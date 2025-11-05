Новини
Свят »
Япония »
Япония изпраща армията срещу мечки

5 Ноември, 2025 08:33, обновена 5 Ноември, 2025 08:37 662 5

Над сто нападения и 12 жертви карат Токио да задейства войници в помощ на ловците

Япония изпраща армията срещу мечки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Японската армия беше изпратена в северната планинска част на страната, за да помогне в борбата с растящата популация на мечки, след серия от нападения над хора. Според агенция „Ройтерс“, решението е взето след спешно искане на местните власти, които не успяват сами да се справят с вълната от инциденти, предава News.bg.

Операцията започна в град Казуно, където жителите от седмици са предупредени да избягват горите, да не излизат след залез и да носят звънчета, които да плашат животните.

По данни на министерството на околната среда, от април насам в страната са регистрирани над 100 нападения на мечки, при които са загинали 12 души – най-високият брой досега. Две трети от смъртните случаи са в префектура Акита, където се намират Казуно и Ивате.

„Мечките навлизат в населени места все по-често, а нападенията се увеличават ежедневно. Не можем повече да отлагаме действията“, заяви заместник-главният секретар на кабинета Кей Сато на пресконференция в Токио.

Според местните власти, наблюдаваните мечки в Акита са се увеличили шесткратно през годината – до над 8000. Това накара губернатора на префектурата да поиска официална помощ от Силите за самоотбрана.

Днес в Казуно пристигнаха армейски камион, няколко джипа и над десет войници, част от тях с бронежилетки. Войниците ще подпомагат транспортирането, поставянето и проверката на капани, докато унищожаването на животните ще бъде извършвано единствено от лицензирани ловци.

Експертите посочват, че изменението на климата, липсата на естествена храна и обезлюдяването на селските райони приближават мечките до хората. В същото време броят на активните ловци в страната намалява, а останалите са възрастни и претоварени.

През последните месеци мечки са нападали клиенти в супермаркет, турист на автобусна спирка край обект на ЮНЕСКО и работник в спа курорт.

Японските черни мечки, срещани в по-голямата част от страната, достигат тегло до 130 кг, докато кафявите мечки на северния остров Хокайдо могат да надхвърлят 400 кг.

Не е първият път, когато армията се включва в контрол на дивата природа - преди десет години военни хеликоптери бяха използвани при лов на диви елени. Подобни операции са известни и в други страни, като британската армия оказа логистична подкрепа при масово унищожаване на животни, заразени с шап, през 2001 г.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 1 Отговор
    Предполагам , че не мечките са виновни , а хората реагират много неправилно ! Гледал съм много репортажи от Русия и САЩ , където има райони в които мечките се разхождат сред селата и градовете ! А в Румъния съм ги виждал да се разхождат покрай пътя , и през пътя !!!

    08:41 05.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Медведев се възмущава 😁👍

    08:44 05.11.2025

  • 3 пешо

    4 0 Отговор
    путин ги е пуснал

    Коментиран от #4

    08:46 05.11.2025

  • 4 Викаш

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Мечките са руски десантчици?

    08:52 05.11.2025

  • 5 Гладна мечка хоро не играе

    1 0 Отговор
    А става стръвница
    Да нахранят мечките и всичко ще е спокойно

    08:56 05.11.2025

