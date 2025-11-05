Разузнаването: Ким Чен-ун е готов за нов ядрен тест в Пунгери

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун може да извърши нов ядрен опит в полигона Пунгери във всеки момент, ако вземе решение за това. Информацията идва от агенциите „Ройтерс“ и News1, позоваващи се на Националната разузнавателна служба на Южна Корея, предава News.bg.

Според южнокорейската агенция „Йонхап“, Северна Корея също демонстрира признаци на подготовка за нови изстрелвания на шпионски сателити. Очаква се това да стане с техническата подкрепа на Русия, като целта е страната да получи разузнавателни спътници с по-висока резолюция от досегашните.

В края на септември министърът на обединението на Южна Корея заяви, че Северна Корея разполага с до два тона високообогатен уран – основен материал за създаването на ядрени бойни глави. Министерството на отбраната в Сеул допълни, че страната отдавна притежава „значителни“ запаси от този материал.

Пхенян проведе първия си ядрен опит през 2006 г. и оттогава е подложен на редица санкции на ООН заради незаконните си оръжейни програми. Въпреки това, режимът рядко разкрива информация за дейността си по обогатяване на уран. Едва през септември миналата година Северна Корея публично потвърди съществуването на подобно съоръжение.

Смята се, че страната управлява няколко инсталации за обогатяване на уран, включително една в комплекса Йонбьон. Макар че Пхенян твърдеше, че е спрял дейността ѝ след международните преговори, сателитни наблюдения показват, че през 2021 г. съоръжението е било реактивирано.