Поне четирима загинали в самолетна катастрофа в щата Кентъки, ранените са 11 ВИДЕО

Най-малко четирима души са загинали, а 11 са били ранени, след като товарен самолет с тричленен екипаж на американската куриерска и логистична компания "Ю Пи Ес" се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки, на път за Хонолулу.

Това обяви служител от летищните власти, цитиран от Ройтерс и БНР, който добави, че до края на деня са спрени всички заминаващи полети от летище "Мохамед Али".

По-рано губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър съобщи, че някои от ранените са настанени в тежко състояние в местни болници, и изрази опасение, че броят на жертвите може да се увеличи.

Компанията Ю Пи Ес все още не потвърдила наличието на жертви или ранени в резултат на инцидента.

Телевизионен канал, филиал на Си Би Ес, показа кадри от момента на катастрофата. На тях се вижда как самолетът излита от пистата с пламъци на едното крило, а при падането му и удара в земята избухва огромно огнено кълбо. След катастрофата няколко сгради в индустриалната зона в близост до пистата са обхванати от пламъци.

Преди това властите в града съобщиха за пожар и отломки и призоваха хората да не се доближават до мястото на инцидента. Полицията съобщи, че е била издадена заповед всички в радиус от 8 километра от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно радиусът на заповедта беше разширен.

Според губернатора на Кентъки Анди Бешир, самолетът не е превозвал опасни материали.

„Мога да потвърдя, че на борда на самолета не е имало опасни материали, които биха могли да причинят екологичен проблем на мястото на инцидента“, каза той на пресконференция в Луисвил, която беше излъчена по YouTube канала на местната власт.

Бешир обаче отбеляза, че катастрофата е нанесла щети на завод за рециклиране на отпадъци и магазин за авточасти – така че мястото може да се превърне в екологична опасност.

Властите отбелязаха, че самолетът е превозвал приблизително 250 000 галона (946 000 литра) гориво, а площта, повредена от катастрофата, е еквивалентна на един жилищен блок.