Пожар в дом за възрастни хора в североизточния босненски град Тузла е отнел живота на най-малко десет души, предаде Ройтерс, цитирана от БНР, позовавайки се на местни медии.
Вестник "Дневни аваз" съобщи, че най-малко десет души са загинали при избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата. Най-малко петима души са били приети в болница, но вероятно има още много ранени.
Вестникът, както и други босненски медии, се позовава на полицейски източници в репортажите си избухналия пожар. Полицията обаче все още не е потвърдила публично подробности около случая.
На снимки от мястото на инцидента, публикувани в медиите, се виждат пламъци на един от етажите. Според информацията пожарникарите са евакуирали сградата.
Най-малко десет жертви при пожар в дом за възрастни хора в Босна
5 Ноември, 2025 06:12, обновена 5 Ноември, 2025 06:20 739 0
Трагедията е станала в североизточния босненски град Тузла
