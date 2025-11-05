Новини
Разработчиците на ракетата „Буревестник“ и подводния апарат „Посейдон“ бяха наградени от Путин

5 Ноември, 2025 05:47, обновена 5 Ноември, 2025 04:51

Президентът на Русия благодари на всички научни и производствени екипи

Разработчиците на ракетата „Буревестник“ и подводния апарат „Посейдон“ бяха наградени от Путин - 1
Снимка: Кремъл
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин награди разработчиците на крилатата ракета „Буревестник“ и безпилотния подводен апарат „Посейдон“, предаде руската държавна новинарска агенция ТАСС, цитирана от БТА.

„Разработчиците на стратегическата крилата ракета с неограничен обсег с ядрен двигател „Буревестник“ и на безпилотния подводен апарат „Посейдон“ бяха удостоени със заслужени държавни награди“, обърна се Путин към наградените.

Президентът отбеляза, че днес Кремъл отдава почит на личности, които са демонстрирали достойна служба на родината. „Те допринесоха значително за осигуряването на нейната сигурност и отбранителни способности, укрепването на нейния научен и индустриален потенциал и технологичен суверенитет“, добави той.

„Искам да благодаря на вас и на всички научни и производствени екипи – десетки хиляди хора – които участваха в създаването на това мощно, ефективно и уникално оръжие“, подчерта държавният глава. Той допълни, че руските конструктори са изпълнили всички планове по въоръжаване и са създали колосална основа за бъдещето.

Същевременно президентът обърна по-конкретно внимание на новите оръжейни системи, постъпили на въоръжение в руските въоръжени сили. Той заяви, че ядреното торпедо „Посейдон“ може да се движи няколко пъти по-бързо от всички съвременни бойни кораби, а „Буревестник“ превъзхожда всички други ракетни системи по обхват.

Путин същевременно отбеляза, че разузнавателен кораб на НАТО се е намирал в близост до изпитателната зона на „Буревестник“ на 21 октомври, но Русия не се е намесила в дейността му.

„Всички наши планове за създаване на съвременни оръжейни системи, развитие на отбранително-промишления комплекс и осигуряване на руската армия и флот със съвременна техника и оръжия се изпълняват“, отбеляза руският президент.

„Разработихме и разгърнахме ракетната система със среден обсег „Орешник“ и започнахме серийно производство“, добави Путин. „Оборудвахме нашите междуконтинентални балистични ракети и ракети, изстрелвани от подводници, със съвременни системи за проникваща противоракетна отбрана“, допълни той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    2 5 Отговор
    Тази награда е по-ценна и важна от всяка номинация за Нобелова награда, тъй като руските гении откриха нова глава в световната наука и бързо разширяват своите невероятни открития и постижения в космоса.В Русия са разработени ядрени двигатели за неограничени междупланетни пътувания. Космически кораби се тестват. Русия ще бъде първата, която ще построи бази на Марс и Луната.

    Коментиран от #3, #4

    05:00 05.11.2025

  • 2 Посейдон Буревестников

    5 1 Отговор
    Путлер е толкова елементарен лузър, че няма накъде повече... 😂 Явно е много отчаян за да лъже мужиците за тези буревестници и посейдони .

    05:01 05.11.2025

  • 3 Xaпчетата няма да ти помогнат☝️

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    По-добре звъни на 112 за спешна медицинска помощ.

    05:03 05.11.2025

  • 4 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Малииии, Горо на какво си бре човек? Кажи кой ти е доставчика, че явно е много добро! Фантазията работи здраво.

    05:50 05.11.2025

Новини по държави:
