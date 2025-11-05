Новини
Босна и Херцеговина »
Най-малко десет жертви при пожар в дом за възрастни хора в Босна

Най-малко десет жертви при пожар в дом за възрастни хора в Босна

5 Ноември, 2025 06:12, обновена 5 Ноември, 2025 06:20

Трагедията е станала в североизточния босненски град Тузла

Най-малко десет жертви при пожар в дом за възрастни хора в Босна - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар в дом за възрастни хора в североизточния босненски град Тузла е отнел живота на най-малко десет души, предаде Ройтерс, цитирана от БНР, позовавайки се на местни медии.

Вестник "Дневни аваз" съобщи, че най-малко десет души са загинали при избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата. Най-малко петима души са били приети в болница, но вероятно има още много ранени.

Вестникът, както и други босненски медии, се позовава на полицейски източници в репортажите си избухналия пожар. Полицията обаче все още не е потвърдила публично подробности около случая.

На снимки от мястото на инцидента, публикувани в медиите, се виждат пламъци на един от етажите. Според информацията пожарникарите са евакуирали сградата.


Босна и Херцеговина
