника на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Еял Замир и командира на израелските военноморски сили Давид Саар Салама по обвинения в "геноцид" в Газа.
Израел все още не изпълнява задълженията си за предоставяне на помощ за Газа, докато палестинската страна е предприела конструктивен подход, включително усилия за освобождаване на заложници и връщане на телата, заяви в петък турският външен министър Хакан Фидан, цитиран от Анадолската агенция.
На съвместна пресконференция с румънския му колега Оана Тойу, Фидан подчерта, че продължаването на прекратяването на огъня в Газа е от решаващо значение. Той определи ситуацията като "крехка", защото израелската администрация и премиерът Нетаняху не вярват в основните цели.
Хамас приветства заповедите за арест, заявявайки, че ходът "потвърждава благородните позиции на турския народ и неговото ръководство".
Припомня се, че миналия ноември Международният наказателен съд (МНС) издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа.
Израел е изправен и пред дело за геноцид в Международния съд заради войната си срещу анклава.
Миналата седмица, Нетаняху се зарече да елиминира "Хамас", "Хизбула" и йеменските хути.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бенямин Нетаняху
20:54 08.11.2025
2 Варна 3
20:56 08.11.2025
3 Таkа.
20:57 08.11.2025
4 Ауууу
20:57 08.11.2025
5 Не "заповеди за арест"
20:57 08.11.2025
6 Мими
Долу Малобритания!
20:59 08.11.2025
7 Един
Чудесен нов свят
21:00 08.11.2025
8 Абе защо след като
21:00 08.11.2025
9 Когато и да убиеш такива, все е късно
Коментиран от #11
21:02 08.11.2025
10 Гацо
Коментиран от #23
21:03 08.11.2025
11 Путин нинджата
До коментар #9 от "Когато и да убиеш такива, все е късно":И аз мълча, понеже са ми пълни потурите.
Коментиран от #13
21:03 08.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Потурите
До коментар #11 от "Путин нинджата":ги носи баба ти Манол.
21:06 08.11.2025
14 ГЕОРГИ СТОЯНОВ
Коментиран от #18
21:06 08.11.2025
15 Гост
21:06 08.11.2025
16 Горски
Коментиран от #22
21:06 08.11.2025
17 Не се критикуват евреи защото те владеят
21:07 08.11.2025
18 Сорос
До коментар #14 от "ГЕОРГИ СТОЯНОВ":Ако ги нямаше евреите, които тачат на запад като Слънцето, вие нямаше да имате вашата демокрация
21:08 08.11.2025
19 Тя тази нивина е от вчера
Щом казвате на Мига ще вярваме какво да правим
21:08 08.11.2025
20 ПКК
21:09 08.11.2025
21 Мдаааа
Коментиран от #25
21:10 08.11.2025
22 ФАКТ
До коментар #16 от "Горски":Само най-бав нпо ра3 виващите четат западни "медии"
Коментиран от #30
21:10 08.11.2025
23 И за
До коментар #10 от "Гацо":Якутия!
21:10 08.11.2025
24 И у нас ще има
21:11 08.11.2025
25 Сороси пийте ги тези х...
До коментар #21 от "Мдаааа":Енвер Паша, ама той май умря преди 100 г.
21:11 08.11.2025
26 Арменския поп
21:14 08.11.2025
27 Анонимен
21:14 08.11.2025
28 Гориил
21:37 08.11.2025
29 чичи Мончу
21:38 08.11.2025
30 Горски
До коментар #22 от "ФАКТ":И, които им вярват!
21:38 08.11.2025