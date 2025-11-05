Най-малко десет жертви при пожар в дом за възрастни хора в Босна

Броят на жертвите на тайфуна Калмаеги във Филипините нарасна до 66, в неизвестност са 26 човека ВИДЕО

Броят на жертвите от тайфуна Калмаеги във Филипините нарасна до 66, като 26 души са в неизвестност, а стотици хиляди са принудени да напусн ...